Depois de várias interrupções americanas em novembro de 2026, o Atlântico popularizou o termo « Software Beirute ». A inteligência artificial permite que as equipes encontrem falhas mais rapidamente, mas a continuidade dos serviços depende sempre dos meios disponíveis para testar e implantar patches. Em Beirute, o preço da eletricidade de emergência mostra quem é faturado quando a rede pública não é suficiente. No entanto, há um limite para isso: uma empresa não pode reparar os serviços de que depende sozinha.

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Em 13 de novembro de 2026, a aviação civil americana suspendeu as partidas pelos Estados Unidos após uma quebra em sua rede de telecomunicações. No mesmo mês, os usuários da Microsoft tiveram dificuldade em acessar suas mensagens e clientes JPMorgan Chase experimentaram atrasos de pagamento. No Atlântico, o jornalista Josh Tyrangiel deu um nome a esta série de avarias: Software Beirute. O termo não se refere ao software ou a um setor da IA em crise. Descreve uma situação em que os serviços essenciais permanecem disponíveis na maior parte do tempo, mas sua interrupção torna-se bastante frequente para que seja necessário prever como passar.

Software Beirute, da pista do aeroporto para a rede elétrica

Tyrangiel usou a fórmula em 13 de novembro, embora ele ainda não estava ciente da causa de parar partidas. Ele o retomou seis dias depois em uma coluna intitulada « Bem-vindo ao Software Beirute ». Entre os dois textos surgiram explicações separadas. A Agência Federal de Aviação, a FAA, descreveu uma falha de telecomunicações. Microsoft descartou um papel da IA em seu incidente. JPMorgan Chase atribuiu seus atrasos a um defeito de software. A linha do tempo explica por que esses eventos foram reunidos. Não demonstra um ataque coordenado ou uma causa comum.

A FAA registrou aproximadamente 12.462 cancelamentos de voo em 13 de novembro, dos quais 9.082 eram para grandes empresas. Ela afirma que nem todos são o resultado direto de parar as partidas. Esta reserva importa: uma figura dá a magnitude do dia, não o equilíbrio exato de uma única desagregação. No entanto, o episódio mostra que um incidente envolvendo infraestrutura compartilhada pode perturbar empresas cujos aviões, tripulações e sistemas de reserva próprios estão em boas condições.

Senadores democratas do Comitê de Comércio fizeram outra pergunta em 16 de novembro: Por que os sistemas de socorro da FAA não permitiram uma recuperação imediata? Eles pediram testes e verificação de procedimentos no mundo real para retornar ao estado anterior após uma mudança. Estes são requisitos separados para a substituição do equipamento. A carta requer prova de que as obras de resgate; não estabelece que já tenha sido reforçada.

Em sua segunda coluna, Tyrangiel explica por que ele escolheu Beirute. Quando o poder público é interrompido no Líbano, algumas famílias podem operar um gerador ou pagar uma assinatura a um operador privado. Outros têm a ver com as horas de energia à sua disposição. O jornalista compara essa lacuna a um banco que é capaz de financiar uma equipe de segurança de computador de um hospital local com muito menos pessoal. A sua analogia diz respeito ao acesso à protecção, bem como ao carácter imprevisível das interrupções.

O que a IA acelera, e o que sempre leva tempo

Em abril de 2026, a Anthropic lançou o Project Glasswing para permitir que um grupo de empresas e organizações procurassem falhas em software de que outros serviços dependem. A empresa deu-lhes acesso a uma versão experimental do seu modelo Claude Mythos. Em Junho, anunciou o alargamento do programa a cerca de 150 organizações adicionais. Este projeto documenta uma mudança específica: as equipes podem usar a IA para examinar mais código e identificar defeitos passados que não foram notados. Não demonstra que esta tecnologia explique as interrupções de Novembro.

Em junho, 21 organizações monitoradas pelo grupo de pesquisa de IA Epoch emitiram aproximadamente 1.500 opiniões sobre deficiências graves ou críticas. Este é mais de três vezes e meia o registro mensal anterior do grupo estudado antes do anúncio de Mythos. A pesquisa inclui divulgações dessas organizações, nem todas as falhas de mercado. Também não nos permite saber, para cada aviso, se a descoberta é da responsabilidade de um.

O número de falhas relatadas e o número de falhas não é o mesmo. Podemos descobrir mais defeitos porque estamos olhando melhor e não porque o software se deteriorou em alguns meses. Por outro lado, uma atualização para reparar um defeito pode interromper um serviço se perturbar outra aplicação. Em um caso, a equipe aprendeu algo sobre o software. No outro, os usuários sofrem as consequências. Consolidando as duas quantias para tratar cada anúncio como um patch como um sinal de um incidente que já ocorreu.

Uma vez identificada uma falha, alguém ainda precisa verificar quais sistemas estão envolvidos, preparar o reparo e testá-lo sem interromper seu funcionamento. Um banco não pode interromper todos os seus pagamentos ao mesmo tempo para aplicar uma atualização. O hospital não pode escolher seu tempo de intervenção sem levar em conta os cuidados atuais. Fornecedores podem distribuir o mesmo patch para milhares de clientes. Esta última instalação em equipamentos que não são todos da mesma idade e não servem as mesmas tarefas.

Tyrangiel acrescenta a essa lacuna uma questão americana: a capacidade da agência federal responsável pela segurança cibernética e proteção de infraestrutura, CISA, de coordenar a resposta. Um fornecedor pode reparar o seu produto; Só ela não pode decidir a ordem pela qual as redes de saúde, transporte ou água devem intervir. O papel da coordenação pública consiste precisamente em divulgar informações e ajudar a resolver como prioridade as falhas mais relacionadas com o serviço.

Em Beirute, o preço da franquia figura na factura

Uma pesquisa publicada em 2023 pela Human Rights Watch entre 1.219 domicílios libaneses mede o que a crônica resume em uma imagem. No quinto mais pobre dos domicílios pesquisados, um em cada cinco não teve acesso a um gerador. No quinto mais fácil, era um em cada cinquenta. Estes números não descrevem o acesso à electricidade em Novembro de 2026. Estabelecem uma lacuna na disponibilidade de energia de emergência no momento da investigação.

Em outubro de 2026, o Ministério Libanês de Energia e Água indicou um preço de referência de 52.622 libras libanesas por quilowatt hora para assinantes urbanos equipados com um metro na taxa padrão. Ele acrescentou um pacote mensal de £385.000 para cinco amperes ou £685.000 para dez amperes. Por exemplo, cinco amperes e 100 quilowatts horas são devolvidos a 5.647.200 libras nesta escala, excluindo contas públicas. Cinco amperes são a capacidade da subscrição, não um volume de electricidade incluído. O montante varia com o consumo, e a tarifa oficial não fornece apenas informações sobre o que cada operador cobra.

O Ministério lembra aos operadores a obrigação de instalar medidores. Afirma igualmente que não devem impor uma sobretaxa aos clientes que utilizam a energia solar em paralelo. Essas regras mostram que o gerador não é apenas um dispositivo que uma família decide comprar. Pode também fazer parte de um serviço comercial, com uma rede de distribuição, uma tarifa e um litígio que as autoridades devem tratar. Uma factura extra compra horas de utilização ou uma determinada capacidade; não restaura a rede à qual os outros habitantes permanecem ligados.

O limite do gerador como modelo para computação

Em um prédio, um gerador pode segurar a geladeira, iluminação ou elevador durante um corte, dependendo de sua potência e dos circuitos que fornece. Uma empresa também pode fornecer soluções de backup para seus próprios serviços. No entanto, um banco não restaura a rede telefónica de um cliente e uma companhia aérea não devolve as comunicações da FAA ao serviço. Mesmo quando uma organização protege o seu equipamento, não controla a infra-estrutura de que dependem os seus colaboradores, fornecedores e utilizadores.

É também o limite da escolha da palavra « Beirute ». Quando empregado sozinho, pode passar por uma falha de infraestrutura por um traço de caráter da cidade. No entanto, a experiência libanesa é feita com decisões verificáveis: quanto a rede fornece, que estabelece tarifas de emergência e como as famílias as acessam. Em 2024, o Banco Mundial aprovou um projeto de US$ 250 milhões para melhorar os serviços de rede e apoiar as energias renováveis. Este projecto não financia o mesmo que uma acumulação de assinaturas privadas: diz respeito à reabilitação de um serviço comum.

Aplicado à ciência da computação, o paralelo leva a olhar para além do volume de falhas descobertas. Para determinar se um serviço essencial é mais resistente, também é necessário medir quanto tempo ele começa a reiniciar, se seu modo de emergência foi testado e quem ainda pode acessá-lo durante a interrupção. Em 13 de novembro, o indicador de passageiros dos EUA não era o número de bugs identificados. Tratava-se de saber se as suas aeronaves podiam partir, se podiam ser notificadas a tempo e em que voo as companhias aéreas as poderiam colocar. São essas funções, muitas vezes distribuídas entre vários operadores, que a proteção de um único sistema não é suficiente para manter.

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