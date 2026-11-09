Em Tefahta, a ciência continua longe de Nabatiyah

Em Tefahta, a Universidade Libanesa mudou de endereço para manter seus cursos no Sul. Filial V da Faculdade de Ciências temporariamente deixou o distrito universitário de Nabatiyah. Ocupa um edifício que o município originalmente destinava-se a uma escola pública. O ano letivo 2026-2027 iniciou-se ali face a face, como confirmado pela instituição em seus anúncios oficiais. Este movimento deve permitir que os estudos continuem apesar dos riscos para o local de origem. Não significa encerramento da sucursal ou transferência permanente. A questão de retornar a Nabatiyah permanece distinta da organização dos ensinamentos nas instalações de substituição.

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Em Tefahta, a Universidade Libanesa mudou de endereço para manter seus cursos no Sul. Filial V da Faculdade de Ciências temporariamente deixou o distrito universitário de Nabatiyah. Ocupa um edifício que o município originalmente destinava-se a uma escola pública. O ano letivo 2026-2027 iniciou-se ali face a face, como confirmado pela instituição em seus anúncios oficiais.

Este movimento deve permitir que os estudos continuem apesar dos riscos para o local de origem. Não significa encerramento da sucursal ou transferência permanente. A questão de retornar a Nabatiyah permanece distinta da organização dos ensinamentos nas instalações de substituição.

Em Tefahta, um edifício de ciências municipais

O chefe da filial, Wasim Abdallah, explicou que a decisão tinha de ser tomada antes do início do ano acadêmico. Esperar uma melhoria nas condições de segurança teria deixado os alunos incertos ao retomarem seus estudos. Por conseguinte, a escolha de um sítio provisório satisfaz uma exigência de continuidade.

Segundo sua conta, o município disponibilizou o edifício à faculdade gratuitamente. O Conselho Sul forneceu reabilitação e equipamento. Estas duas intervenções permitiram acolher uma instituição académica em instalações para outro uso educativo.

O edifício oferece uma solução concreta para uma dificuldade imediata. No entanto, sua provisão em si não indica o tempo que a faculdade ocupará. Nenhum calendário para retornar ao distrito universitário de Nabatiyah é anunciado nos itens disponíveis.

900 inscrições administrativas anunciadas

O diretor relata 900 alunos registrados administrativamente. Este número fornece informações sobre os registos registados na sucursal. Não constitui uma contagem da presença diária nas salas, nem um balanço dos estudantes que completaram seu ano.

Um anúncio oficial da Universidade Libanesa tinha estabelecido a abertura de inscrições no local em 22 de setembro de 2026 no novo edifício Tefahta. Os alunos foram convidados a completar seu processo online e, em seguida, apresentar os materiais necessários ao corpo docente. A instituição confirmou então o início das aulas presenciais.

A distinção entre matrícula e assistência é importante em uma faculdade inadequada. A organização administrativa pode ser assegurada enquanto as viagens dos estudantes continuam sujeitas a restrições de tráfego e segurança. No entanto, não são fornecidas taxas de ausência: seria injustificável deduzir um abandono do grupo.

Rotas e pontos de referência para reconstruir

Roua Qanso, mestra em biologia, descreve as mudanças impostas pela mudança. Sua jornada para a faculdade deve agora passar por Doueyr, Charqiyah e Kauthariyet al-Sayyad antes de chegar a Tefahta. Ele evoca um lugar menor do que o de Nabatiyah, mas que ela considera mais seguro.

Sua apreciação combina duas realidades da vida estudantil: o apego às antigas salas e seu ambiente, e o alívio de poder estudar em condições sentidas menos ameaçadoras. Este testemunho não mede a segurança de todos os movimentos. Mostra o que a mudança no campus representa na escala de uma jornada individual.

Para a formação científica, a continuidade não se limita a abrir uma sala de aula. O trabalho prático e o acesso a equipamentos fazem parte do currículo. A informação pública confirma a disposição do local, sem detalhar a capacidade de cada laboratório ou todo o equipamento transferido. Por conseguinte, não permitem qualquer interrupção do trabalho prático nem equivalência completa das instalações.

Manter o presente em Tefahta é o elemento adquirido. A continuação dependerá das condições operacionais do local e da evolução da segurança em Nabatiyah. Para os estudantes, a prioridade imediata permanece para ser capaz de completar sua formação sem que um deslocamento de edifício se torne um rompimento.

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