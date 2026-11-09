9 de novembro Revisão da imprensa: O estado de emergência

A imprensa de 9 de Novembro examina os meios do Estado libanês para lidar com emergências no Sul, electricidade e justiça. Os jornais comparam suas leituras de soberania, detalham as necessidades agrícolas e sociais e seguem registros diplomáticos, culturais e esportivos sem confundir anúncios e decisões.

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Na primeira página: o Sul, as armas e os meios do Estado

A manutenção de uma presença internacional no Sul e a autoridade da justiça ocupam um lugar central na imprensa de 9 de novembro de 2026. Por trás destas duas questões está a mesma questão: que meios pode o Estado proteger o território e impor as suas decisões? Os jornais não dão a mesma resposta, mas todos descrevem um governo que enfrenta prazos concretos.

Asharq Al-Awsat, em sua edição de 9 de novembro de 2026, dedica sua página libanesa à preparação do pós-FINUL. O diário retomou um comunicado da força internacional anunciando o fim do seu mandato em 31 de dezembro de 2026, antes de uma retirada e retirada. As fontes diplomáticas que ele cita descrevem uma partida gradual, espalhada por vários meses. Por conseguinte, não apresentam o prazo de Dezembro como sendo a evacuação imediata de todas as posições.

Os detalhes do jornal acima de todas as funções Líbano pode perder sem substituição. A UNIFIL mantém uma presença no terreno, documenta violações e facilita os contactos entre as partes. Acompanha também os residentes que viajam entre certas localidades e o resto do país. Rmeich, Débel e Ain Ebel ilustram esta questão: de acordo com a vida quotidiana, os seus habitantes gozam actualmente de escoltas internacionais e depois acompanham o exército durante parte da viagem.

Asharq Al-Awsat relata que um corredor proposto pelo Líbano, incluindo Tibnin e Beit Yahoun, foi supostamente recusado por Israel. Esta informação baseia-se em fontes diplomáticas. O jornal diário não relata quaisquer substituições já adotadas. Referiu-se aos passos dados pelo Presidente Joseph Aoun a favor de uma presença internacional e aos lembretes de Nabih Berri sobre o âmbito de aplicação da resolução 1701.

Na frente interna, Al Liwaa de 9 de novembro de 2026 coloca o monopólio de armas no coração de sua primeira página. Seu editorial defende a ação do governo e da justiça após a interceptação de um caminhão explosivo em Dahr al-Baidar. Apresenta impunidade como um perigo para o Estado, em vez de acusação como a causa inevitável do confronto civil. Esta posição insere-se claramente na sua linha editorial.

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 apresenta uma leitura diferente em suas páginas de opinião. Um fórum acredita que salvaguardas devem acompanhar escolhas sobre armas e contesta a aposta colocada nos Estados Unidos. A divergência não é, portanto, apenas sobre o calendário do desarmamento. Trata-se de garantias consideradas necessárias e da capacidade dos parceiros externos para as fornecer.

O procedimento dos explosivos centra-se nestas tensões. Asharq Al-Awsat relata o interrogatório dos dois detidos e a acusação de onze outras pessoas por omissão. O patriarca Béchara Rai pediu que a investigação prosseguisse sem recuperação política. Hizbullah, pela voz de Hussein Hajj Hassan, pelo contrário, denuncia interferência estrangeira após o comunicado das embaixadas dos Estados Unidos, britânicos, australianos, canadenses e japoneses. Este texto diz respeito à Dahr al-Baidar, não à investigação da explosão do porto de Beirute.

Economia: oferta do Catar ainda não paga a conta

A negociação com o Qatar sobre eletricidade é uma questão comum para vários jornais em 9 de novembro de 2026. Asharq Al-Awsat aproxima-se através de discussões governamentais. A Al Akhbar está interessada na duração do contrato, nas garantias e na tarifa. Essas abordagens convergem em um ponto: as modalidades permanecem por definir.

Segundo Asharq Al-Awsat, de 9 de novembro de 2026, a reunião do governo sobre eletricidade foi adiada até o retorno do ministro da energia Joe Saddi do Catar. Espera-se que uma delegação do Catar no início da semana prossiga os intercâmbios técnicos e financeiros. O diário evoca um possível acordo de intenção, sem anunciar um contrato final assinado.

O projeto apresentado por Nawaf Salam prevê que o parceiro financie, implemente e opere infraestrutura. A ausência de investimento inicial pelo Tesouro é um dos seus argumentos. Mas por si só não permite saber o custo da electricidade para os utilizadores. O reembolso do investimento, combustível, operação e manutenção deve encontrar o seu lugar na montagem.

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 destaca esta distinção. O jornal evoca um modelo de construção, operação e transferência, com uma duração de até 20 anos. Relata uma reivindicação de garantia de 1 bilhão de dólares e trabalha na estrutura tarifária. Estes elementos são apresentados como os da negociação. Nenhum preço final por quilowatt hora é dado como adotado.

A perspectiva da utilização do gás alimenta a esperança de uma produção mais barata do que o gasóleo ou o combustível. Al Akhbar adverte, no entanto, que o custo de produção não é confundido com a tarifa total. Sua expectativa de um aumento deve permanecer atribuída ao jornal; não constitui o anúncio de uma decisão governamental.

O mesmo jornal diário compara as necessidades de equipamentos e contas públicas. O investimento na primeira metade de 2026 ascendeu a US $173 milhões, ou 7,9 por cento da despesa, em comparação com um excedente de US $1,21 bilhões. Insiste no lugar da manutenção em despesas classificadas como investimento. Esta distinção é importante para medir o que existe e o que realmente aumenta a capacidade do país.

Nida Al Watan de 9 de novembro de 2026 move o olhar para a agricultura. Em uma entrevista com o ministro Nizar Hani, o jornal menciona cerca de 56 mil hectares afetados, ou 22,5% das terras agrícolas do país. Dizem que cerca de 52 mil hectares estão no Sul e Nabatiyah. O programa de apoio descrito destina-se a 25 000 agricultores, mas cobriria apenas 15.000 beneficiários. Dos US $ 12,5 milhões necessários, US $ 7,5 milhões seriam levantados. O défice de cinco milhões deixa dez mil agricultores à espera de cobertura.

Diplomacia: O caso Detroit divide leituras

O caso do Cônsul Ibrahim Charara em Detroit aparece na imprensa em 9 de novembro de 2026 através de dois registros: uma medida diplomática e uma batalha sobre seus motivos. A distinção entre os actos comunicados, as justificações dos EUA e as acusações políticas continua a ser indispensável.

Al Liwaa de 9 de novembro de 2026 relata que o diplomata foi declarado persona non grata como resultado de publicações de mídia social atribuídas a ele. O diário também informa que o Ministério libanês cancelou seu passaporte diplomático. Ao mesmo tempo, ele retransmitiu a versão de um parente dizendo que sua conta tinha sido hackeada vários anos antes e que não havia mais acesso a ela. A defesa do interessado não constitui uma verificação técnica da conta, nem a atribuição de publicações o isenta de estabelecer a sua origem.

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 propõe uma leitura muito política do caso. Liga-o às relações de poder em Michigan e envolve vários agentes diplomáticos ou económicos. O jornal descreve um período de 48 horas, incluindo o fim de semana e relatórios, com base em fontes diplomáticas, uma falta de explicação detalhada no momento da notificação. Estas acusações não são estabelecidas de forma independente no kit de imprensa.

O diário também afirma que os democratas estão planejando uma audiência com Michel Issa. Esta é uma possibilidade mencionada, não uma convocação anunciada. Esta diferença é importante num caso em que as perspectivas de reacção assumem quase o mesmo lugar que as medidas já referidas.

A nível regional, Asharq Al-Awsat, de 9 de Novembro de 2026, descreve o programa dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reunidos em Paris em 9 e 10 de Novembro. Uma reunião sobre o Médio Oriente deverá acolher os ministros sauditas e egípcios. A guerra contra o Irão, a segurança marítima e o abastecimento de energia têm de desempenhar um papel importante. O Líbano, a Síria e a Palestina estão entre as questões que podem ser abordadas, sem que nenhum resultado específico seja tomado como garantido antes das trocas.

Justiça: A denúncia de Ali Cherri entra na investigação

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 dedica sua última página a processos judiciais na França após a morte dos pais do artista Ali Cherri em Noueiri. O jornal descreve o início de uma investigação na sequência de uma queixa apresentada em 1 de abril de 2026 sobre um crime de guerra suspeito e um ataque à propriedade civil.

A fase do processo é a dos inquéritos. Foram mencionados dois juízes, bem como a possibilidade de buscas no Líbano e pedidos de assistência mútua. O diário não informa qualquer julgamento ou mandado de detenção emitido. As futuras consequências judiciais dependerá dos títulos, qualificações e responsabilidades que possam ser estabelecidos.

Ali Cherri pede que a investigação vá além da designação geral de um Estado. Na entrevista publicada por Al Akhbar, ele insiste na identificação daqueles que tomaram as decisões. Este pedido reflecte a procura de uma responsabilidade individual; Não anuncia que esses autores já sejam identificados pelos tribunais.

O jornal destaca o trabalho liderado pela família, advogada Clémence Bectarte, Arquitetura Forense e Anistia para reunir elementos. Estes incluem greves, trajetórias e vítimas. O artista indica que não tem contacto com as autoridades libanesas e deseja a sua cooperação. Assim, a autoajuda aparece como uma questão concreta para a continuação do caso, não como uma formalidade já realizada.

O texto destaca a lacuna entre o tempo de luto e o da justiça. A nacionalidade francesa permite apresentar o processo às autoridades francesas, mas não prejudica o seu resultado. As categorias de crimes de guerra continuam a ser as abrangidas pela queixa e examinadas na investigação, não as de um julgamento final.

Sociedade: saúde, escola e segurança diária

Al Liwaa de 9 de novembro de 2026 fornece várias informações de serviço público que complementa os debates políticos. O jornal anunciou uma campanha de dosagem gratuita de PSA para homens de 50 a 70 anos em hospitais públicos até 15 de fevereiro. O Ministro da Saúde Rakan Nassereddine apresenta este dispositivo como parte da triagem. O anúncio não é uma recomendação médica individual: as modalidades e adequação de um exame são uma questão de diálogo com os profissionais de saúde.

O ensino da tarde fornece outro dossiê concreto. Na terça-feira, Al Liwaa apresenta um convite à apresentação de um convite à apresentação de propostas e solicita a retoma dos preços, num contexto de bloqueio financeiro ligado à Unicef. Professores contratados pedem intervenção para resolver a crise. A questão vai além do pagamento da remuneração: afeta a continuidade da educação. O jornal ainda não relata uma resolução do conflito.

A segurança em Beirute contrasta, nas mesmas páginas, os sentimentos de alguns habitantes e a resposta institucional. Al Liwaa retoma os números apresentados pelas Forças de Segurança Interna para desafiar as contas mais alarmistas: oitenta e três prisões durante o período de notificação, das quais quarenta e sete relacionadas a roubo e vinte e três relacionadas a narcóticos. Estes dados medem a actividade policial, não directamente o número total de infracções. Por conseguinte, não são suficientes para concluir por si só que a criminalidade aumentou ou diminuiu globalmente.

Uma coluna diária liga a desconfiança das instituições à circulação de rumores. Apela à cooperação entre os cidadãos, a justiça e as forças de segurança, ao mesmo tempo que se recusa a assimilar a pobreza e o crime. A sua leitura social permanece separada das estatísticas administrativas.

Finalmente, a habitação surge através do lançamento anunciado do financiamento da habitação pré-fabricada pelo Banco de Habitação. Al Liwaa afirma que o produto deve começar em 9 de novembro, mas suas condições serão especificadas mais tarde. Nesta fase, as informações não determinam a taxa, duração, limite máximo ou contribuição pessoal. Estes parâmetros continuam a ser necessários para medir o valor real do regime para as famílias.

Cultura: lugares abertos, uma memória para reconstruir

A imprensa de 9 de novembro de 2026 oferece um tema cultural libanês que não se limita a comemorações. Nida Al Watan anuncia uma nova edição de Beirute Chants, de 1 a 23 de dezembro, com 23 concertos gratuitos em reserva. O mesmo jornal relata sobre um lugar artístico inaugurado em Bayssour por Ribal Molaeb. A programação, o acesso às obras e a presença cultural fora da capital são todos sujeitos por direito próprio.

Para sua 19a edição, Beirute Chants recebe Abdel Rahman El Bacha e seu filho Camille na abertura. Nida Al Watan menciona igrejas, universidades e centros culturais em Beirute, bem como um repertório que combina música clássica, canções sagradas, jazz e canto árabe. As reservas são anunciadas em Ihjoz. Em Bayssour, o lugar inaugurado em 7 de novembro com a galeria Saleh Barakat reúne em quatro níveis exposição, música e criação. Ribal Molaeb pretende desenvolver uma oferta artística fora de Beirute.

Asharq Al-Awsat de 9 de novembro de 2026 remonta à viagem de Chouchou através do livro de Fares Yawakim, publicado por Dar al-Furat. A revisão é baseada no depoimento de um autor que o acompanhou e escreveu para ele por dez anos. Ele traça a abertura do Teatro Nacional em 11 de novembro de 1965, em uma sala de 450 lugares, ea instalação de um encontro regular com um público popular.

O repertório misturou adaptações e comédias em língua falada. Os shows se seguiram durante o ano, com passeios durante o verão. O artigo descreve um artista que pode brincar com sua voz, corpo e a reação imediata da sala. Também recorda seus filmes, shows infantis e sua presença em festivais.

Este sucesso público não eliminou a fragilidade económica. O livro fala sobre empréstimos, juros e a acumulação de dívidas. A guerra interrompeu as perspectivas de financiamento e a atividade do teatro. O retrato liga assim a memória de um artista às condições materiais de uma instituição cultural. Chouchou morreu em 2 de novembro de 1975, aos 36 anos de idade. A referência do jornal a meio século deve ser entendida como uma evocação dessa memória, não como o cálculo exato de um aniversário em 2026.

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 abriu outro debate com sua crítica ao documentário dedicado a Edward Said. O dia-a-dia está interessado no emprego dos arquivos familiares e no lugar dado à voz do pensador. Ele também questiona como o filme o apresenta ao público ocidental. Esta leitura crítica não deve ser confundida com o anúncio de uma triagem local: não são fornecidas nomeações libanesas específicas neste artigo.

Desporto: Safa avança, o olimpismo permanece sob pressão

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 destaca o início da temporada Safa. O clube marcou cinco vitórias em cinco jogos e quinze pontos depois de ganhar 4–0 contra Trípoli. O jornal destaca a combinação de um ataque produtivo, treze objetivos, e uma defesa que só concedeu dois.

O ranking, no entanto, requer uma leitura cuidadosa do calendário. Safa tem dois pontos à frente de Jouaya, que jogou seis jogos. Nejmeh tem oito pontos em quatro jogos, enquanto Ansar tem sete em três. As diferenças na classificação não indicam, portanto, todas as razões de potência possíveis uma vez que os calendários são equilibrados.

O dia descrito por Al Akhbar também inclui a vitória de Ansar 4-3 contra Tadamon Tyre e Nejmeh 2-0 contra Ahed. Al Liwaa de 9 de novembro de 2026 confirma os objetivos de Tomiwa e Ali al-Fadl para Nejmeh. O balanço de Safa fornece fortes informações esportivas sem esclarecer as diferenças nas partidas disputadas entre seus perseguidores.

A outra questão importante diz respeito à governação olímpica. Al Akhbar, de 9 de novembro de 2026, relata uma carta do Comitê Olímpico Internacional e do Conselho Olímpico Asiático à ministra Nora Bayrakdarian. Espera-se uma resposta antes de 15 de Novembro no conflito de reconhecimento entre a liderança concorrente da comissão libanesa.

O jornal refere-se ao risco de medidas de protecção ao abrigo da Carta Olímpica. Não relata uma suspensão já pronunciada. Esta clarificação altera a leitura do prazo: o desporto libanês ainda tem um dossiê para resolver, e as consequências dependerá das respostas institucionais. Os atletas podem experimentar os efeitos de um conflito que não controlam.

Nida Al Watan de 9 de novembro de 2026 finalmente traz um resultado coletivo positivo com o título regional de rúgbi libanesa. Os prêmios diários eles seis vitórias, 155 pontos entraram e dezessete descontados. Esse desempenho contrasta com a incerteza institucional descrita nas mesmas edições.

A seleção venceu o West Asian e o Central Championship em Aqaba, com uma final de 22–0 contra Jordan. Em outro esporte, Nida Al Watan relata a vitória de Mahmoud Ghandour libanês por KO na primeira rodada em Bangkok, durante uma reunião de Muay-Thai RWS. O trinta anos de idade, classificado como 61 quilos, é anunciado para uma nomeação em Beirute em 28 de novembro.

Internacional: negociação sob ameaça sem anúncios confusos

A formação do próximo governo israelense e as trocas entre Washington e Teerã ocupam um lugar de destaque nas edições de 9 de novembro de 2026. Em ambos os arquivos, os jornais descrevem negociações, ameaças e cenários. Eles ainda não vêem um arranjo final.

Asharq Al-Awsat, de 9 de novembro de 2026, informa que Isaac Herzog confiou a Gadi Eisenkot a missão de formar um governo. As recomendações recebidas não constituem uma coligação já reunida. O jornal distinguiu os 48 lugares em seu acampamento do apoio para sua designação. O papel dos partidos árabes, as discussões com grupos religiosos e as exigências de Avigdor Lieberman tornam a equação incerta.

Al Akhbar de 9 de novembro de 2026 examina vários cenários: governo minoritário, acordo com os partidos heedim, união com Likud ou retorno às eleições. Sua análise dos meios de bloqueio de treinamento de Netanyahu inclui a hipótese de escalada militar. Não demonstra que essa decisão tenha sido tomada. A distinção entre possibilidade política e preparação estabelecida deve permanecer visível.

Sobre o Irã, Asharq Al-Awsat relata que Donald Trump considera uma retomada de greves muito improvável se as negociações progredirem, mantendo a opção militar. Abbas Araghchi, por sua vez, formula uma proposta incluindo a cessação da guerra em todas as frentes. As condições iranianas e americanas não são apresentadas como reconciliadas.

O diário toma várias precauções sobre os incidentes de Ormuz. Ele escreve que não verificou de forma independente o anúncio iraniano de quatro petroleiros afetados. Os alertas marítimos britânicos descrevem incidentes, mas não os permitem, sozinhos, ligá-los a todos os navios mencionados por Teerão. Da mesma forma, o anúncio de um levantamento de dois mil quilômetros do teto para mísseis iranianos não estabelece o comissionamento de um novo sistema ou o sucesso de um teste de longo alcance.

Estas reservas constituem informações em si mesmas: num contexto de pressão militar, uma declaração de capacidades ou um alegado balanço não substitui a sua demonstração. A mediação continua enquanto as partes mantêm suas ameaças.

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