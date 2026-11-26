O tribunal da UNRWA derrubou a demissão de um funcionário de Gaza acusado por Israel após os ataques de 7 de outubro de 2023. No seu acórdão de 11 de Novembro, considera que a Agência não justificou suficientemente a sua decisão, sem se pronunciar sobre a participação da parte interessada nos ataques.

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O tribunal da UNRWA derrubou a demissão de um funcionário de Gaza acusado por Israel após os ataques de 7 de outubro de 2023. No seu acórdão de 11 de Novembro, considera que a Agência não justificou suficientemente a sua decisão, sem se pronunciar sobre a participação da parte interessada nos ataques.

O Tribunal de Litígios da Agência das Nações Unidas de Socorro e Trabalho para Refugiados da Palestina (UNRWA) anulou a decisão de 26 de janeiro de 2024 de rescisão do contrato de um empregado em Gaza. Em um julgamento assinado em 11 de novembro de 2026, o juiz John Murphy descobriu que a agência não tinha estabelecido o motivo operacional para o despedimento. O julgamento, que voltou no noticiário em 25 de novembro, resolve uma disputa individual de trabalho, não um processo penal.

Itens que os investigadores não conseguiram autenticar

As autoridades israelenses relataram pela primeira vez 12 funcionários da agência que suspeitavam ter participado em ataques ao Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel. Foram notificados mais sete casos. O Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna analisou os 19 casos. Em sua revisão de agosto de 2024, as Nações Unidas relataram que não havia obtido nenhuma evidência em um caso e que as informações eram insuficientes em outros nove. Para os últimos nove anos, referiu-se a uma possível participação, desde que os elementos da acusação fossem autenticados e corroborados.

O tribunal observa que as acusações contra o empregado e outros empregados se basearam quase inteiramente em informações detidas pelas autoridades israelenses. Estes incluíram a transmissão de reproduções de documentos e suas próprias análises. Os investigadores da ONU não conseguiram autenticar de forma independente a maior parte do material recebido. De acordo com o acórdão, as condições de segurança também os impediram de entrevistar os 19 empregados envolvidos para obter suas respostas.

A agência teve de justificar a escolha do despedimento

A UNRWA defendeu sua decisão citando a segurança de suas equipes e instalações, a continuidade da ajuda e a confiança de seus parceiros e doadores. O juiz não excluiu essas preocupações. No entanto, concluiu que os documentos do processo não identificavam o que o Comissário-Geral sabia no momento da cessação, nem avaliava a existência de um risco imediato relacionado com esse trabalhador no seu local de trabalho.

O tribunal também não encontrou provas de que a agência tivesse examinado medidas menos severas, como licenças excepcionais com ou sem remuneração. Concluiu que a Agência não tinha demonstrado que a violação do contrato se justificava por razões operacionais. O juiz afirmou que esse achado não estabeleceu que o empregado tivesse participado dos ataques ou que não tivesse participado.

12 meses de salário se a agência optar por uma indemnização

O acórdão anula a violação do contrato. O organismo pode optar por pagar, em vez disso, um subsídio equivalente a 12 meses de salário base líquido. O tribunal também ordenou que ele pagasse 5.000 dólares por danos morais. A decisão não rege o destino dos outros oito funcionários cuja participação nos ataques foi possível em agosto de 2024.

Arquivo fotográfico: sede da UNRWA em Gaza, 19 de maio de 2021. Mohamed Hinnawi / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Boxe e titulação: Libnanews, sob a mesma licença.

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