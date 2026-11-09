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Tramway Beirute: 60 anos nos trilhos
Inaugurado em 1905 sob o mandato otomano, o bonde elétrico Beirute liga Ashrafieh, Hamra e o centro da cidade por seis décadas. Mais do que um transporte, passa pelo cotidiano: conversas com o motorista, crianças vendendo jornais, atravessando a Praça dos Mártires em pleno andamento. Destronada pelo automóvel no final da década de 1950, a rede fechou permanentemente em 1965 — mas permaneceu gravada na memória dos Beirutes.
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