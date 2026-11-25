Os municípios flamengos confirmam que os dados utilizados para gerir o acesso às suas instalações de eliminação de resíduos foram comprometidos. O âmbito de aplicação varia de acordo com as redes e o balanço individual continua a ser elaborado.

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Vários municípios flamengos confirmaram na quarta-feira, 25 de Novembro, que um incidente com um fornecedor de computadores tinha comprometido os dados utilizados para gerir o acesso às instalações de eliminação de resíduos. A Autoridade Belga para a Protecção de Dados insta os habitantes a estarem atentos às tentativas de fraude. Referiu-se a um possível registo de 1,2 milhões de pessoas, sem confirmar que cada uma tinha sido afectada ou que a mesma informação tinha sido copiada em toda a parte.

Dados relativos ao acesso à eliminação de resíduos

Em Edegem, o município informa que o IGEAN intermunicipal foi notificado em 19 de novembro de um incidente na TWS, o fornecedor de software para a sua eliminação de resíduos. De acordo com os primeiros resultados da pesquisa citada pelo município, os dados da área do IGEAN foram copiados. A sua natureza exacta continua por estabelecer. O fornecedor encerrou o acesso em causa e criou um novo ambiente, segundo a Edegem.

Em Wingene, o município afirma que as informações em causa provêm da leitura do bilhete de identidade na entrada do local, incluindo o nome, endereço e número de registo nacional. A Autoridade para a Protecção de Dados informou igualmente que, em alguns casos, poderiam estar envolvidos dados bancários. Isso não significa que todos os arquivos continham IBAN.

Perímetro diferente de acordo com intermunicípio

Em Laakdal, o município indicou que a análise estabeleceu um ataque ao Parque Meerhout-Laakdal. Três outros sites do IOK usam o mesmo software, mas o município não anunciou um vazamento confirmado nesses três parques. Por outro lado, Courtrai e Ninove afirmaram que os dados dos utilizadores das suas próprias redes de eliminação de resíduos não estavam em causa. Courtrai afirma que os sítios intermunicipais Imog continuam a funcionar normalmente.

Em Sint-Martens-Latem, as autoridades locais anunciaram que o parque permaneceu aberto e que os residentes em causa seriam informados diretamente uma vez identificados. O município afirma que o Centro de Cibersegurança da Bélgica prossegue as suas investigações.

Cuidado em caso de mensagens inesperadas

A autoridade belga avisa contra e-mails, SMS, mensagens WhatsApp e chamadas que dependem de informações pessoais para parecer autêntico. Ela recomenda que você não clique em um link recebido sem aviso prévio e nunca comunique um código bancário ou senha. Se um chamador se apresenta como o banco ou o município, é melhor desligar e lembrar o número publicado no site oficial da agência.

Arquivo de fotos: Parque de reciclagem Bierbeek. A imagem não mostra o lugar da intrusão e não implica que Bierbeek está preocupado. Foto IVA (Outematic) / Wikimedia Commons, emoldurado e intitulado, soblicença CC BY 2.5.

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