Em Schiltigheim, a equipe EST prepara o Levanthym zaatar, baseado na receita da família Sarah Kanj. Ao apresentar este trabalho coletivo sem apagar suas raízes libanesas, a França 3 Alsácia oferece um contraste com o da França 3 Provence-Alpes que tinha apresentado Homos como comida de rua israelense.

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O sésamo é assado em Schiltigheim. A receita vem da avó libanesa de Sarah Kanj. Em um relatório da série « L O assunto coloca a fabricação na Alsácia e a mistura na tradição Levante. Algumas semanas depois da controvérsia sobre os homos apresentados pela França 3 Provence-Alpes como « alimento de rua israelense », esta distinção merece ser notada.

Tomilho libanês e sumac, uma mistura preparada em Schiltigheim

Para lançar o Levanthym, Sarah Kanj assumiu uma receita familiar. Nesta versão, o tomilho selvagem e sumac vêm do Líbano, enquanto sésamo é torrado no local. Azeite e sal completam a mistura. O produto é preparado, embalado e enviado da EST Anne-Claire Staubes em Schiltigheim, um município próximo de Estrasburgo. É o trabalho desta equipa que o relatório destaca.

Gerido pela Apedi Alsace, o estabelecimento oferece atividades de restauração, limpeza industrial e embalagem com acompanhamento adaptado. Para Levanthym, os trabalhadores não só intervêm na embalagem: eles também fazem a mistura. A distinção entre a origem da receita e o local de produção torna seu papel mais visível. Permite-nos dizer o que vem do Líbano e o que é feito em Schiltigheim, sem atribuir um ao outro trabalho.

O que France 3 Provence-Alpes tinha confundido sobre Homos

No relatório francês 3 Provence-Alpes Libnanews tinha examinado, o homos bassar, uma preparação de grão de bico com carne, foi apresentado no Instagram como « comida de rua israelense ». A publicação também falou de uma « especialidade do Oriente Médio ». Foi uma deturpação: o rótulo israelense era preciso, mas a fórmula regional, muito mais vaga, não nomeou nenhuma das tradições árabes que transmitiam este prato. Homos é bem consumido em Israel hoje. Isto não faz da sua adopção uma origem. No Líbano, Palestina e Síria, em particular, pertence a repertórios culinários cuja história precede a criação do Estado de Israel.

O relatório da Alsácia não constitui uma correcção nem uma resposta oficial da França 3 à controvérsia. Mostra, por outro lado, como evitar: o lugar onde um produto é preparado ou servido não isenta de nomear a tradição de onde ele é originário. No caso de Levanthym, a descida libanesa é precisa, uma vez que é a receita de uma família, dentro de uma herança levantiana mais ampla.

O que a Unesco escreveu: o manouché, não o pote

No Líbano, o zaatar é principalmente o enfeite do manouché, o pão plano que é comido no café da manhã. Em 2023, a Unesco listou Manouché como a prática culinária emblemática do Líbano. A folha descreve um enfeite de tomilho, sumac, gergelim torrado, sal e azeite de oliva. Esta inscrição reconhece os gestos e a transmissão que cercam o pão; não atribui ao Líbano a exclusividade de todas as misturas de zaatar do Levante.

Em Schiltigheim, o frasco permite nomear os dois know-hows. A receita é libanesa; aqueles que a preparam hoje trabalham na Alsácia.

Foto da ilustração: mistura de zaatar fotografada em 2020, não relacionada à produção de Levantym. Fshadid / Wikimedia Commons, corte e titulação Libnanews under licença CC BY-SA 4.0.

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