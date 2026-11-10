Jordânia: A água também depende dos preços da electricidade

Na Jordânia, produzir e transportar água requer eletricidade. Esta despesa representa cerca de metade dos custos operacionais das operadoras de acordo com o diagnóstico de 2025 do BERD. As perdas de rede e os volumes desprotegidos aumentam ainda mais a carga. O projeto Aqaba-Amman fornece um recurso adicional através da dessalinização, com uma contribuição solar parcial. Sua implementação reforça a importância da eficiência da bomba, controle de consumo e redução de perdas além da construção de novas usinas.

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Na Jordânia, o custo energético da água afeta toda a cadeia de abastecimento. Bombear, tratar e transportar mobilizam a eletricidade mesmo antes da água chegar à torneira. O projeto Aqaba-Amman deve trazer um novo recurso através da dessalinização. Torna igualmente mais urgente controlar estas despesas num país onde as perdas de rede permanecem elevadas.

O diagnóstico jordaniano publicado pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento em 2025 é o número em jogo. A electricidade representa cerca de metade dos custos operacionais dos operadores de água. O documento descreve o setor da água como o primeiro consumidor individual de energia do reino.

Estes dados referem-se à estrutura do sector, não ao preço cobrado a cada agregado familiar esta semana. No entanto, lançam luz sobre o problema discutido na imprensa regional em 10 de Novembro: aumentar os volumes disponíveis significa também financiar a sua produção e entrega.

O custo energético da água começa antes da torneira

A escassez de recursos obriga a Jordânia a mobilizar equipamentos e transferências significativas. O Ministério da Água e Irrigação está liderando uma política que combina fornecimento, redução de perdas e eficiência energética. Tratar estes três componentes separadamente mascararia uma parte do custo real do serviço.

Uma bomba menos eficiente consome mais para o mesmo volume. Um tubo que vaza perde água já tomada, e às vezes já tratada e transportada. Por conseguinte, a melhoria das instalações pode afectar simultaneamente o recurso disponível e a quantidade de electricidade necessária para o fornecer.

A cooperação alemã GIZ dedicou um programa à gestão da energia em parceria com o Ministério da Jordânia. A ficha de informações recorda que os custos de energia excederam metade da factura operacional do sector em 2021. Este marco histórico confirma a idade do problema. Não deve ser apresentada como uma nova declaração de despesas em novembro de 2026.

Água descabida, uma perda que não se limita a fugas

O diagnóstico do BERD menciona uma parcela de água desacreditada de 47%. Este indicador não significa que 47% da água escape exclusivamente dos gasodutos. Abrange igualmente volumes distribuídos que não geram receitas esperadas.

A definição técnica distingue as perdas físicas, como fugas, das perdas aparentes relacionadas com o consumo não autorizado ou erros de contagem. Inclui também o consumo autorizado, mas não cobrado. O Centro e a Rede de Tecnologias Climáticas das Nações Unidas retomam esta distribuição na sua apresentação de gestão de perdas.

Por conseguinte, a taxa de 47% descreve os volumes de água, não uma proporção de facturas emitidas e pendentes. Reparar os oleodutos e fixar os medidores respondem a diferentes causas dessas perdas. Essa taxa, derivada do diagnóstico de 2025, não é uma pesquisa atualizada de todas as empresas em 2026.

Aqaba-Amman acrescenta dessalinização e transporte

O programa Aqaba-Amman visa produzir anualmente 300 milhões de metros cúbicos de água dessalinizada. O arquivo BERD descreve um gasoduto de 438 km e um sistema de energia renovável de 281 megawatts. Estes valores correspondem às instalações previstas, não a um serviço já disponível.

A dessalinização deve reduzir a pressão sobre os recursos convencionais. Mas a água produzida no Golfo de Aqaba ainda terá de chegar às áreas servidas. O balanço energético do projeto, portanto, também depende de estações de bombeamento e transporte para Amã. A produção na saída da fábrica não resume o custo do metro cúbico entregue.

A National Carrier Project Company, criada por Meridiam e Suez para levar o programa, afirma que o local renovável deve cobrir aproximadamente 30% das necessidades energéticas do projeto. Esta proporção anunciada ilustra a contribuição esperada da energia solar. Também mostra que o programa não é baseado em uma dieta totalmente solar.

A rede e o funcionamento das bombas também contam

O desenvolvimento das energias renováveis não as isenta de organizar a sua utilização. A produção solar varia durante o dia, enquanto o abastecimento de água deve permanecer confiável. As possibilidades de armazenamento, a capacidade de rede e a organização do bombeamento fazem parte do mesmo problema técnico.

Para os operadores, a redução do consumo de electricidade por volume entregue constitui, por conseguinte, um objectivo separado de criação de novas capacidades. Pode passar por melhores equipamentos e ajustes, sem esperar que todo o sistema energético nacional se transforme.

A Estratégia Nacional de Águas 2023-2040 também prevê uma redução gradual da água descabida. O diagnóstico do BERD recorda as metas de 37% em 2030 e 25% em 2040. O controlo deve distinguir entre os volumes economizados, as receitas efectivamente recuperadas e a energia consumida por cada metro cúbico fornecido.

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