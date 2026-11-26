O desfile centenário de Macy Nova Iorque confirmou o seu adiamento para sábado, 28 de novembro, às 8:30 horas locais, devido ao mau tempo. Este é o primeiro adiamento anunciado pelos organizadores na história do desfile.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O desfile centenário de Macy Nova Iorque confirmou o seu adiamento para sábado, 28 de novembro, às 8:30 horas locais, devido ao mau tempo. Este é o primeiro adiamento anunciado pelos organizadores na história do desfile.

Nova York não verá os grandes balões Macys marchando em Manhattan na quinta-feira, 26 de novembro. Na quarta-feira, a loja de departamentos e as autoridades municipais anunciaram o adiamento do desfile, cuja 100a edição está agora programada para sábado, 28 de novembro, às 8:30 hora de Nova Iorque. A nomeação começa assim às 14h30 na França metropolitana e às 15h30 no Líbano.

Desfile de turnos de tempestade, não feriado

O município invoca a tempestade esperada quinta-feira em Nova Iorque. Vento é um desafio particular para este desfile: as equipes devem guiar balões nas ruas de Manhattan, segurando cordas. A decisão diz respeito ao desfile como um todo, não apenas à retirada de alguns balões. O feriado americano de Ação de Graças permanece na quinta-feira, 26 de novembro.

Para espectadores que tinham planejado vir na quinta-feira, a nova data substitui a antiga convocação. Os primeiros conselhos municipais de trânsito foram estabelecidos para o programa inicial: não permitem deduzir as horas de encerramento das ruas no sábado. O registro atualizado da Cidade confirma a data e hora de partida, sem detalhar o novo horário de abertura para cada faixa.

Uma viagem em Manhattan

O desfile começa na área Central Park West no Upper West Side. Em seguida, desce para Midtown via Sexta Avenida e termina em frente à loja Macys em Herald Square, na Rua 34. Esta é a rota anunciada para o desfile, não um calendário para cada um destes pontos.

A mudança é inédita na história da nomeação de acordo com os organizadores. A centésima edição deve incluir um hipopótamo azul inspirado num balão de 1931, recriado a partir de imagens de arquivo. Na época do anúncio, os organizadores ainda estavam trabalhando com tropas e bandas para manter o programa. A cidade confirmou o novo começo no sábado; A ordem de passagem e as restrições de trânsito devem ser verificadas nos avisos actualizados.

Foto do arquivo: Macy Phil Roeder / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titulação: Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews