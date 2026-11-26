O regulador de comunicações malaio anunciou duas ações civis contra o Google sobre a moderação do YouTube. Ele alega 300 milhões de ringgits em cada caso. O primeiro diz respeito ao jogo e à fraude, o segundo diz respeito a publicações abrangidas por uma injunção provisória.

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O regulador de comunicações malaio anunciou duas ações civis contra o Google sobre a moderação do YouTube. Ele alega 300 milhões de ringgits em cada caso. O primeiro diz respeito ao jogo e à fraude, o segundo diz respeito a publicações abrangidas por uma injunção provisória.

A Comissão Malaia das Comunicações e Multimédia (MCMC) anunciou, em 25 de Novembro, que tinha iniciado dois processos civis contra a Google LLC. Ela critica a empresa por não intervir adequadamente no conteúdo publicado no YouTube. Os 600 milhões de ringgits correspondem ao dano total reclamado pelo regulador, não a uma multa já aplicada.

Procedimento de jogo e fraude

No primeiro caso, a Comissão culpa a Google por não cumprir as obrigações legais e as condições de licença. Também invoca negligência no processamento de milhares de conteúdos, incluindo publicações relacionadas com jogos de azar online, fraudes e fraudes. A comissão disse que havia mobilizado suas equipes para lidar com dezenas de milhares de conteúdos que considerava prejudiciais. Estes números descrevem a actividade que invoca em apoio do seu pedido; não constituem uma conclusão do tribunal.

Uma segunda ação diz respeito a vídeos republicados

O outro procedimento diz respeito ao lançamento de conteúdo pelo blogueiro Wan Muhammad Azri Wan Deris, conhecido como Papagomo. Segundo a Comissão, estes conteúdos foram objecto de uma injunção provisória emitida em 19 de Junho pelo Supremo Tribunal de Kuala Lumpur. Culpa a Google por não tomar as medidas que considerou necessárias quando o conteúdo foi republicado. É, portanto, um arquivo separado do de anúncios de jogo e golpes.

Dois pedidos civis, sem sanção imposta

Em cada processo, o regulador reclama 300 milhões de ringgits, divididos igualmente entre danos comuns, mais e cópias. Em especial, invoca a Lei das Comunicações e Multimédia 1998, a Lei de Segurança Online 2025 e as obrigações da licença de plataforma. O anúncio não menciona qualquer decisão sobre os méritos. A resposta do Google às duas ações não foi confirmada no momento desta publicação.

Arquivo de fotos: Painel da sede do Google em Mountain View, Califórnia. Runner1928 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Boxe e titulação sob a mesma licença.

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