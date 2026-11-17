Após a FINUL dominar os jornais de 17 de novembro, entre garantias exigidas por Beirute e consultas internacionais. A tributação bancária, o apoio ao condutor e os preços agrícolas alimentam as tensões sociais. Reforma administrativa, direito dos meios de comunicação social e serviços consulares complementam arquivos libaneses. A revista também acompanha crises regionais, eventos culturais, desportistas da diáspora e debates tecnológicos, distinguindo decisões tomadas, demandas e projetos ainda em discussão nas edições.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na primeira página: pós-FINUL e pressão social participam na agenda libanesa

A visita de Waltz abre uma discussão sobre missões internacionais

A presença internacional no sul do Líbano domina os jornais de 17 de novembro de 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi e Asharq Al Awsat voltam às entrevistas de Mike Waltz com Joseph Aoun, Nawaf Salam e Nabih Berri. O representante dos EUA nas Nações Unidas pediu ao Hezbollah para se desarmar voluntariamente. Mas as actas não se limitam a esta afirmação. Eles detalham as funções que os funcionários libaneses desejam preservar: observação, relatórios, coordenação, ligação e apoio ao exército. A questão central é agora o mandato que os pode unir.

Em Al Arabi Al Jadid de 17 de novembro, Nawaf Salam defendeu uma presença autorizada pelo Conselho de Segurança. Solicita um calendário que ligue a retirada completa de Israel e a autoridade exclusiva do Estado sobre as armas. Na sua opinião, a reciprocidade deve ser acompanhada de um mecanismo de verificação credível. Asharq Al Awsat salienta que as discussões ainda não produziram uma proposta completa. A continuação de uma presença internacional, a referência à resolução 1701 e o apoio ao exército parecem ser os elementos comuns das posições libanesas relatadas.

Os jornais diários distinguem várias leituras do equilíbrio de poder

Al Akhbar, de 17 de Novembro, insiste na recusa de Nabih Berri de ver o acordo-quadro substituir a resolução 1701. Al Joumhouria destaca as consultas e garantias procuradas por Beirute. Ad Diyar desenvolve ainda os pressupostos da força multinacional e as questões de soberania que levantam. Estas histórias descrevem discussões em curso. O número, o comando, a área de intervenção e o financiamento de um possível mecanismo não são objeto de um anúncio conjunto.

Al Quds Al Arabi, de 17 de novembro, coloca as capacidades operacionais no centro do processo. O jornal menciona desminagem, ajuda humanitária, apoio marítimo e verificação. Ele também relata as reservas do Hezbollah sobre um quadro que, de acordo com seus funcionários, não garantiria a retirada israelense suficientemente. Por conseguinte, as posições dizem respeito ao conteúdo dos compromissos, bem como à identidade dos países susceptíveis de participar numa missão futura. A composição de uma força e a natureza do seu mandato continuam a ser duas questões distintas.

Para além da diplomacia, os prazos sociais aproximam-se

As páginas econômicas dão outra medida de urgência. Al Bina, Al Sharq, An Nahar e Asharq Al Awsat, de 17 de novembro, relatam o anúncio de uma greve bancária toda quarta-feira, a partir de 18 de novembro. O conflito diz respeito à revisão das declarações fiscais de 2020 para 2024. Os bancos contestam o tratamento dos diferenciais de taxas de câmbio e das provisões relativas às obrigações em euros. O Ministério das Finanças mantém sua posição enquanto recorda o prazo até 15 de dezembro para corrigir as declarações.

Al Akhbar e Al Liwa em 17 de novembro anunciou uma mobilização do transporte rodoviário em 25 de novembro. Os sindicatos exigem compromissos em matéria de subsídios e tarifas aos condutores. A mesma questão de Al Akhbar examina a abertura temporária das importações de produtos hortícolas após o congelamento em Bekaa. As consequências da crise surgem assim em vários níveis: acesso aos bancos, viagens, rendimentos dos profissionais e preços dos produtos frescos.

Política local: acordo sobre garantias meridionais, divergências quanto à sua aplicação Resolução 1701 reúne os presidentes, sem eliminar as diferenças A procura de uma posição comum sobre o Sul domina a imprensa libanesa de 17 de novembro de 2026. Um Nahar observa uma convergência entre Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. Os três líderes exigem uma presença internacional e recusam um vácuo de segurança. Defendem a resolução 1701, mas não partilham a mesma leitura das negociações com Israel. Berri continua a opor-se ao acordo-quadro discutido sob o patrocínio dos EUA. Salam procura traduzi-lo em compromissos verificáveis, com um calendário que ligue a retirada israelita e o alargamento da autoridade estatal. Aoun insiste nas violações de Israel e nas tarefas do exército. Al Jumhouria, 17 de novembro de 2026, enfatiza a importância das capacidades materiais necessárias para a implantação libanesa. Por conseguinte, a aproximação dos presidentes diz respeito às garantias solicitadas, sem regulamentar todos os pormenores da sua aplicação. Um Nahar de 17 de novembro de 2026 é paralelo a uma competição entre a Presidência e o Hezbollah em torno do diálogo. O primeiro está aberto a reuniões sem condições prévias. O partido invoca a Constituição e o acordo de Taif para regular as discussões. Ibrahim Bayram analisa essas afirmações como um desejo mútuo de não parecer responsável pelo bloqueio. A disputa sobre as atividades militares do Hezbollah continua por resolver. Em Al Bina, de 17 de novembro de 2026, Ali Fayad apelou ao abandono do acordo-quadro, cuja compatibilidade com os compromissos nacionais contestava. Hassan Ezzeddine defende a resistência e exige reconciliação interna. Estas intervenções mantêm abertas as ofertas de discussão, sem anunciar uma retomada organizada das reuniões. O exército e as instituições civis confrontadas com expectativas O lugar do exército passa por este confronto. Al Bina de 17 de novembro de 2026 relata a visita do general Rodolphe Haykal ao comando Bekaa em Abdullah. O Comandante afirma continuar o destacamento nacional e apela à retirada de Israel. Apresenta a aplicação das decisões do Estado como quadro para a sua acção. Em Nahar de 17 de novembro de 2026, Daoud Sayegh defendeu o papel da instituição como ponto de encontro entre os libaneses. Ali Hamadé, na mesma questão, critica a resposta das autoridades ao Hezbollah. Estes fóruns divergem em termos de responsabilidade política, colocando no centro a capacidade do Estado de traduzir os seus compromissos. Em Ad Diyar, 17 de novembro de 2026, Fadi Makki apresenta o projeto de reforma administrativa de 2030. O Ministro apresenta uma carta de 19 direitos e uma abordagem baseada em catorze princípios. O projecto prevê consolidações, supressões e reorganizações de entidades públicas. Ele separa definição de política, controle e prestação de serviços. Segundo Makki, o diagnóstico diz respeito a mais de cento e cinquenta organismos e representa cerca de mil e seiscentas páginas. O trabalho inclui mais de 100 reuniões, bem como uma pesquisa separada de 12.000 pessoas. A Carta abrange a igualdade de acesso, simplificação, protecção de dados e responsabilidade administrativa. O Ministro observa, no entanto, que há uma vaga de mais de 80% em algumas jurisdições. A consulta deve preparar decisões, embora os recursos humanos permaneçam gravemente reduzidos. Liberdade de imprensa e respostas às demandas sociais Um Nahar de 17 de novembro de 2026 dedica um arquivo às emendas solicitadas à Lei de Mídia. Dez deputados propuseram alterações aos artigos 104o, 105o e 114o. Em particular, solicitam que o interrogatório dos jornalistas seja conduzido exclusivamente pelos magistrados competentes. O constitucionalista Jihad Ismaïl critica a imprecisão de criminalizar informações falsas e nocivas. Segundo ele, esta formulação mantém uma ameaça criminal apesar das novas salvaguardas. Ibrahim Mneimné relatou diariamente que nenhuma reunião da comissão ainda havia sido convocada para discutir a proposta. O jornal também relata adiamentos de audiências relacionadas às incertezas processuais. Assim, as discussões dizem respeito às garantias efectivas concedidas à imprensa, para além da adopção do texto. As demandas sociais dão uma dimensão concreta a esses debates. Al Bina, de 17 de novembro de 2026, relata os intercâmbios de Mohammad Haidar sobre subsídios de fim de serviço e contribuições das empresas atingidas por catástrofes em Nabatiyah. O ministro promete um estudo jurídico, preservando os recursos da previdência social. O mesmo dia anuncia uma mobilização do transporte rodoviário em 25 de novembro, a pedido de Bassam Tleiss. Os sindicatos denunciam o atraso na ajuda prometida e a concorrência para o transporte ilegal. Em Zekrit, Al Joumhouria de 17 de novembro de 2026 dá a palavra ao prefeito Adib Morcos. Descreve uma poupança municipal absorvida pela crise, em resposta às necessidades de estradas, iluminação e gestão de resíduos. O caminho para Nahr el-Kalb é uma das suas prioridades, com o reforço dos recursos humanos e um futuro edifício municipal.

Citações e discursos de figuras políticas: dos compromissos de soberania aos requisitos de resultados Retirada, verificação e autoridade do Estado As declarações de Nawaf Salam dão um lugar central aos compromissos verificáveis. Al Joumhouria de 17 de novembro de 2026 relata sua entrevista com Mike Waltz no Grand Sérail. O Primeiro-Ministro apela à reciprocidade e ao progresso gradual no sentido de produzir resultados concretos. Visa dois movimentos paralelos: a retirada de Israel e a extensão da autoridade estatal. Ele apelou a um mecanismo credível para verificar as obrigações de ambas as partes. Salam também pede uma presença internacional sob o mandato do Conselho de Segurança, cujo mandato inclui observar, transmitir relatórios e apoiar o exército. O seu objectivo declarado vai além da gestão de incidentes: exige um acordo que restabeleça a soberania libanesa. Nabih Berri insiste mais em compromissos não cumpridos. Um Nahar de 17 de novembro de 2026 publicou suas respostas após a reunião americana. O Presidente do Parlamento reafirma o seu compromisso com a Resolução 1701, na continuidade do Armistício de 1949 e da Resolução 425. Destaca a destruição, ocupação e obstrução do retorno dos habitantes. Apresenta estes elementos como obstáculos à implantação das instituições libanesas. A sua oposição ao Acordo-Quadro continua explícita. Perguntado sobre possíveis sanções americanas, ele vem respondendo a tais ameaças há anos. Essa reação expressa a continuação de sua posição, sem anunciar uma nova medida contra ele. Joseph Aoun combina responsabilidades de segurança com reconstrução institucional. Al Joumhouria de 17 de novembro de 2026 relata ao Banco Mundial: as dificuldades do país são o resultado de décadas de má gestão, corrupção e desequilíbrios. Sua correção requer um esforço prolongado. O Presidente citou reformas financeiras, bancárias, administrativas e judiciais. Ad Diyar, em 17 de novembro de 2026, também retoma sua defesa da digitalização para simplificar os procedimentos e reduzir as oportunidades de corrupção. No registro militar, Al Bina de 17 de novembro de 2026 relata que Rodolphe Haykal apresenta uniforme como remédio para todos os cidadãos. Em Abdullah, ele afirma que o exército age para que as decisões do Estado sejam bem sucedidas, exigindo a retirada de Israel. Diálogo interno e responsabilidade pública Um Nahar de 17 de novembro de 2026 relata a oferta de diálogo de Hassan Fadllallah. O deputado do Hezbollah diz que quer responder positivamente a ações positivas, incluindo opositores políticos. No entanto, invoca a Constituição e o acordo de Taif para definir o quadro aceitável. Al Bina, de 17 de novembro de 2026, levanta uma objeção mais direta da Ali Fayad ao acordo-quadro. Ele pediu para não dar-lhe um âmbito internacional e considerou que minava os interesses libaneses. Estas avaliações permanecem com o deputado. Hassan Ezzeddine defende a resistência, critica os resultados das negociações e pede um acordo interno. A abertura do diálogo é acompanhada pela manutenção das principais demandas do partido. As intervenções no estrangeiro prolongam estas posições nacionais. Al Sharq de 17 de novembro de 2026 relata as palavras de Ghassan Salamé na cúpula de La Francophonie em Phnom Penh. O Ministro recusa uma paz alcançada em detrimento da soberania e da integridade territorial. Opõe-se também às zonas de segurança impostas ao Líbano. Em Ad Diyar, de 17 de novembro de 2026, Mohammad Bagher Ghalibaf afirma, em seu apelo a Nabih Berri, que a calma regional depende do fim da guerra no Líbano. O Presidente do Parlamento iraniano mantém assim o dossiê libanês na sua apresentação dos debates regionais. Berri respondeu recordando a retirada de Israel e a resolução 1701. Em Ad Diyar de 17 de novembro de 2026, Fadi Makki propõe medir a reforma pela confiança e satisfação dos cidadãos. Combina os seus direitos com obrigações: respeito pelas regras, pagamento de montantes devidos e recusa de corrupção. O seu projecto inclui abordagens simplificadas e mecanismos de comunicação seguros. Al Bina, de 17 de novembro de 2026, relata outra busca de equilíbrio em Mohammad Haidar. O Ministro promete estudar o alívio dos encargos das empresas afectadas por catástrofes, preservando simultaneamente a segurança social. Bassam Tleiss apresenta auxílio ao transporte como meio de manter tarifas para os usuários. Adib Morcos, em Al Joumhouria, de 17 de novembro de 2026, finalmente recorda a lacuna entre necessidades e recursos municipais. Estas intervenções abrangem diferentes áreas, mas todas exigem uma tradução concreta dos compromissos públicos.

Diplomacia: Líbano busca garantias internacionais e parcerias operacionais Continuam abertas as consultas sobre a presença internacional A visita de Mike Waltz abre uma nova fase de consultas no Sul. Um Nahar de 17 de novembro de 2026 aponta que o representante americano não apresenta uma fórmula final. É para transmitir seus comentários a Washington e continuar as trocas em Nova York. O diário enfatiza o papel da França na preparação do texto discutido no Conselho de Segurança. As declarações dos EUA mantêm a referência à resolução 1701, com a possibilidade de alterações. Referem-se também a elementos do diálogo tripartido. As autoridades libanesas procuram manter a cobertura internacional e evitar um vazio de segurança durante esta transição. Al Joumhouria de 17 de novembro de 2026 descreve uma abordagem exploratória. Segundo suas fontes oficiais, o modelo da força presente no Sinai não foi formalmente proposto durante as entrevistas. Ad Diyar, na mesma data, dá mais espaço à hipótese de uma força multinacional em algumas de suas análises. No entanto, outros artigos ressaltam a falta de uma proposta completa. Um Nahar também se refere a uma presença de vigilância limitada. Essas histórias cobrem várias faixas, não um projeto comum já adotado. O mandato, o comando e a força permanecem em discussão. As funções de desminagem, apoio humanitário e apoio marítimo estão entre as capacidades mencionadas. O outro ponto central são as condições para a retirada de Israel. Al Joumhouria, de 17 de novembro de 2026, relata o pedido de Nawaf Salam para um calendário e verificação de compromissos. Joseph Aoun descreve as violações que impedem sua aplicação. Nabih Berri insiste na destruição e retorno dos habitantes. Em Ad Diyar de 17 de novembro de 2026, o ex-embaixador Riad Tabbara acredita que Washington quer liderar os aspectos políticos e de segurança do processo. Ele se perguntou, porém, que concessões obteria de Israel. Al Bina, de 17 de novembro de 2026, relata as preocupações de fontes próximas de Berri: eles temem que um novo arranjo estabilize a ocupação em vez de acabar com ela. Por conseguinte, a elaboração de obrigações continua a ser uma questão importante. Parceiros regionais nos programas de reconstrução Um Nahar de 17 de novembro de 2026 apresenta a visita de Yazid bin Farhane como confirmação do apoio saudita às instituições. O diário destaca o apoio a Joseph Aoun, Nawaf Salam e ao exército, bem como a importância reconhecida por Nabih Berri. Esta leitura difere daquelas relatadas por algumas fontes em Al Bina e Ad Diyar, que aproximam a viagem de Bilal Erdogan. Pelo contrário, An Nahar insiste numa abordagem que Riade não apresenta como resposta às iniciativas turcas ou do Qatar. O Qatar aparece em particular no ficheiro eléctrico. Al Joumhouria, de 17 de novembro de 2026, refere-se a novas discussões técnicas, sem anunciar contratos definitivamente celebrados. Al Joumhouria e Ad Diyar, de 17 de novembro de 2026, também reportam a entrevista telefônica entre Berri e Mohammad Bagher Ghalibaf. O Presidente do Parlamento iraniano liga o regresso à calma regional no final da guerra no Líbano. Berri recorda a exigência de retirada de Israel. Do lado sírio, Ad Diyar de 17 de novembro de 2026 examina a visita de Ahmad Hajjar a Damasco. Segundo as fontes políticas citadas, trata-se de fronteiras, contrabando, detidos e cooperação judicial. O jornal refere-se aos pedidos sírios de números relacionados com o antigo poder. Ele afirma que os interlocutores libaneses recordaram os constrangimentos judiciais em torno desses casos. Por conseguinte, não vale a pena anunciar descontos. A cooperação económica ocupa outro lugar importante. Ad Diyar e Al Joumhouria, de 17 de novembro de 2026, contam a visita de Anna Bjerde e do Banco Mundial. A reconstrução, a energia, a agricultura, os serviços públicos e a protecção social estão incluídos no comércio. Os funcionários libaneses apelam a projectos mais rápidos, enquanto o Banco está a trabalhar num novo quadro de parceria. Em An Nahar de 17 de novembro de 2026, Nassif Hitti defende a coordenação entre diplomacia oficial, negócios e diáspora. O antigo Ministro sublinha o potencial das redes expatriadas para desenvolver investimentos e intercâmbios. O seu fórum propõe um método e não um novo programa. Concentra-se na preparação e no acompanhamento dos projectos, para além das declarações de apoio que acompanham as visitas diplomáticas.

Política internacional: várias frentes combinam pressão militar e negociação

Em Jurf al-Sakhr, o controle do território cruza o de petróleo

Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi e Asharq Al Awsat, de 17 de novembro, dedicam um lugar importante ao braço de ferro entre o governo iraquiano e o Kataëb Hezbollah. Os artigos descrevem o fortalecimento das forças regulares em torno de Jurf al-Sakhr e os passos para obter a retirada do grupo. O governo invoca uma investigação sobre desvios de petróleo e instalações de tráfego. A facção nega essas acusações e apresenta as pressões como uma tentativa de desarmamento.

Em Asharq Al Awsat, de 17 de novembro, o arquivo inclui desvios de gasodutos, refinarias e reservatórios sob investigação. A mediação política continua ao lado dos preparativos para a segurança. Al Arabi Al Jadid destaca também a questão do regresso dos habitantes deslocados. O controle de um território, a proteção da infraestrutura e as condições para o retorno das famílias encontram-se, assim, no mesmo confronto. O Hezbollah Kataeb iraquiano não se confunde com o Hezbollah libanês.

Síria aparece através da ocupação do Sul e novos investimentos

Asharq Al Awsat, de 17 de novembro, retomou uma investigação sobre a presença de seu exército no sul da Síria. Oficiais anônimos e reservistas descrevem controles, buscas e restrições que afetam os residentes. O jornal relata diferenças sobre a utilidade destas operações e sobre as possibilidades de um acordo de segurança com Damasco. Esses testemunhos são apresentados como avaliações internas, não como uma mudança oficial na doutrina israelense.

Uma Internacional Nahar de 17 de novembro aborda a Síria de uma perspectiva econômica e diplomática. As suas páginas examinam os interesses franceses e turcos na costa e em torno das infra-estruturas portuárias. O desenvolvimento de terminais, redes e acesso comercial faz parte da busca de parceiros para reconstrução. Os projectos económicos conferem também aos Estados interessados uma presença política sustentável. A revista distingue entre as ambições apresentadas e as operações que já possuem um quadro contratual.

Gaza: Jornal descreve crise prolongada de abrigo e cuidados

Al Quds Al Arabi de 17 de novembro reúne vários alertas sobre as necessidades de abrigo antes do inverno. As organizações citadas mencionaram a falta de tendas, lonas e equipamentos para dormir. Os relatórios diários sobre os obstáculos à ajuda e chama governos estrangeiros para facilitar as entregas. Os volumes anunciados num ponto de entrada não descrevem automaticamente o que foi distribuído às famílias. Assim, o relatório segue também as restrições que separam a chegada de mercadorias da sua utilização.

Al Arabi Al Jadid de 17 de novembro foca em pessoas com diabetes e falta de insulina. Os cuidadores descrevem as dificuldades de abastecimento, conservação e acompanhamento, que são particularmente onerosas para as crianças. O dossiê combina medicamentos com os meios necessários para a sua administração: dispositivos de injeção, frio e acesso regular a uma equipe médica. Descreve uma emergência de continuidade do cuidado além da disponibilidade única de um produto.

Educação e infraestrutura ampliam a leitura internacional

Asharq Al Awsat de 17 de novembro remonta ao declínio na recepção de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. O jornal reúne uma pesquisa back-to-back e os dados anuais de Portas Abertas. Seus períodos e populações diferem: novos participantes em um semestre não representam todos os estudantes internacionais em um ano universitário. Estas instituições e organizações profissionais estão preocupadas com os efeitos sobre os seus recursos, investigação e empregos associados.

Um Nahar International e Al Arabi Al Jadid, de 17 de Novembro, também analisam as perturbações do transporte aéreo americano. Eles associam o colapso recente às vulnerabilidades de comunicação e programas de modernização do controle de tráfego aéreo. As consequências são mais longas do que a interrupção inicial, uma vez que as aeronaves e a tripulação já não estão nos locais previstos. Esses registros descrevem a dependência de um serviço público vital em redes técnicas cuja renovação leva vários anos.

Economia: fiscalidade, oferta e rendimento

Bancos e Finanças se opõem a exercícios de crise

Al Bina, Ad Diyar, Al Sharq e An Nahar, de 17 de novembro, relatam a decisão da Associação dos Bancos do Líbano de lançar uma greve de alerta todas as quartas-feiras. O primeiro dia anunciado é 18 de novembro. A associação solicita a retirada da abordagem do Departamento de Finanças para as declarações fiscais de 2020 para 2024. Solicita igualmente uma correcção das disposições controvertidas, nomeadamente no contexto dos debates orçamentais.

O desacordo diz respeito a dois conjuntos de escritos. Os bancos argumentam que os diferenciais cambiais são o resultado de reavaliações contábeis e não de lucros descontados. Além disso, contestam o restabelecimento das provisões relativas às obrigações em euros na base tributável. De acordo com o seu argumento, estas disposições cobrem perdas relacionadas com o incumprimento soberano. O debate centra-se, portanto, na tradução fiscal das contas profundamente alterada pela depreciação da libra e da crise da dívida.

Ad Diyar, de 17 de novembro, apresenta a resposta do ministério. Este último invoca as regras aplicáveis e o parecer da Comissão sobre legislação e consulta. Recordou que o prazo de correcção tinha sido prorrogado até 15 de Dezembro, a pedido da associação. Mantém a possibilidade de reuniões técnicas, ao mesmo tempo em que recusa que as perturbações impostas aos cidadãos se tornem um instrumento de pressão. O Ministério contesta igualmente a ideia de que a defesa dos depositantes pode isentar um sector das suas obrigações fiscais.

Asharq Al Awsat em 17 de novembro apresenta uma estimativa de 600 milhões de dólares atribuídos aos bancos para as taxas disputadas. Essa avaliação expressa sua leitura do arquivo. Não constitui um montante definitivamente estabelecido por uma decisão comum. O Conselho da Associação mantém igualmente a possibilidade de suspender, cancelar ou reforçar o movimento. Os comunicados de imprensa nos jornais não detalham o funcionamento de cada agência e serviço durante a greve.

Transporte rodoviário: a assistência aos condutores permanece no centro do conflito

Al Akhbar de 17 de novembro remonta à ajuda prometida aos motoristas públicos. O jornal menciona um esquema de 12 milhões de libras por mês durante três meses, em troca da observância das tarifas oficiais. Descreve o percurso parlamentar do projecto e o seu envio à Comissão de Obras Públicas. Por conseguinte, o anúncio da ajuda e a abertura efectiva dos pagamentos permanecem separados. Esta defasagem explica parte da mobilização anunciada para 25 de novembro.

Al Liwa e Al Bina do mesmo dia relataram as palavras de Bassam Tleiss. O líder sindical denuncia a concorrência de veículos que operam fora do quadro legal. Apelou igualmente a compromissos no que se refere ao código rodoviário e a várias categorias de transportes. As 54 mil famílias que ele mencionou representavam o setor em seu discurso. Não constituem uma lista estabelecida dos beneficiários do auxílio. As modalidades precisas de mobilização ainda precisam ser anunciadas.

As importações de produtos hortícolas devem compensar a diminuição do abastecimento local

Al Akhbar de 17 de novembro descreve uma medida tomada após o congelamento do Bekaa. A Decisão 603/1 relativa à agricultura abre temporariamente certas importações sem autorização prévia. O jornal cita tomates, pepinos, pepinos armênios, abobrinha e abóbora por um período de 15 a 30 de novembro. Outros produtos têm janelas diferentes. A medida visa aumentar as quantidades disponíveis após as perdas de culturas locais.

O jornal diário relata preços elevados para alguns vegetais, incluindo abobrinha. Apresenta a posição do ministro Nizar Hani, que aguarda um efeito dos recém-chegados sobre o fornecimento. No entanto, a autorização de importação não significa que todas as transferências já estejam no mercado. O debate suscitou também duas preocupações: limitar os custos às famílias e preservar os produtores cujas culturas tinham sido destruídas.

Electricidade: As negociações no Catar cobrem receitas e centrais eléctricas

Al Arabi Al Jadid, de 17 de Novembro, detalha as propostas de energia discutidas com o Qatar. Duas usinas de gás de 825 megawatts são mencionadas em Deir Ammar e Zahrani. O jornal também descreve um fornecimento de 20 anos de gás natural liquefeito, uma unidade de armazenamento e regaseificação flutuantes e capacidade renovável. Estes elementos pertencem à oferta examinada. Os relatórios diários de que nenhum acordo final assinado ainda é anunciado.

A fórmula proposta baseia-se na construção, operação e transferência de instalações. Limitaria o financiamento inicial do Tesouro. Por outro lado, os preços, as garantias financeiras e a cobrança das facturas permanecem no centro das negociações. Al Arabi Al Jadid recordou a aprovação do plano elétrico no Conselho de Ministros em 13 de novembro e o mandato dado a Joe Saddi para continuar os debates. A capacidade anunciada do equipamento não descreve uma produção imediatamente disponível.

Orçamento e contribuições sociais levantam a questão dos compromissos públicos

Ad Diyar e Al Liwa, de 17 de Novembro, voltam aos trabalhos do Comité de Finanças e Orçamento. Ibrahim Kanaan pediu uma visão consolidada dos custos associados às consequências da guerra. O financiamento do Conselho do Sul não é suficiente para medir as intervenções em saúde, assuntos sociais ou obras públicas. A comissão solicita igualmente listas de empréstimos e doações, bem como documentos contabilísticos para conciliar as previsões com os montantes efectivamente gastos.

Al Bina e Al Sharq, do mesmo dia, comunicaram os pedidos dos comerciantes de Nabatiyah ao Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar. As empresas que foram destruídas ou forçadas a descontinuar a sua actividade requerem contribuições do CNSS. Em particular, exigem prazos e sanções excepcionais. O Ministro anuncia uma revisão legal preservando os recursos do fundo. Estas medidas ainda não são uma isenção ou um calendário adoptado.

Justiça: Liberdade de imprensa e garantias processuais em debate

Os artigos contestados da Lei da Mídia

Um Nahar de 17 de Novembro examina a crítica de várias disposições da Lei dos Meios de Comunicação Social. O jornal dá a palavra ao jurista Jihad Ismaïl, que contesta, em particular, a imprecisão da incriminação sobre informações falsas e prejudiciais. O debate trata de como uma reforma apresentada como protectora pode manter o risco de perseguição penal. Também afeta a relação entre o novo regime, o Código Penal e a jurisdição de diferentes jurisdições.

O mesmo artigo refere-se a uma proposta de dez deputados relativa aos artigos 104o, 105o e 114o. Ibrahim Mneimné afirma que ainda não foram convocadas reuniões da comissão para sua consideração. Assim, a revista distingue o texto atual das alterações solicitadas. As críticas dos advogados e das autoridades eleitas descrevem os efeitos que temem ou as garantias que querem reforçar. Não constituem uma anulação das disposições impugnadas.

Auditoria dos beneficiários de subvenções remonta à agenda financeira

Al Bina e Al Sharq, de 17 de Novembro, relatam uma reunião entre Tony Frangié e Yassine Jaber. Os intercâmbios incluem a auditoria dos beneficiários da ajuda financeira pública. Os jornais recordam uma abordagem legislativa que remonta a 2021 e referem-se à cooperação das Finanças com o Banco do Líbano. O Ministro apresentou um trabalho de auditoria e uma relação com a Justiça. As actas não revelam quaisquer conclusões que envolvam uma determinada empresa.

A questão é a transição entre os mecanismos de auxílio, a identificação dos beneficiários e o exame da sua utilização. O regresso dos depósitos e a reorganização financeira constituem o quadro político da reunião. Não devem ser confundidos com os resultados de uma investigação. Os anúncios reportados dizem respeito a verificações, não condenações ou recuperações.

Em Israel, as demandas de investigação multiplicam-se após revelações eleitorais

Al Arabi Al Jadid e Al Quds Al Arabi, de 17 de novembro, retomam suspeitas sobre as detenções de ativistas de Raam no dia das eleições. Os artigos relatam pedidos de investigação por funcionários de formações árabes. Eles questionam a origem das informações transmitidas à polícia e os supostos vínculos de alguns interlocutores com o escritório de Benjamin Netanyahu. As taxas dizem respeito à eventual utilização de serviços para fins políticos.

Al Quds Al Arabi também relata a resposta de um advogado que um dos homens mencionados tinha deixado seu escritório e agiu em particular. O gabinete do Primeiro-Ministro contesta a existência de uma operação para distorcer as eleições. O exame policial e os pedidos de comissão devem, portanto, ser distinguidos de uma decisão judicial. A libertação de pessoas presas e a crítica à solidez do caso alimentam a controvérsia, sem demonstrar sozinho todas as acusações políticas.

Na Síria, a conciliação levanta a questão do consentimento

Al Quds Al Arabi, de 17 de Novembro, dedica um processo aos conselhos de conciliação sírios. Seus funcionários apresentam este trabalho como complemento de um sistema de justiça lotado. Salientam o carácter voluntário dos acordos, a possibilidade de retirada e a sua validação judicial. Argumentam também que a conciliação não pode suprimir a acção pública. Essas garantias são fundamentais para o modelo que defendem.

O diário, no entanto, examina os riscos de pressão sobre as partes mais fracas. Um procedimento rápido não oferece as mesmas proteções se uma família, um grupo local ou um ator poderoso impõe o acordo. O debate é sobre como verificar o consentimento, o lugar do juiz e a aplicabilidade dos arranjos. Por conseguinte, não se trata apenas de uma oposição entre a justiça oficial e as soluções locais.

Sociedade: serviços consulares, cidades e protecção das crianças

O passaporte biométrico aproxima-se do libanês dos Emirados

Al Sharq, Ad Diyar e An Nahar, de 17 de novembro, reimprimiram o comunicado da Polícia de Segurança Geral sobre pedidos de passaporte biométrico em Abu Dhabi. A recepção começou na Embaixada Libanesa na segunda-feira, 16 de novembro. O Consulado Geral em Dubai deve oferecer o mesmo serviço no final desta semana. A abertura efetiva da primeira janela e o calendário anunciado para a segunda são dois passos distintos.

A gestão apresenta essa evolução como componente da implantação gradual de seus serviços nas representações diplomáticas. O objectivo é reduzir as viagens para expatriados. As informações publicadas nos jornais não contêm uma única tarifa, prazo ou lista de documentos aplicáveis a todas as situações. Eles estabelecem a abertura de um serviço de recepção de pedido, não a entrega imediata de documentos.

Em Zekrit, projetos municipais permanecem limitados pela crise financeira

Al Joumhouria de 17 de novembro publica uma entrevista com o prefeito de Zekrit, Adib Morcos. Ele explicou que as economias para um edifício municipal haviam sido afetadas pela crise financeira. O município continua a alugar suas instalações. Os seus projectos dividem-se entre estrada, iluminação, resíduos, equipamento e reforço de serviços. A estrada de Zekrit para Nahr al-Kalb ocupa um lugar importante nesta apresentação de necessidades.

O prefeito descreve um esforço para coletar receitas e controlar despesas. O edifício continua a ser uma meta para os anos restantes do mandato, não um projeto com financiamento anunciado. A entrevista mostra como um projeto de patrimônio pode permanecer bloqueado à medida que as tarefas comuns continuam. As necessidades de tráfego, segurança e manutenção absorvem recursos num contexto em que as economias anteriormente criadas deixam de desempenhar o seu papel.

Trípoli busca uma resposta às ocupações do espaço público

Nida Al Watan, de 17 de Novembro, dedicou um relatório ao sector Tal em Trípoli. O diário descreve as dificuldades de estacionamento e ocupação de calçadas ou lugares por lojas informais e guardas. Ele também olha para trás na destruição de park meters durante os eventos de 2019. Os depoimentos expressam um desconforto diário para moradores, visitantes e comerciantes.

O município afirma que um estudo foi concluído e encaminhado à autoridade de trânsito. A revista não dá um calendário firme para execução. A preparação e o comissionamento de um dispositivo permanecem, portanto, separados. O ficheiro abrange tanto a organização do espaço público como o pagamento do estacionamento. A caminhada e o acesso às lojas também fazem parte das necessidades descritas.

A protecção das crianças faz parte de um compromisso interministerial

Al Liwa, de 17 de novembro, relatou a participação de uma delegação libanesa liderada por Haneen Sayed na Conferência Ministerial de Manila sobre a Violência contra as Crianças. Assuntos sociais, saúde, educação e outros atores estão envolvidos nesse processo. O cotidiano também se refere ao papel da sociedade civil e dos jovens nas consultas. A violência física, os riscos digitais e o acesso aos serviços requerem ações que excedam uma única administração.

O jornal apresenta os trabalhos preparatórios como uma busca de compromissos nacionais. Sua implementação requer serviços, profissionais e recursos. A participação numa conferência por si só não descreve uma cobertura eficaz de todas as crianças. O dossiê junta-se às questões de comunicação, assistência e cooperação entre Justiça, escolas e instalações de saúde.

Os terremotos no Sul estão sujeitos a cuidadosa leitura científica

Nida Al Watan, de 17 de novembro, perguntou ao geólogo Tony Nemer sobre os terremotos relatados no Sul. O perito examina as reaproximações feitas com anteriores explosões altas. O diário observa que nenhum nexo causal é demonstrado pela mera sucessão de eventos. Recorda também que um pequeno tremor não permite uma grande previsão. A análise requer comparar sinais e atividade de fundo, em vez de deduzir um cenário de uma sensação sentida localmente.

Cultura: livros, arquivos e cenas se encontram em Beirute

Um século de literatura juvenil em Dar el Nimer

Al Arabi Al Jadid, de 17 de novembro, anuncia a exposição dedicada a cem anos de histórias infantis no Líbano. Está programado para ser realizado em Dar al-Nimer, Beirute, de 19 a 29 de novembro. O jornal evoca mais de duzentos histórias e uma obra de documentação sobre escrita, ilustração e publicação. A evolução do lugar da criança na sociedade é um dos filhos desta jornada.

O projeto combina a história dos livros com a de seus públicos. Formas gráficas, temas e modos de publicação mudam com gerações. A imprensa também anuncia uma visita para crianças, acompanhada de uma história. A exposição destina-se não só aos leitores, mas também às famílias, professores e profissionais da editora. Não se limita a um tributo abstrato à leitura: reúne um material que permite comparar as representações da infância.

Os Rencontres Chorégraphiques organizaram uma reunião de dança

Al Quds Al Arabi, em 17 de novembro, relata a abertura das Reuniões Coreográficas de Beirute no Teatro Al Madina. O show « La Bas », de Selim Ben Safia, foi tocado sem sua música. O jornal relata que um problema de transporte de um violoncelo barroco impediu a chegada do músico. Os quatro dançarinos mantiveram o desempenho. Este episódio dá ao relatório um tom particular, sem simplesmente resumir o projeto do festival.

Bassam Abu Diab apresenta um programa que combina oficinas, criações e artistas de vários países. As citações diárias árabe, europeu e outras participações regionais. Vários espaços de beyrouthin devem sediar as reuniões até o final de novembro. O presente trabalho centra-se também na criação de ligações entre artistas e no acompanhamento das peças em desenvolvimento. Assim, os Rencontres buscam estabelecer uma continuidade entre formação, pesquisa e apresentação ao público.

Arquivos de Beirute circulam em Londres

Al Arabi Al Jadid em 17 de novembro apresenta o Festival da Palestina de Londres, realizado de 13 a 27 de novembro. Entre as obras mencionadas está « Do You Love Me », de Lana Daher. O filme passa por setenta anos da memória visual de Beirute a partir de filmes, documentos familiares e fotografias. O cotidiano coloca esta proposta em um programa onde arquivos e histórias pessoais ocupam um lugar importante.

Este assunto não diz à cidade de um único ponto de vista. As imagens mantidas pelas famílias são semelhantes às do cinema e da vida pública. O jornal sublinha assim o papel dos arquivos na transmissão de uma história urbana através de conflitos e deslocamentos. A presença do filme em um festival de Londres também coloca este trabalho em contato com um público longe do Líbano, para o qual as imagens podem ser uma ligação com a cidade.

Páginas literárias dão lugar aos autores libaneses

Al Arabi Al Jadid, de 17 de novembro, aponta para as memórias culturais de Ahmad Ali al-Zein, publicadas por Hachette Antoine. A infância em Akkar, Beirute durante a guerra e as cidades de exílio compõem a rota apresentada. O livro revela várias figuras da vida intelectual e artística. O registro enfatiza a relação entre escrita, memória, perda e criação. Dá acesso ao projeto do autor, sem constituir uma leitura exaustiva do livro.

A mesma edição apresenta uma obra de Ali Nasr sobre a arte da narrativa em Gibran Khalil Gibran. O pesquisador examina em particular as dimensões culturais e críticas de seus textos. Al Joumhouria de 17 de novembro está interessado em uma obra de Chadi Mansour sobre transformações de esquerda. A crítica passa por tensões entre justiça social, liberdade, organização política e a evolução dos círculos populares. Esses títulos expandem páginas culturais para além do calendário do show.

Reuniões em torno de locais de cultura e memória

Al Akhbar em 17 de novembro anuncia uma noite de apoio no Espace Al Madina em 19 de novembro, em Tilt33, em Hamra. A mesma agenda menciona uma reunião sobre museus, memória e identidade, em 20 de novembro em Beit Beirute. Uma sessão de curta-metragem de estudantes da Universidade Libanesa foi anunciada na Biblioteca Municipal de Monnot em 24 de novembro. As três reuniões mobilizam diferentes formas: coleta, debate e projeção.

Al Quds Al Arabi de 17 de novembro finalmente relata um tributo organizado a Saida ao poeta Moustapha Sbayti. Al Safir High School e Al Manara Cultural Gathering estão entre os organizadores acima mencionados. O encontro reúne sua família, parentes e atores educacionais e culturais. Um documentário dedicado à sua viagem acompanha o tributo. Esta notícia local complementa os festivais e publicações literárias do dia.

Desporto: O olimpismo libanês procura uma saída da crise, diáspora alimenta futebol

Um anúncio de acordo após vários meses de conflito

Nida Al Watan e Al Liwa, de 17 de novembro, relatam um anúncio do Ministério da Juventude e Esportes sobre a crise olímpica. O departamento apresenta um acordo alcançado sob mediação do Qatar como uma saída do conflito. O restabelecimento da governação em conformidade com a Carta Olímpica e a unidade da instituição estão entre os objectivos estabelecidos. Os jornais colocam isso nas tensões entre as equipes de liderança.

Al Liwa também relata reservas de fontes ligadas a um dos campos. Por conseguinte, o anúncio de um acordo e a criação efectiva dos organismos continuam a ser duas etapas. O tema diz respeito às relações do Líbano com os organismos internacionais, mas também à representação das suas federações. Os artigos do dia não permitem apresentar uma nova composição como permanentemente instalada.

Três rotas entre vários países e uma seleção

Al Akhbar de 17 de Novembro dedicou um dossier à Reda Khadra, Sami Merhej e João Gabriel Makhlouf. Suas trajetórias atravessam a Alemanha, Colômbia e Brasil. O cotidiano coleta seus laços com o Líbano, seus laços familiares e as motivações de sua escolha esportiva. O arquivo está menos interessado em um resultado do que em como uma seleção pode reunir jogadores treinados em diferentes ambientes.

Essas histórias dão uma dimensão pessoal ao recrutamento da diáspora. As ligações transmitidas pelos pais ou avós são semelhantes às perspectivas de carreira e experiência de campeonatos estrangeiros. O jornal distingue os caminhos de cada jogador. Eles não são um modelo único de retorno. Alguns descobrem mais diretamente um país que já ocupou um lugar importante na história da família.

Bassora e outras disciplinas libanesas

Nida Al Watan e Al Liwa de 17 de novembro anunciam a nomeação da seleção contra a Palestina em Bassora. A partida segue o empate contra o Iraque no torneio amigável. Os comentários de Madjid Bougherra relatados pela imprensa enfatizam o progresso do grupo e a avaliação das opções de jogo. As edições da manhã aparecem antes do resultado da reunião do dia.

Nida Al Watan de 17 de novembro também ganha vinte e quatro medalhas da delegação libanesa no Campeonato Mundial de Muay-Tai em Olympia: seis em ouro, oito em prata e dez em bronze. O diário também menciona competições nacionais de karatê. Al Sharq do mesmo dia remonta aos preparativos para a maratona de Beirute, anunciado em 29 de novembro. Esta notícia dá lugar a disciplinas e eventos que não se limitam ao calendário de futebol.

Tecnologia: dados, infra-estruturas e utilizações públicas em análise

Reconhecimento facial e responsabilidade dos prestadores

Al Quds Al Arabi, de 17 de novembro, retoma uma pesquisa dedicada à transferência de milhões de fotografias palestinas para a infraestrutura amazônica. O diário descreve um projeto para usar o reconhecimento facial e coloca o arquivo nas relações entre empresas de tecnologia e autoridades israelenses. O armazenamento de imagens, testes de software e implantação operacional não abrangem os mesmos atos. O artigo não estabelece o uso preciso de cada fotografia.

O tema é sobre a jornada de dados: quem a coleta, quem a mantém, para que finalidades é processada e quem pode acessá-la. O jornal aborda estas questões através da pesquisa que retoma. Não contém uma decisão judicial sobre a responsabilidade das empresas em causa. Os esquemas de reconhecimento aqui se tornam objeto político e jurídico, além do único desempenho técnico anunciado.

Inteligência artificial também aumenta a dependência de redes

Al Quds Al Arabi, de 17 de Novembro, comunicou as preocupações expressas sobre a inteligência artificial no sector bancário. Os riscos mencionados incluem ataques cibernéticos, manipulação e dependência de um pequeno número de prestadores. A concentração de serviços pode transformar uma dificuldade técnica num problema que afecta várias instituições. Por conseguinte, o dossiê relaciona a inovação com a organização das infra-estruturas que a tornam possível.

O mesmo jornal comenta COP31 discussões sobre energia e água consumidas por essas tecnologias. Ferramentas digitais podem ajudar a processar dados climáticos ou melhorar determinados processos. No entanto, sua operação requer centros de computação, eletricidade e refrigeração. Os debates relatados são sobre como medir esses custos e os benefícios esperados, em vez de considerar qualquer uso de inteligência artificial como automaticamente favorável ao clima.

Os serviços públicos digitais continuam ligados à reforma processual

Ad Diyar de 17 de novembro dá à transformação digital um lugar importante na entrevista de Fadi Makki sobre reforma administrativa. O Ministro associa a digitalização à simplificação dos procedimentos, à partilha de informações e à redução dos contactos desnecessários. Defende igualmente uma separação mais clara entre as funções de regulação e de entrega. Portanto, o programa descrito não se limita a substituir um formulário de papel por uma tela.

Nas páginas internacionais de An Nahar em 17 de novembro, as dificuldades do transporte aéreo americano mostram outra face dessa dependência. As redes antigas devem ser substituídas sem interromper um serviço contínuo. As interfaces entre equipamentos, operadores e centros de controlo complicam o calendário. Assim, os progressos digitais aparecem tanto como um meio de tornar o serviço mais fiável como como um sítio cujas transições devem ser organizadas.

Pessoas: cenas internacionais e televisão mobilizam artistas libaneses

Ragheb Alama distingue concerto público e performances privadas

Al Quds Al Arabi, de 17 de novembro, relata o concerto público de Ragheb Alama no Centro Cultural Atatürk, em Istambul. A cantora apresenta esta cena como um primeiro público na cidade. Contudo, recorda que já prestou serviços privados na Turquia, nomeadamente em Bodrum e Antalya. O diário descreve os intercâmbios com o público e a presença de uma bandeira libanesa entregue por um espectador.

Ragheb Alama também expressou o desejo de uma colaboração com um artista turco. Apresenta-o como uma forma de reunir diretórios e públicos. Este projeto é uma intenção expressa, não uma dupla cuja gravação e saída seriam anunciadas. A história destaca a circulação regional da canção libanesa e o lugar de seus artistas em cenas internacionais.

O retorno da dança da televisão levanta leituras opostas

Nida Al Watan e Al Akhbar de 17 de novembro recapturam o retorno do show de dança da MTV após vários anos de ausência. Os apresentadores e o júri ocupam um lugar importante em ambos os artigos. Nida Al Watan destaca o show e as expectativas do público, enquanto Al Akhbar desenvolve uma leitura mais crítica do formato e seu ambiente audiovisual. Essas avaliações pertencem aos jornais que as publicam.

As páginas culturais e de entretenimento também evocam as condições de transmissão, enquanto a relação entre MTV e Cablevision permanece tensa. As questões de acesso ao programa e o financiamento do conteúdo cruzam assim a notícia das personalidades no ecrã. Os relatórios de lançamento ainda não fornecem um registro de toda a temporada.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews