Na Cimeira de Bruxelas de 25 de Novembro, Ursula von der Leyen anunciou discussões com cada parceiro dos Balcãs Ocidentais desde o início de 2027. O objectivo é abrir certas partes do mercado europeu antes da adesão. As negociações sobre roaming móvel já começaram com quatro parceiros. A Albânia, o Montenegro e o Norte da Macedónia poderão também receber até 338 milhões de euros em reformas adicionais, afirmou o Presidente da Comissão.

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A União Europeia iniciará discussões com cada um dos seus parceiros nos Balcãs Ocidentais no início de 2027, a fim de lhes dar acesso gradual a determinados sectores do mercado único, antes da adesão. Ursula von der Leyen anunciou na quarta-feira, 25 de Novembro, na sequência de uma cimeira em Bruxelas. O Presidente da Comissão também mencionou 338 milhões de euros em financiamento adicional que três países poderiam disponibilizar nas próximas semanas.

Nos Balcãs Ocidentais, negociações por país

Bruxelas não propõe um único acordo para toda a região. A Comissão quer discutir com cada parceiro as áreas em que é possível aproximar-se e as reformas necessárias para o conseguir. A cimeira não anunciou nem a lista dos novos sectores em causa nem o calendário pormenorizado das conversações.

O princípio já se reflecte no plano de crescimento lançado em 2023: abrir gradualmente certas partes do mercado europeu em troca de reformas que aproximem as regras da região das regras da União. O Conselho Europeu afirma que esta integração sectorial é reversível e depende do cumprimento das condições estabelecidas. Por conseguinte, um acordo sobre um determinado serviço não dá acesso a todo o mercado único e não fixa uma data de adesão.

Telefone e transferências: dois projectos em diferentes fases

A Comissão baseia-se em dois exemplos. Segundo Ursula von der Leyen, quatro parceiros já fazem parte da zona de pagamento único em euros, a SEPA. Esta área estabelece regras comuns para os pagamentos em euros. O acesso efectivo ao serviço depende também das instituições que participam nos mecanismos de pagamento. A participação na SEPA não significa que o país adopte o euro como moeda nacional.

No domínio da telefonia, as conversações tiveram início em Outubro com a Albânia, o Montenegro, o Norte da Macedónia e o Kosovo. O objectivo é alargar o princípio da itinerância às tarifas nacionais entre esses parceiros e a União. Isto é uma negociação, não uma remoção das taxas que entraram em vigor. Por conseguinte, os viajantes não podem deduzir do anúncio de Bruxelas que o seu pacote já se aplica sem custos adicionais. Existe também um acordo regional entre parceiros nos Balcãs Ocidentais: não deve ser confundido com negociações sobre o seu comércio com a União.

338 milhões de euros continuam ligados a reformas

A Albânia, o Montenegro e o Norte da Macedónia são os três potenciais beneficiários dos pagamentos mencionados na quarta-feira. A Comissão estimou que o montante total seria de 338 milhões de euros. Não anunciou o seu desembolso no final da cimeira. Estes pagamentos fazem parte do plano de crescimento regional, com um máximo de 6 mil milhões de euros de apoio a reformas e investimentos.

O Presidente da Comissão informou que os parceiros tinham completado 63% das fases de reforma que tinham chegado ao fim, em comparação com 38% um ano antes. O indicador abrange as medidas previstas no plano. Não contém uma percentagem de preparação para a adesão nem pormenores sobre a execução de cada país. Os 338 milhões de euros referem-se a três parceiros, não a um novo envelope distribuído entre todos os participantes.

Montenegro e Albânia

António Costa, Presidente do Conselho Europeu, recordou que este ano tinham começado os trabalhos de elaboração do Tratado de Adesão do Montenegro. A Albânia começou a encerrar os capítulos de negociação. A Comissão tinha apresentado roteiros que fixavam prioridades e marcos para ambos os países no início de Novembro. A cimeira anunciou uma data de entrada na União para nenhum dos dois países.

O Conselho Europeu salientou igualmente as relações de vizinhança e a resolução de litígios bilaterais. Bruxelas acolheu a segunda cimeira UE-Balcãs Ocidentais do ano, após a cimeira de Tivat no Montenegro, em Junho. A próxima reunião anunciada na quarta-feira é sobre a integração sectorial: os primeiros diálogos individuais deverão ser abertos no início de 2027.

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