Orçamento 2027: Salários públicos em debate

Em 10 de Novembro, o Comité das Finanças aprovou as dotações das Presidências da República e do Governo, do Conselho Constitucional e do Conselho da Função Pública. Adiou as da Comissão Superior Disciplinar. Uma sessão especial deverá abordar os salários públicos e o recrutamento, sem data anunciada. Ibrahim Kanaan deseja dedicar aos agentes parte de um possível excedente do tesouro. Não foram decididos aumentos salariais. As dotações dos organismos de fiscalização serão revistas na quarta-feira, 11 de Novembro.

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Na terça-feira, 10 de Novembro, o Comité das Finanças aprovou as dotações de quatro instituições do orçamento libanês para 2027. Presidido por Ibrahim Kanaan, planeja uma sessão separada sobre salários públicos e recrutamento. Não foram anunciados aumentos salariais no final desta reunião.

Os envelopes aprovados dizem respeito à Presidência da República, à Presidência do Conselho de Ministros, ao Conselho Constitucional e ao Conselho da Função Pública. Trata-se de um passo na revisão parlamentar do projecto, e não na adopção final da lei financeira.

Orçamento libanês para 2027: quatro dotações aprovadas

A reunião estava no calendário parlamentar às 10 horas em Beirute. No entanto, as cinco instituições da ordem do dia nem todas obtiveram aprovação das suas dotações. A Comissão recusou-se a validar as da Alta Disciplina na ausência do seu presidente. Ibrahim Kanaan convidou-o novamente para uma futura sessão.

O relatório emitido por uma agência de notícias não especifica as quantidades de envelopes aprovados. Também não especifica quaisquer alterações às propostas originais. Nesta fase, estas decisões não permitem, portanto, o cálculo de um aumento ou diminuição dos meios de cada instituição.

Os representantes das administrações interessadas participaram nos debates, incluindo o Director-Geral da Presidência, Antoine Choucair, e o Secretário-Geral do Conselho de Ministros, Mahmoud Makkieh. O Diretor-Geral das Finanças, Georges Maurawi, também esteve presente, assim como representantes do Conselho Constitucional.

Uma sessão separada para compensação

O debate sobre o Conselho do Serviço Público centrou-se na situação das administrações e nas regras de recrutamento. Os deputados questionaram seu presidente, Nisrine Machmouchi, sobre o cumprimento do mecanismo de nomeação. Em particular, levantaram a questão do recrutamento fora deste procedimento.

Machmouchi respondeu às perguntas da comissão. No entanto, o relatório não reproduz os pormenores das suas respostas e não estabelece a existência de irregularidades específicas. Não contém uma lista das nomeações contestadas nem uma decisão de sanção.

A seu pedido, os participantes concordaram em dedicar uma sessão especial aos salários e ao emprego no sector público. A sua data não foi anunciada. Por conseguinte, a aprovação das dotações do Conselho de Serviço Público não encerra esta revisão dos salários e do recrutamento.

Kanaan evoca um possível excedente

Ibrahim Kanaan defendeu a ideia de alocar aos funcionários públicos parte de um possível excedente do tesouro. Referiu-se às dificuldades causadas pela deterioração da taxa de câmbio. Suas observações expressaram uma prioridade desejada no uso dos recursos disponíveis, sujeito à sua existência.

O montante, a taxa de revalorização ou o calendário de pagamento não devem acompanhar a presente declaração. A sessão anunciada terá de clarificar ainda mais as questões a debater. Por conseguinte, os funcionários públicos não dispõem, apenas nesta base, de uma nova medida salarial aplicável.

A Comissão continuará na quarta-feira, 11 de Novembro, a analisar as dotações dos órgãos de fiscalização. Estes são anunciados pela Comissão Nacional Anticorrupção, pelo Tribunal de Contas, pela Inspecção Central e pela Autoridade de Contratos Públicos. Esta reunião tem por objectivo completar a análise das dotações das instituições, administrações e organismos associados à Presidência do Conselho de Ministros.

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