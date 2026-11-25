Os juízes da investigação financeira remeteram Nicolas Sarkozy e Carla Bruni para o Tribunal Correcional de Paris no caso da retirada do intermediário franco-libanês Ziad Takieddine. A ordem, emitida em 24 de Novembro, dizia respeito a onze pessoas, incluindo Michèle Marchand. O julgamento está previsto para 3 de novembro a 2 de dezembro de 2027. A demissão não prejudica o veredicto.
Uma retratação após acusações sobre a campanha de 2007
Em 2016, Ziad Takieddine alegou ter transportado 5 milhões de euros em dinheiro da Líbia na véspera das eleições presidenciais de 2007. Ele disse que os entregou a Claude Guéant e Nicolas Sarkozy, então Ministro do Interior. Ambos negaram. Em novembro de 2020, do Líbano, Takieddine retornou publicamente às suas acusações. Dois meses depois, ele novamente desafiou o ex-presidente. Morreu no Líbano em setembro de 2025.
Os juízes consideram que a retirada de novembro de 2020 estava preparada para ponderar as decisões judiciais no caso de alegado financiamento líbio. Na sua ordem, atribuem a Noël Dubus um papel na preparação da retração e Michèle March e um papel na sua cobertura mediática. Estes elementos são objecto de recurso e podem ser contestados na audiência.
Dois procedimentos para distinguir
Nicolas Sarkozy e Carla Bruni são demitidos por associação de criminosos, a fim de preparar fraudes em fita organizada e para ocultar testemunhas subordenadas. Esta última acusação diz respeito ao facto de, de acordo com a acusação, ter sido informado de um processo para alterar um depoimento. Sobre este ponto relativo Carla Bruni, os juízes não seguiram o Ministério Público Nacional, que havia solicitado uma demissão parcial.
O julgamento previsto para 2027 não deverá voltar a julgar a origem dos fundos de campanha de 2007. Trata-se das circunstâncias em que Takieddine retornou às suas declarações e ao papel do acusado. No caso separado do financiamento líbio, Nicolas Sarkozy contesta sua condenação em primeira instância. O recurso está previsto para segunda-feira, 30 de Novembro.
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