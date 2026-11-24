Na terça-feira, o Senado rejeitou a abolição da redução de 10% das pensões de reforma, e depois votou um limite máximo de 1000 euros no projecto de orçamento. O montante seria deduzido do rendimento tributável, não do imposto. A votação não altera hoje a regra em vigor.

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O Senado votou na terça-feira, 24 de novembro para reduzir a redução de 10% para pensões de aposentadoria para 1.000 euros. A medida, aprovada por 175 votos contra 161 na revisão do orçamento de 2027, não é uma lei final. Por conseguinte, por si só não altera as regras da declaração fiscal.

Os senadores inicialmente rejeitaram a emenda da relatora geral Christine Lavarde para retirar o subsídio de pensão. Em seguida, adotaram a sub-alteração de Jean-François Husson e Michel Canévet que mantém a taxa de 10%, mas reduz o teto para 1.000 euros. O texto do governo propôs um limite máximo de 3.000 euros.

O limite máximo cobre a dedução, não o imposto

A redução reduz o montante das pensões utilizadas para calcular o rendimento tributável. Por conseguinte, um limite máximo de 1 000 euros não é nem um imposto de 1 000 euros nem uma redução da pensão paga. Por exemplo, para cada 20 000 euros de pensões anuais num lar que não recebe outras pensões, o cálculo proporcional dá 2000 euros. Com o teto do Senado, a dedução seria limitada a 1.000 euros. O efeito fiscal dependerá então de outros rendimentos e da situação do agregado familiar.

Dois textos orçamentais distintos

O Comité das Finanças considerou a abolição de um aumento total das pensões em consonância com a inflação, que foi votado no projecto de financiamento da Segurança Social. Este ajustamento e redução não se inserem no mesmo texto: um diz respeito ao montante pago, o outro ao imposto sobre o rendimento. A votação de terça-feira é na versão do Senado da lei de finanças. O esquema ainda pode evoluir durante o transporte parlamentar.

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