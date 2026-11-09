iOS 27.2: notícias, dicas e instruções

o iOS 27.2 traz a Siri IA em francês, mas o seu acesso depende do modelo e do país. Este guia explica como verificar a atualização, ajustar o Liquid Glass, organizar guias Safari e monitorar uma página web. Ela distingue o que está realmente disponível do que está limitado a certas línguas. Dois truques comprovados completam o curso: programar um iMessage e substituir uma abreviatura por uma frase. Cada manipulação especifica os menus para encontrar e os limites para saber.

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iOS 27.2, disponível desde 26 de outubro de 2026, estende Siri IA para o francês e enriquece os usos do iPhone. Mas nem todos os novos recursos funcionam em todos os dispositivos, ou em todos os países. Aqui estão as configurações para saber, os gestos para encontrá-los e algumas dicas mais antigas que permanecem particularmente úteis.

Um iPhone actualizado não dá automaticamente acesso a todas as funcionalidades apresentadas pela Apple. Em 9 de novembro, o iOS 27.2 é a versão estável mais recente indicada pelo fabricante. A família iOS 27 suporta iPhone 11 e segs., bem como segunda geração e posterior iPhone SE. No entanto, a inteligência artificial requer material mais recente.

Esta diferença inclui iPhone 15 e 15 Plus: eles podem receber iOS 27, mas não estão entre os modelos compatíveis com Apple Intelligence. O iPhone 15 Pro e 15 Pro Max são suportados, assim como os modelos compatíveis de gerações subsequentes. Antes de procurar um comando ausente, verifique o modelo, versão instalada e disponibilidade de funções em sua área.

iOS 27.2: Verifique a versão antes de iniciar

O primeiro controlo demora alguns segundos. AbrirConfigurações, em seguida, Geral e Atualização de Software. A tela indica a versão instalada e oferece uma atualização quando ela está disponível para o seu dispositivo.

Antes da instalação, realize um backup com o iCloud ou um computador. Em seguida, ligue o iPhone e conecte-o ao Wi-Fi. Selecione « Download and install » se esta opção aparecer, siga as indicações. Essa precaução conta mais do que uma instalação precipitada entre dois movimentos.

Na mesma tela, « atualizações automáticas » permite gerenciar o download e instalação. A instalação noturna requer um dispositivo conectado e Wi-Fi. Uma atualização para o aplicativo não substitui atualizações para aplicativos, que permanecem gerenciados separadamente.

Tornar o vidro líquido mais legível

A transparência da interface não é adequada para todos os olhos. O iOS 27 adiciona um cursor para ajustar a aparência do Liquid Glass. Permite favorecer uma sombra mais acentuada, em vez de manter o efeito mais transparente.

AbrirConfiguraçõesentãoAparência. EscolherVidro líquido. Mova o cursor para a direita para fortalecer a sombra, ou para a esquerda para aumentar a transparência.

Atenção: Opções de acessibilidade « Reduzir Transparência » e « Aumentar o Contraste » podem evitar alterações nesta configuração. Se você usá-los para ler melhor, mantenha o que lhe convém primeiro. Sua desativação é usada para acessar o cursor, não necessariamente para melhorar o conforto.

Na aparência, « tamanho de texto » e « texto em negrito » oferecem dois ajustes adicionais. Para limitar os efeitos do movimento, passar em vezConfigurações, Acessibilidade, Movimentos, então « Reduzir animações ». Este último cenário atende a outra necessidade: acalmar as transições, sem expandir os personagens.

Siri em francês: verificar o país

A novidade linguística do iOS 27.2 é a chegada da Siri AI em francês, bem como em coreano, espanhol, japonês e português. A Apple distingue este novo assistente Siri de outras funcionalidades da Apple Intelligence. A Siri IA usa contexto pessoal, conteúdo exibido e ações em aplicativos.

A restrição geográfica é importante: a Apple afirma que a Siri AI não está disponível na União Europeia ou na China continental. Um jogador localizado na França não deve, portanto, esperar obter esta função simplesmente instalando iOS 27.2. Esta limitação não significa que todas as outras funções da Apple Intelligence não estejam disponíveis.

Para controlar a configuração, abraConfigurações, então Siri. Se o assistente estiver desativado, escolha « Ativar Siri » e siga as opções exibidas. Em algumas versões, o menu ainda tem o nome de « Apple Intelligence e Siri ». A activação Siri sozinha não garante o acesso à Siri IA.

Para uso de língua francesa no Líbano, verifique os parâmetros de idioma do dispositivo e Siri, bem como as opções realmente propostas. O árabe não está incluído na lista de idiomas anunciados para a Siri IA com esta versão. A Apple também fornece limites diários para certas funções usando seus modelos de servidor.

Safari: Definir as páginas em vez de as acumular

Uma busca por viagens ou alojamento deixa facilmente dezenas de páginas abertas. Em um iPhone compatível com Apple Intelligence, o Safari pode organizar abas por assunto. Esta função pertence às novas características do 27; não requer colocar cada página à mão.

AbrirSafarie mostrar oPáginas. Toque no botãoOrganizar, ou botãoMaisdependendo da apresentação. SelecionarOrganizar abas.

O interesse é concreto: encontrar juntos as páginas relacionadas à mesma busca. No entanto, verifique o ranking proposto. Páginas fechadas por seu vocabulário podem dizer respeito a projetos diferentes. Se o comando não aparecer, comece verificando a compatibilidade da Apple Intelligence e a disponibilidade do idioma, em vez de reiniciar o Safari.

Tenha Safari monitorar uma página web

Outra função do servidor 27: Safari pode verificar alterações em uma página, como um preço ou o retorno de um produto. A Apple apresenta-o sob o título « Alert me »; o seu guia francês também descreve um « M.

Abra a página relevante emSafari. Toca-lhemenu da página, então o comando de alerta. Descreva precisamente a mudança a ser buscada. UtilizaçãoModificarpara ajustar a frequência de verificação, então valide com o checkmark.

Esta função requer a Apple Intelligence. Verifica periodicamente a página: não constitui uma garantia imediata de alerta. Para um bilhete ou produto altamente solicitado, verifique a disponibilidade e o preço final no site novamente antes de qualquer reserva ou compra.

Mensagens: Não confunda sugestões com disponibilidade em francês

Com o iOS 27.2, as mensagens podem oferecer ações relacionadas à conversação, nomeadamente em Notas e Lembretes. A ideia é evitar copiar informações para outra aplicação. No entanto, a Apple apresenta Sugestões como disponíveis em inglês. Por conseguinte, a presença da Siri AI em francês não torna automaticamente esta outra novidade francófona.

Se uma ação aparecer sob uma mensagem, examine seu conteúdo antes de aceitá-la. Uma consulta requer sempre uma data e hora corretas. A ausência de um botão em uma conversa francesa não prova um problema do seu iPhone.

Dois pequenos truques que não datam do iOS 27

Marca uma mensagem.A função existe desde iOS 18 e requer iMessage. Em uma conversa, toque no botão adicionar e em « Enviar Mais Tarde ». Toque na hora para escolher quando enviar, escreva o texto e confirme. A programação pode ser de até 14 dias.

A mensagem permanece numa bolha pontilhada até sair. Ele pode ser distribuído mesmo se seus dispositivos estiverem offline. Por outro lado, uma conexão de Internet é necessária para modificar, reprogramar ou excluir uma mensagem agendada. É útil escrever à noite sem solicitar imediatamente seu correspondente.

Substituir uma abreviatura por uma frase.Para evitar recuperar uma fórmula comum, segure o dedo na tecla Emoji ou mude o teclado. Escolha « Limpar configurações », em seguida, « Substituir texto » e o botão adicionar. Inscreva a frase em « Expressão » e uma abreviatura separada em « Atalho ».

Uma fórmula de polidez ou indicação de nomeação é adequada para este fim. Escolha uma abreviatura que você não digite em um texto comum, então tente em uma mensagem não enviada. Esta pequena configuração permanece utilizável sem depender das novas características da Siri AI.

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