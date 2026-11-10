Joseph Aoun defende o exército contra os críticos

Joseph Aoun chamou em 10 de novembro para não atacar o exército, seu comando, oficiais e soldados. Recebido em Baabda, Michel Menassa já havia defendido as responsabilidades do comando em um comunicado separado. O deputado Alain Aoun também pediu para preservar a instituição de acordo político. Afirma que o Presidente continua aberto ao diálogo com o Hezbollah. Nenhuma reunião, data ou aceitação do partido é anunciada. A posição presidencial acrescenta apoio direto ao debate sobre missões militares.

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Joseph Aoun defende o exército e chama para não atacar seu comando, oficiais e soldados. O Presidente manifestou esta posição na terça-feira, 10 de Novembro, durante uma reunião com o Ministro da Defesa, Michel Menassa. Salientou a estabilidade interna e o papel dos militares na implementação de decisões políticas. Recebido separadamente em Baabda, o deputado Alain Aoun mencionou uma abertura ao diálogo com o Hezbollah, sem anunciar uma reunião.

Joseph Aoun defende o exército em sua missão

O Chefe de Estado e o Ministro da Defesa analisaram a situação de segurança no país. Joseph Aoun elogiou o papel do exército na manutenção da segurança pública e tranquilidade. Ele também lembrou sua contribuição para a implementação das decisões da autoridade política.

O seu recurso visa ataques contra a instituição a todos os níveis. O Presidente considera estes desafios incompatíveis com os melhores interesses do Líbano. No entanto, o relatório da entrevista não identifica nenhum partido ou líder político. Não contém uma nova ordem operacional ou anúncio de implantação.

Esta intervenção presidencial estende uma defesa do comando já expresso por Michel Menassa na terça-feira. Em um comunicado separado, o ministro tinha respondido às críticas contra o exército e seu líder, General Rodolphe Haykal. Em particular, ele contestou os recursos por sua demissão ou demissão, sem nomear seus autores.

Menassa distinguiu a política geral de defesa estabelecida pelo executivo das ordens militares sob o comando. Ele também reafirmou o respeito pelas decisões do governo. O seu argumento dizia respeito aos meios do exército, à avaliação das condições de execução e à preservação da paz civil. A entrevista de Baabda agora acrescenta a posição direta do Presidente a esta resposta ministerial.

Alain Aoun pede para preservar a instituição

O deputado Alain Aoun manteve uma linha estreita após sua própria reunião com o presidente. Ele pediu que o exército não fosse usado para acertar contas entre forças políticas. Segundo ele, divergências sobre as escolhas do país não deveriam aumentar a pressão sobre os militares.

O deputado ligou este pedido ao papel que o exército terá de desempenhar em qualquer solução relativa ao Sul. Ele citou três objetivos: pôr fim à guerra no Líbano, garantir a retirada de Israel e reservar armas ao Estado. Estes são os objectivos que defende, não um acordo que teria anunciado.

Alain Aoun também relatou que o presidente manteve sua confiança na instituição militar. Exortou as forças políticas a prepararem as condições para uma solução, em vez de reforçarem os seus intercâmbios. Nenhum novo calendário militar acompanha estas declarações.

Disponibilidade para diálogo, sem nomeação anunciada

Perguntado sobre as possibilidades de diálogo interno, Alain Aoun disse que a porta do presidente permaneceu aberta ao Hezbollah. Referiu-se a uma troca sem condições prévias, desde que os seus participantes estivessem dispostos a chegar a uma solução. Esta apresentação veio do delegado quando deixou Baabda. Não constitui o anúncio de uma entrevista aceita pelo Hezbollah.

O parlamentar explicou que falou com Joseph Aoun sobre as observações feitas no dia anterior por Nabih Berri. Segundo o seu relato, o Presidente da Câmara encoraja discussões bilaterais entre forças opostas. No entanto, considera que as condições para uma mesa de diálogo colectivo ainda não foram cumpridas.

Alain Aoun distinguiu estes intercâmbios visados de reuniões puramente formais. A declaração não especifica quaisquer interlocutores designados, data ou agenda. A abertura que descreve continua, portanto, a ser uma disponibilidade política para alcançar sem um processo de negociação anunciado.

Retrato fotográfico de Joseph Aoun, biblioteca de fotos Libnanews. Data exacta do tiroteio não estabelecida. Essa imagem não representa as entrevistas de 10 de novembro de 2026. © Libnanews Archives; fotógrafo individual não informado.

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