Um júri federal de Brooklyn considerou a Huawei e três subsidiárias culpadas de vários crimes, incluindo fraude bancária, violações de sanções relacionadas ao Irã e uma conspiração para roubar segredos comerciais. O júri rejeitou a acusação de associação criminosa na aceção da lei federal conhecida como RICO.

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Na terça-feira, 24 de novembro, um júri federal no Brooklyn considerou a Huawei e três de suas subsidiárias culpadas de vários crimes. O veredicto inclui fraude bancária, violações de sanções dos EUA relacionadas com o Irã e uma conspiração para se apropriar de segredos comerciais. O júri não selecionou o líder da conspiração sob a Lei Federal contra a RICO Organizada.

O veredicto termina três meses de julgamento perante o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque. As empresas procuradas incluem Huawei Technologies, Huawei Device e as subsidiárias dos EUA Futurewei Technologies e Huawei Device USA. As perseguições em Brooklyn envolveram corporações, não indivíduos.

Relações com a Skycom no centro da banca

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Huawei apresentou a Skycom aos bancos como mero parceiro, enquanto era controlada pelo grupo. A acusação alegou que essas declarações permitiram que a Huawei continuasse a acessar o financiamento bancário e serviços de compensação em dólares, apesar de suas atividades no Irã. O júri incluiu acusações de fraude bancária e violações do regime de sanções dos EUA.

Huawei contesta o veredicto e anuncia um recurso

O arquivo também abrangeu informações confidenciais pertencentes a empresas dos EUA. A acusação citou elementos relacionados com roteadores, antenas e equipamentos de teste. O júri considerou as empresas culpadas de conspiração para roubar segredos comerciais, sem manter o termo mais amplo de conspiração organizada.

O advogado da Huawei, Brian Heberlig, anunciou que o grupo recorreria de veredictos culpados e apresentaria a rejeição do Chefe RICO. O veredicto define os líderes escolhidos pelo júri, mas não o montante das sanções: trata-se de um passo judicial separado.

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