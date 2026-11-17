A agricultura e a indústria libanesas apresentaram declínios semelhantes em 2024, mas trajetórias de crise muito diferentes. As contas revistas do Central Statistical Office (CAS) mostram um declínio real de 5,9% para a agricultura em sentido lato e de 5,8% para o agregado de mineração, manufatura e utilidades. O primeiro permanece acima do nível de 2019. O segundo representa pouco mais de metade. Estes perímetros devem permanecer visíveis. O sector agrícola inclui a pecuária, a silvicultura e a pesca. O sector industrial alargado compreende várias actividades, incluindo serviços colectivos. O seu resultado não pode ser apresentado apenas como o das fábricas. As tabelas não dão uma decomposição para isolar cada componente.

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A agricultura e a indústria libanesas apresentaram declínios semelhantes em 2024, mas trajetórias de crise muito diferentes. As contas revistas do Central Statistical Office (CAS) mostram um declínio real de 5,9% para a agricultura em sentido lato e de 5,8% para o agregado de mineração, manufatura e utilidades. O primeiro permanece acima do nível de 2019. O segundo representa pouco mais de metade.

Estes perímetros devem permanecer visíveis. O sector agrícola inclui a pecuária, a silvicultura e a pesca. O sector industrial alargado compreende várias actividades, incluindo serviços colectivos. O seu resultado não pode ser apresentado apenas como o das fábricas. As tabelas não dão uma decomposição para isolar cada componente.

Agricultura e indústria libanesas: os preços amortecem o declínio nominal

O valor acrescentado agrícola atingiu 117,797 bilhões de libras diárias em 2024, em comparação com 108.651 bilhões em 2023. Assim, aumentou 8,4% em termos de valor. A 2023 preços, no entanto, atingiu apenas 102 218 bilhões. A redução de volume foi de 5,9%, enquanto o deflator aumentou em cerca de 15,2%.

Para toda a mineração, fabricação e utilidades, o valor acrescentado aumentou de £419.940 para £465.368 bilhões. O aumento nominal é de 10,8%. O montante de 2024 a 2023 preços é limitado a 395 633 mil milhões, uma contração real de 5,8%. Seu deflator aumenta em torno de 17,6%.

Ramo Valor acrescentado actual 2024 Alteração nominal Variação do volume Agricultura, pecuária, silvicultura e pesca 117 797 mil milhões de LL +8,4 % – 5,9% Mineração, fabricação e serviços públicos 465 368 mil milhões de LL +10,8% -5,8 por cento

O contraste entre valor e volume é, portanto, encontrado em ambos os ramos. Um aumento das quantidades de livros não é suficiente para estabelecer uma expansão produtiva. Taxas detalhadas são recalculadas a partir dos quadros, enquanto o CAS arredondado os dois reais diminui para 6%.

Agricultura permanece antes de 2019

A preços de referência de 2019, o valor acrescentado agrícola atingiu £3 trilhões em 2024, em comparação com £2.459 bilhões em 2019. Assim, permanece cerca de 22% acima de seu nível inicial. Esta comparação não significa que cada cultura ou região tenha crescido nas mesmas proporções.

A série aumenta durante os primeiros anos de crise: 2.746 bilhões em 2020, 2.966 bilhões em 2021 e 3.209 bilhões em 2022. Em 2023 caiu para 3.189 bilhões, e em 2024 para 3.000 bilhões. O declínio recente segue-se a vários anos de aumento deste conjunto estatístico.

O quadro nacional não discrimina os resultados entre cereais, frutas, produtos hortícolas, gado e pesca. Também não mede directamente o rendimento líquido de um operador. O valor acrescentado reduz o consumo intermédio, mas continua a ter de pagar o trabalho e o capital envolvidos na actividade.

O sector industrial alargado continua em declínio

O curso do outro juntos é muito mais degradado. Seu valor acrescentado a preços de referência chegou a £ 4.333 bilhões em 2024, em comparação com £ 7.964 bilhões em 2019. Representa cerca de 54,4% do nível anterior. A lacuna acumulada atingiu assim quase 45,6 por cento.

A ruptura principal aparece em 2020, com um nível de 4.989 bilhões de dólares. A série então aumentou para 4.997 bilhões em 2021, 4.523 bilhões em 2022 e 4.599 bilhões em 2023. A recuperação de 2023 não iniciou um retorno sustentável ao nível de 2019: o valor do volume caiu novamente em 2024.

Estes montantes descrevem a produção de valor acrescentado, não a capacidade teórica das instalações. Eles não dão uma taxa de uso de máquinas ou o número de plantas em operação. Uma capacidade pode existir sem ser totalmente utilizada. O equipamento também pode ser destruído, movido ou obsoleto, sem as tabelas que distinguem essas situações.

Duas contribuições diferentes para a contracção do PIB

A proximidade das taxas de regressão mascara uma diferença de peso. Em 2024, a agricultura alargada representava 4,6% do valor acrescentado total a preços de base. A mineração, fabricação e serviços públicos representam 18,3 por cento. Por conseguinte, o segundo conjunto pesa cerca de quatro vezes mais do que este.

A CAS estima sua contribuição para o crescimento do PIB em -1,1 pontos, em comparação com -0,3 pontos para a agricultura. Juntos, esses dois ramos retiram cerca de 1,4 pontos percentuais da mudança do PIB, de uma contração total de 5,2%. As contribuições publicadas são arredondadas.

Uma contribuição não é uma única prova de causalidade. Mede o lugar de uma sucursal na repartição contabilística do crescimento. Para explicar precisamente o seu declínio, seriam necessárias informações sobre os factores de produção, a energia, as vendas, as exportações e as interrupções da produção.

Nem equilíbrio dos auxílios nem medidas de auto-suficiência

As contas não permitem uma avaliação de um determinado programa agrícola ou industrial. Não especificam os beneficiários, os montantes pagos ou os resultados por projecto. Um anúncio de auxílio em 2026 não pode explicar uma variação já registada para 2024.

Do mesmo modo, um aumento do valor acrescentado agrícola em 2019 não é suficiente para medir a auto-suficiência alimentar. Isto depende dos produtos, das necessidades de consumo e do comércio externo. Uma economia pode produzir mais em algumas culturas, mantendo-se dependente das importações de outros alimentos.

O dossiê estabelece dois pontos: um declínio conjunto em 2024 e uma resistência muito desigual desde 2019. Para avaliar as capacidades produtivas actuais, estas contas têm de ser completadas por dados sectoriais recentes sobre os volumes físicos, o emprego e os equipamentos efectivamente mobilizados.

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