Zahrani: IDPs reconstruem diariamente

Na costa de Zahrani, esperar o retorno tomou a forma de novos endereços, reabriu lojas e viagens diárias para reorganizar. Aproximadamente 10.000 pessoas deslocadas internamente vivem em 18 localidades da região sul, segundo estimativas locais relatadas no início de novembro. Eles se aproximaram de suas aldeias sem necessariamente serem capazes de voltar. A viagem não é mais sobre encontrar um telhado por alguns dias. À medida que continua, as famílias buscam renda, os municípios ajustam seus serviços e os vínculos com os locais de origem são reconstruídos remotamente. A instalação continua a ser experimentada como provisória, mesmo quando exige decisões que envolvam o dia-a-dia.

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Na costa de Zahrani, esperar o retorno tomou a forma de novos endereços, reabriu lojas e viagens diárias para reorganizar. Aproximadamente 10.000 pessoas deslocadas internamente vivem em 18 localidades da região sul, segundo estimativas locais relatadas no início de novembro. Eles se aproximaram de suas aldeias sem necessariamente serem capazes de voltar.

A viagem não é mais sobre encontrar um telhado por alguns dias. À medida que continua, as famílias buscam renda, os municípios ajustam seus serviços e os vínculos com os locais de origem são reconstruídos remotamente. A instalação continua a ser experimentada como provisória, mesmo quando exige decisões que envolvam o dia-a-dia.

Costa de Zahrani atrai famílias deslocadas

A proximidade da auto-estrada costeira, as relações familiares e as rendas relativamente mais baixas do que nas cidades e seus subúrbios explicam parte dessa concentração. Algumas famílias se afastaram de seu primeiro destino para o Sul. No entanto, não voltam para sua própria casa.

Em Sarafand, há aproximadamente 800 famílias deslocadas, ou 3.600 pessoas, no conselho municipal. Esta contagem local não é mecanicamente adicionada às 10.000 pessoas estimadas na região: Sarafand pertence precisamente a este conjunto. Os números descrevem uma situação relatada no início de novembro, que poderia evoluir com novos movimentos.

O prefeito Ali Haidar Khalifeh sublinha o papel dos serviços, lojas e da situação costeira na recepção. O município também tem uma experiência antiga de hospedar famílias de aldeias fronteiriças. Os links criados em guerras anteriores às vezes facilitam a busca de moradia, não o suficiente para resolver as necessidades atuais.

Despesas de aluguer e de emprego dos municípios

A chegada de famílias adicionais aumenta a demanda por moradia. As autoridades locais descrevem dificuldades em encontrar apartamentos disponíveis e procuram conter rendas. O município de Sarafand solicitou igualmente que as pessoas deslocadas fossem tidas em conta no acesso às oportunidades de emprego.

Ao nível da União dos Municípios costeiros de Zahrani, o seu Presidente Ali Matar refere-se à cooperação com associações e organizações humanitárias. As intervenções dizem respeito à assistência aos centros de alojamento, às abordagens aos municípios e à procura de soluções quando o acolhimento é prolongado.

Cerca de 800 pessoas permanecem em três centros de alojamento na região, de acordo com a mesma situação. Este número corresponde a uma forma particular de recepção, não a todos os deslocados. Grande parte das famílias vive em moradia alugada ou é alojada por parentes. Adicionar estes números sem saber a sobreposição iria distorcer a avaliação das necessidades.

Reabrir um negócio sem limpar a aldeia perdida

Em Sarafand, Mohammad al-Sayyed e seu filho escolheram retomar a atividade após a perda de sua casa e fonte de renda. Abriram uma sapataria no eixo entre Sarafand e Aaqbiyah. O sinal leva o nome de seu negócio de Bint Jbeil, ao qual eles adicionaram o da cidade.

O gesto possibilita identificar o know-how e a atividade anterior. Também mantém uma referência ao lugar à esquerda. Em Erzai, um sinal de falafels tem o nome de Aitah al-Sha`b. Nestes exemplos, a recuperação económica é acompanhada por uma forma de manter a aldeia visível na área de recepção.

Estas aberturas não demonstram que as perdas sejam compensadas. Uma nova loja deve encontrar seus clientes e cobrir suas despesas em uma situação ainda instável. Em vez disso, mostram tentativas de sair da dependência da ajuda sozinho, sem qualquer certeza quanto à duração da viagem.

Nove habitações e uma biblioteca destruídas

A viagem de Tarek Mezrani revela outra dimensão deste exílio interior. Originalmente de Houla, ele disse que havia mudado de moradia nove vezes em três anos, entre várias cidades e aldeias. Seu assentamento em Zrariyé o levou de volta para um lugar onde ele havia ensinado, mas desta vez como uma pessoa deslocada.

Ele descreve a destruição de sua biblioteca de 5.000 livros e a herança que ele havia reunido em torno da história rural de Houla. Fotografias e documentos mantidos em seus arquivos permanecem entre os vestígios deste trabalho. Assim, a perda diz respeito tanto a um espaço de vida como a um conjunto de marcos culturais e pessoais.

A familiaridade de Zrariyé e as relações que encontra ali fazem com que esta etapa seja diferente das anteriores. Eles não acabam de esperar pelo retorno. Na costa Zahrani, as iniciativas das famílias e municípios organizam uma possível vida longe das aldeias de origem, sem transformar sua ausência em uma escolha final.

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