Pelo menos 30 pessoas morreram na quarta-feira, 25 de novembro, em um incêndio na Grande Periféria do Cairo, depois que um caminhão carregando produtos petrolíferos pegou fogo. O desastre foi relatado na área al-Warraq da província de Gizé. As chamas chegaram aos veículos próximos. A acusação abriu uma investigação e relatou 25 lesões numa avaliação provisória.
Um incêndio no periférico, sobre um túnel
O Ministério da Saúde egípcio coloca o início do incêndio na estrada, acima do chamado túnel « Dez », na área de Imbaba. A estrada anelar conecta várias áreas da aglomeração do Cairo. O fogo não foi declarado no próprio túnel, de acordo com a localização dada pelo ministério.
O Ministério Público identificou 27 veículos, carros e motociclos destruídos por chamas. Pediu aos peritos forenses que examinassem os vestígios deixados no local, estabelecessem a origem do incêndio e avaliassem os danos. As circunstâncias específicas do acidente continuam por estabelecer. A primeira prova conhecida não permite atribuir uma responsabilidade.
Vítimas ainda por identificar
O Ministério da Saúde havia anunciado uma avaliação inicial de 21 óbitos e, em seguida, trouxe para 30 à noite. Sua contagem então relatou 15 feridos transferidos para o hospital. O Ministério Público informou então 25 feridos. Estes números provêm de balanços provisórios separados e não fazem sentido.
O Ministério relata que 39 ambulâncias participaram do resgate. As equipes evacuaram feridos para o Hospital Especializado Zayed, o Hospital Geral Imbaba e o Hospital Central de Al-Warraq. O ministro da Saúde, Khaled Abdel Ghaffar, pediu às instituições vizinhas para reforçar suas instalações de recepção.
O Presidente Abdel Fattah al-Sissi expressou as suas condolências às famílias. O Ministério Público anunciou testes de DNA para identificar certas vítimas, juntamente com a perícia no caminhão e outros veículos afetados.
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