A Dell Technologies aumentou sua previsão anual de faturamento para US$ 202 bilhões após um trimestre recorde. Servidores otimizados para inteligência artificial levantaram 22 mil milhões de dólares em três meses. Os servidores convencionais também estão crescendo, enquanto as vendas de equipamentos de computador a particulares ainda estão diminuindo.

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A Dell Technologies aumentou sua previsão anual de faturamento de US $ 192 bilhões para US $ 202 bilhões na terça-feira, 24 de novembro. O fabricante dos EUA mais do que dobrou suas vendas no trimestre terminou em 30 de outubro. Os servidores otimizados para inteligência artificial agora representam cerca de 40%, sem ser o único controlador do aumento.

O grupo texano registrou US $ 54,9 bilhões em vendas no terceiro trimestre de seu ano fiscal de 2027, acima de US $ 27 bilhões um ano antes. Seu lucro líquido é de 5,67 bilhões, em comparação com 1,55 bilhões. Os ganhos diluídos por ação, calculados de acordo com as normas contábeis dos EUA, aumentaram de $2,28 para $8,82.

Os servidores convencionais também avançam

As máquinas otimizadas para a IA geraram US$ 22 bilhões em vendas, em comparação com US$ 5,6 bilhões no mesmo período um ano antes. Mas o aumento não se limita a estas instalações. Os servidores convencionais e equipamentos de rede representaram 15 bilhões, contra 4,5 bilhões. O armazenamento aumentou 24% para 4,9 bilhões.

Actividade Vendas trimestrais (mil milhões de dólares) Um ano Servidores otimizados para IA 22.0 +291% Servidores e redes convencionais 15.0 +235 % Armazenamento 4. 9 +24 % Computação cliente 12,9 +3 %

O cluster de infraestrutura, que reúne as três primeiras atividades, gerou 7,1 bilhões de dólares em resultados operacionais. Sua margem de operação aumentou de 12,4% para 17%. Por outro lado, o resultado operacional do centro de computação do cliente caiu 6%. Nessa divisão, o aumento das vendas aos profissionais mais do que compensa o declínio entre os indivíduos.

Orderbook não é confundido com vendas

O Dell disse que tinha registado 60,2 mil milhões de dólares em encomendas de equipamento para a IA durante o trimestre. O grupo tem 132,3 bilhões de pedidos ainda a serem entregues na cerca. Este livro dá uma indicação da demanda, mas não entra como está no volume de negócios: as datas de entrega e contabilidade podem variar. A Dell afirmou, nomeadamente, que, para examinar o financiamento dos clientes e o seu acesso à electricidade, duas condições concretas para a implantação de centros de dados.

O fabricante agora espera $78 bilhões em vendas anuais de servidores otimizados para a IA, em comparação com $74 bilhões anteriormente. No quarto trimestre, visa 56,3 mil milhões de volume de negócios de todas as actividades combinadas. Estes montantes são objectivos de gestão, a distinguir dos resultados já registados em 30 de Outubro.

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