Orçamento 2027: Salários públicos em debate

Na terça-feira, 10 de Novembro, o Comité das Finanças aprovou as dotações de quatro instituições do orçamento libanês para 2027. Presidido por Ibrahim Kanaan, planeja uma sessão separada sobre salários públicos e recrutamento. Não foram anunciados aumentos salariais no final desta reunião.
Os envelopes aprovados dizem respeito à Presidência da República, à Presidência do Conselho de Ministros, ao Conselho Constitucional e ao Conselho da Função Pública. Trata-se de um passo na revisão parlamentar do projecto, e não na adopção final da lei financeira.
Orçamento libanês para 2027: quatro dotações aprovadas
A reunião estava no calendário parlamentar às 10 horas em Beirute. No entanto, as cinco instituições da ordem do dia nem todas obtiveram aprovação das suas dotações. A Comissão recusou-se a validar as da Alta Disciplina na ausência do seu presidente. Ibrahim Kanaan convidou-o novamente para uma futura sessão.
O relatório emitido por uma agência de notícias não especifica as quantidades de envelopes aprovados. Também não especifica quaisquer alterações às propostas originais. Nesta fase, estas decisões não permitem, portanto, o cálculo de um aumento ou diminuição dos meios de cada instituição.
Os representantes das administrações interessadas participaram nos debates, incluindo o Director-Geral da Presidência, Antoine Choucair, e o Secretário-Geral do Conselho de Ministros, Mahmoud Makkieh. O Diretor-Geral das Finanças, Georges Maurawi, também esteve presente, assim como representantes do Conselho Constitucional.
Uma sessão separada para compensação
O debate sobre o Conselho do Serviço Público centrou-se na situação das administrações e nas regras de recrutamento. Os deputados questionaram seu presidente, Nisrine Machmouchi, sobre o cumprimento do mecanismo de nomeação. Em particular, levantaram a questão do recrutamento fora deste procedimento.
Machmouchi respondeu às perguntas da comissão. No entanto, o relatório não reproduz os pormenores das suas respostas e não estabelece a existência de irregularidades específicas. Não contém uma lista das nomeações contestadas nem uma decisão de sanção.
A seu pedido, os participantes concordaram em dedicar uma sessão especial aos salários e ao emprego no sector público. A sua data não foi anunciada. Por conseguinte, a aprovação das dotações do Conselho de Serviço Público não encerra esta revisão dos salários e do recrutamento.
Kanaan evoca um possível excedente
Ibrahim Kanaan defendeu a ideia de alocar aos funcionários públicos parte de um possível excedente do tesouro. Referiu-se às dificuldades causadas pela deterioração da taxa de câmbio. Suas observações expressaram uma prioridade desejada no uso dos recursos disponíveis, sujeito à sua existência.
O montante, a taxa de revalorização ou o calendário de pagamento não devem acompanhar a presente declaração. A sessão anunciada terá de clarificar ainda mais as questões a debater. Por conseguinte, os funcionários públicos não dispõem, apenas nesta base, de uma nova medida salarial aplicável.
A Comissão continuará na quarta-feira, 11 de Novembro, a analisar as dotações dos órgãos de fiscalização. Estes são anunciados pela Comissão Nacional Anticorrupção, pelo Tribunal de Contas, pela Inspecção Central e pela Autoridade de Contratos Públicos. Esta reunião tem por objectivo completar a análise das dotações das instituições, administrações e organismos associados à Presidência do Conselho de Ministros.
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