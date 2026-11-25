A Xiamen Airlines assinou um acordo para comprar 50 Boeing 737 MAX 8. As entregas estão programadas entre 2031 e 2034, sob reserva do acordo das autoridades chinesas e dos acionistas da China Southern Airlines. Os US $ 7,4 bilhões prometidos é o preço do catálogo, não o montante realmente negociado.

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A Xiamen Airlines assinou um acordo com a Boeing na terça-feira 24 de novembro para comprar 50 aeronaves 737-8, a versão MAX 8 do monocouloir americano. A China Southern Airlines, que detém 55% da empresa, anunciou a transação após o fechamento dos mercados. O acordo ainda não foi aprovado pelos accionistas do Sul da China e pelas autoridades chinesas competentes. As primeiras entregas estão programadas para 2031.

7,4 mil milhões no catálogo, não na factura

O preço de catálogo de 50 aeronaves, incluindo motores, é de aproximadamente US $ 7,4 bilhões. O grupo afirma que a Boeing concedeu descontos e que o preço negociado é inferior. O montante real permanece confidencial. A China Southern solicitou uma renúncia às obrigações de divulgação de preços da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O equipamento deve ser entregue em lotes de 2031 a 2034, com prestações de acordo com o calendário de entrega. O grupo tenciona mobilizar os seus recursos próprios e financiamento bancário ou similar. Em 24 de Novembro, não declarou quaisquer acordos de financiamento assinados com os bancos para esta compra.

Uma frota ligada ao novo aeroporto de Xiamen

China Conselho de Administração do Sul liga a compra à transferência prevista para Xiamen Xiang O grupo apresenta o acordo como um complemento às compras recentes da Airbus, e não como uma substituição dessas aeronaves.

O próximo passo é a convocação de uma reunião de acionistas do sul da China. O anúncio da bolsa diz respeito a um contrato assinado, mas condicional: não significa que as 50 aeronaves sejam entregues ou que a empresa tenha pago o valor do catálogo.

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