O U2 anunciou 15 concertos nos Estados Unidos e Canadá de agosto a outubro de 2027. O grupo vai abrir este palco na área de Miami e terminá-lo em Vancouver, com duas datas em Toronto. Os ingressos estarão à venda em 4 de dezembro, depois de várias pré-vendas reservadas para diferentes públicos.

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O U2 anunciou 15 concertos nos Estados Unidos e Canadá de agosto a outubro de 2027. O grupo vai abrir este palco na área de Miami e terminá-lo em Vancouver, com duas datas em Toronto. Os ingressos estarão à venda em 4 de dezembro, depois de várias pré-vendas reservadas para diferentes públicos.

U2 anunciou em 24 de novembro o componente norte-americano de sua turnêO maior espetáculo na TerraOs quinze concertos agendados entre 13 de agosto e 18 de outubro de 2027 acrescentam às datas anteriormente anunciadas na América Latina e na Europa. O tour acompanhaCarnaval de Luz, o décimo sexto álbum de estúdio da banda irlandesa, lançado em 13 de novembro.

Duas noites em Toronto, um concerto em Vancouver

O palco norte-americano começará em 13 de agosto no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida. Ele incluirá Soldier Field em Chicago em 3 de setembro. No Canadá, o U2 vai tocar no Rogers Stadium em Toronto em 7 e 9 de setembro, depois no BC Place em Vancouver em 18 de outubro para o último concerto anunciado nesta fase.

Nos Estados Unidos, dois concertos também estão programados no Estádio MetLife em East Rutherford em 26 e 28 de agosto, e dois no Estádio SoFi em Inglewood em 1 e 2 de outubro. Stephen Wilson Jr. fornecerá as primeiras partes dos primeiros encontros; The War On Drugs assumirá o show de Arlington em 27 de setembro.

Venda geral em 4 de dezembro no momento de cada quarto

A venda geral está programada para abrir na sexta-feira, 4 de dezembro, às 10h hora local do local do concerto. As primeiras pré-vendas reservadas para membros do U2.com começam em 30 de novembro. Para participar do presale artist na quinta-feira, 3 de dezembro, a banda pede para se registrar no máximo domingo, 29 de novembro às 21h, North American East Time. O registro permite o acesso à pré-venda, mas não reserva espaço.

Concertos norte-americanos chegam após os primeiros estágios da turnê, programados a partir de fevereiro de 2027 no México antes de São Paulo e Buenos Aires. A vertente europeia abrir-se-á em Abril, em Estocolmo. Paris, Lisboa, Berlim e Londres já estão no calendário; os termos de 4 de Dezembro dizem respeito a novas datas americanas e canadianas, não a concertos europeus.

Arquivo de fotos: U2 em Seattle, 14 de maio de 2017. U2start / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titulação: Libnanews.

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