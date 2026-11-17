Em 13 de novembro de 2026, a Fundação Charles Corm e as Edições Artliban Calima organizaram um encontro em torno das Vozes de Antoura, o romance de Michel Edmond Ghanem. As intervenções abordaram a memória das crianças armênias no orfanato, a transmissão de sua história e sua transformação em literatura. Através de cartas, testemunhos e memórias, o livro faz ouvir experiências singulares marcadas pela violência e pelo exílio, questionando a responsabilidade e o dever de reconhecimento.

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Em 13 de novembro de 2026, a Fundação Charles Corm e as Edições Artliban Calima dedicaram um encontro às Vozes de Antoura, o romance de Michel Edmond Ghanem selecionado na primeira seleção do Prêmio França Liban 2026. A noite contou com a presença do poeta Henri Zogheib, do ministro Vrej Saboundjian, Sr. Fadi Yarak, diretor-geral do Ministério da Educação Nacional, Dr. Charaf Abu Charaf, ex-presidente da Ordem dos Médicos, e Krikor Alozian, diretor do Museu Aram Bezikian em Byblos, dedicado aos órfãos do genocídio armênio.

Nidal Haddad explicou por que ela queria publicar o romance. Falou da língua e da cultura que os arménios continuaram a transmitir depois do genocídio, e depois das crianças que estão a crescer sob bombardeamentos ou nas estradas do exílio.

Baseado em seu prefácio, Christine Babikian Assaf retornou à descoberta, em 1993, de ossos de crianças durante o trabalho no Colégio Lazarista de Antoura. Durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades otomanas requisitaram o colégio para torná-lo um orfanato. Os testemunhos dos sobreviventes dizem o que a política de assimilação significava diariamente. As crianças foram removidas de seus nomes, atribuído um número e punido por falar armênio. Em suas memórias, Halide Edib, que estava no comando do orfanato, evocou sua visita a Antoura como um dos períodos mais felizes de sua vida.

Zeina Saleh Kayali lembrou que as crianças tiveram de se apresentar 13 vezes Os Pastores de Canaã, uma ópera composta por Wadia Sabra em um folheto turco de Halide Edib. Eles cantavam no palco na língua em que eram forçados a frequentar o orfanato. Biógrafo de Sabra, Zeina Saleh Kayali disse que os arquivos do compositor deixam em aberto a questão do que ele sabia sobre as condições em que as crianças interpretaram sua obra.

Em seu discurso « Quando os silêncios se tornam literatura », Ghada Karaki se apegou à forma do romance. As cartas, memórias e testemunhos retornam em fragmentos, como memórias de uma infância violenta. O plural do título reside nessa forma de fazer experiências singulares ouvidas.

Bahjat Rizk distinguiu o que está sendo negociado na política do que chama condenação universal. Os Estados podem negociar os termos das suas relações. Uma ideologia que desumaniza um povo deve ser condenada sem reservas. Sublinhou a necessidade de as autoridades turcas reconhecerem o genocídio arménio. A recusa desse reconhecimento explica por que a história das crianças de Antoura continua sendo uma questão do presente.

Michel Edmond Ghanem contou como ele tinha descoberto a história do orfanato em uma faculdade onde dois de seus antepassados, Khalil e Chekri Ganem, tinham estudado bem antes da guerra. As histórias de Karnig Panian, Melkon Bedrossian e Harutyun Alboyajian alimentaram o romance. A partir desses relatos, o autor imaginou uma correspondência entre um ex-orfão e Halide Edib, cuja responsabilidade ele queria explorar mantendo a experiência das crianças na vanguarda. Ele resumiu sua abordagem em duas frases. « As cartas são inventadas. As vozes não são. »

O livro

The Voices of Antoura, romance de Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. Prefácio de Christine Babikian Assaf e postface de Jacques Bedrossian.

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