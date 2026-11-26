Shein celebrou um acordo de 100 milhões de dólares com a Comissão Federal de Comércio para compensar os consumidores nos Estados Unidos. O texto, submetido a um tribunal federal, refere-se a promessas de transporte marítimo, acesso ao atendimento ao cliente, processamento de opiniões negativas e alegações de origem de algodão. O Painel não reconhece os fatos alegados e contesta parte da apresentação do arquivo. Os acordos de compensação ainda não foram anunciados.

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Shein entrou em um acordo de 100 milhões de dólares com a Comissão Federal de Comércio (FTC), a autoridade de consumo dos EUA, em 24 de novembro. O grupo confirmou o montante numa declaração sobre a Bolsa de Valores de Hong Kong no dia seguinte. O acordo ainda não foi aprovado por um tribunal federal na Califórnia. Shein não reconhece os fatos alegados contra ela e contesta parte da apresentação do arquivo da FTC.

O pagamento deve ser utilizado para compensar os consumidores nos Estados Unidos. A queixa diz respeito a quatro aspectos do comércio online: horários de envio anunciados, acesso ao serviço pós-venda, publicação de avisos e reclamações sobre a origem do algodão. A ordem proposta abrange sites e aplicações controladas pelas empresas afetadas ao servir o mercado dos EUA. Não prevê a compensação das encomendas efectuadas em França ou no Líbano.

Atrasos na navegação: o que a FTC acusa Shein

O FTC afirma que dezenas de milhares de clientes relataram atrasos que variaram de alguns dias a vários meses. Alguns dizem que nunca receberam a ordem. O regulador critica a empresa por não ter notificado adequadamente os compradores quando os prazos anunciados não puderam ser cumpridos.

O projeto de ordem distingue o transporte, ou seja, a entrega do pacote à transportadora, da entrega ao cliente. Se o vendedor não pode enviar na data prevista, ele deve oferecer ao cliente, sem esperar por uma reclamação, para aceitar o adiamento ou cancelar e ser reembolsado. O texto também exige que ele tenha elementos que justifiquem a hora da expedição anunciada no momento da encomenda.

A queixa descreve dificuldades em obter uma resposta para ordens tardias ou perdidas. Segundo a FTC, Shein enviava quase um milhão de encomendas por dia para os Estados Unidos. Em setembro de 2025, apenas cinco oficiais lidaram com pedidos de telefone de consumidores americanos, de acordo com a denúncia. O número para chegar a esses agentes não estava no site.

Comentários negativos e retornos de produtos

A FTC também acusa Shein de ter publicado avisos positivos, excluindo comentários críticos, incluindo os de clientes que devolveram sua compra. O projecto proíbe a supressão de um anúncio devido à sua notação ou apreciação e à aplicação de diferentes regras de moderação, consoante o comentário seja favorável ou não. Também proíbe uma pontuação geral enganosa.

O texto não priva a plataforma de qualquer possibilidade de moderação. Pode excluir, por exemplo, opiniões falsas ou que revelem informações pessoais, desde que os mesmos critérios se apliquem a todos os comentários. O projecto prevê a conservação de um registo dos anúncios retirados.

Rastreabilidade do algodão: alegações contestadas

A denúncia põe igualmente em causa as garantias dadas sobre as auditorias dos fornecedores e a fonte de matérias-primas. A FTC indica que o algodão apresentado como cultivado nos Estados Unidos era, em alguns casos, da China. Para outros produtos, ela disse que o país de origem do algodão não poderia ser estabelecido. O projecto de acordo proíbe declarações enganosas sobre os controlos dos fabricantes e a rastreabilidade dos produtos.

Na sua notificação à Bolsa de Valores de Hong Kong, Shein afirmou que já tinha mencionado a investigação dos EUA no seu prospecto de Agosto e no seu relatório intercalar de Setembro. O grupo confirmou que tinha assinado o acordo, mas indicou que discordava de alguns elementos da análise da FTC das suas práticas comerciais.

As restituições ainda não têm um calendário público

Se o tribunal validar o acordo, Shein terá que pagar no prazo de 30 dias após a sua entrada em vigor. Este período diz respeito ao pagamento pela empresa, não à data em que os clientes receberão dinheiro. No seu aviso publicado em 25 de Novembro, a FTC não especificava o montante por cliente, os critérios de elegibilidade ou o procedimento a seguir no pedido de indemnização.

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