O Irã reivindica um ataque ao amanhecer em 17 de novembro contra um radar americano em Sheikh Issa. Bahrein anuncia interceptações; os danos permanecem indeterminados.

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Os Guardas Revolucionários iranianos reivindicam um ataque de drone no alvorecer de terça-feira, 17 de novembro, contra um sistema de radar americano na Base Aérea do Xeque Issa, no Bahrein. As autoridades do Bahrein estão a anunciar intercepções. Nenhum dano ao radar ou equilíbrio humano é estabelecido independentemente nos elementos disponíveis em 0835 UTC.

Um pedido contra o Xeque Issa

O texto iraniano descreve a operação como uma resposta ao que descreve como violações repetidas do espaço aéreo iraniano por drones militares dos EUA. Os Guardiões afirmam ter alvejado o sistema de radar durante uma operação específica. Esta formulação identifica um alvo alegado, sem estabelecer por si só que foi atingido ou destruído.

O comunicado também se refere à interceptação iraniana anterior e operações de guerra eletrônica contra drones americanos. Estas alegações permanecem as dos Guardiões. Os elementos consultados não permitem que sejam transformados em conclusões independentes. Apedido de 17 de novembronomeia explicitamente o Xeque Issa e coloca a operação de manhã.

Bahrein anuncia interceptações

A televisão do Bahrein informa que as defesas aéreas interceptam ataques iranianos, sem fornecer uma avaliação detalhada da aeronave ou quaisquer danos. O Ministério do Interior havia emitido um alerta e pediu aos habitantes que retornassem a um lugar seguro. Em seguida, anunciou o fim do perigo, de acordo com odestes anúncios.

Não foi encontrada qualquer resposta específica do comando dos EUA CENTCOM à alegação de 17 de Novembro no momento desta verificação. Esta falta de resposta pesquisável não é nem confirmação do ataque de radar nem prova de nenhum dano.

Não confunda os episódios de 13 de novembro, 15 e 17

No domingo, 15 de novembro, o Irã já havia reivindicado o envio de seis drones contra um radar para Al-Riffa. Esta sequência aparece em nosso16 de novembro edição à meia-noite. O nome e a data de base diferem do novo anúncio. O número de seis drones não deve, portanto, ser considerado como o da terça-feira.

A negação americana de sexta-feira, 13 de novembro, dizia respeito a outra alegação. Reciclá-lo como resposta ao 17o seria misturar três momentos distintos. Nesta fase, um novo ataque é reivindicado e interceptações são anunciadas; o resultado da instalação americana continua a ser verificado.

Ilustração geográfica dos arquivos: Bahrein, Libnanews fonds / Pixabay, arquivo publicado em junho de 2019. Data e local específicos do tiroteio não estabelecidos. A fotografia não representa a base ou ataque reivindicado.

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