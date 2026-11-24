A Dell Technologies aumentou sua previsão anual de faturamento de US $ 192 bilhões para US $ 202 bilhões na terça-feira, 24 de novembro. O fabricante dos EUA mais do que dobrou suas vendas no trimestre terminou em 30 de outubro. Os servidores otimizados para inteligência artificial agora representam cerca de 40%, sem ser o único controlador do aumento.
O grupo texano registrou US $ 54,9 bilhões em vendas no terceiro trimestre de seu ano fiscal de 2027, acima de US $ 27 bilhões um ano antes. Seu lucro líquido é de 5,67 bilhões, em comparação com 1,55 bilhões. Os ganhos diluídos por ação, calculados de acordo com as normas contábeis dos EUA, aumentaram de $2,28 para $8,82.
Os servidores convencionais também avançam
As máquinas otimizadas para a IA geraram US$ 22 bilhões em vendas, em comparação com US$ 5,6 bilhões no mesmo período um ano antes. Mas o aumento não se limita a estas instalações. Os servidores convencionais e equipamentos de rede representaram 15 bilhões, contra 4,5 bilhões. O armazenamento aumentou 24% para 4,9 bilhões.
|Actividade
|Vendas trimestrais (mil milhões de dólares)
|Um ano
|Servidores otimizados para IA
|22.0
|+291%
|Servidores e redes convencionais
|15.0
|+235 %
|Armazenamento
|4. 9
|+24 %
|Computação cliente
|12,9
|+3 %
O cluster de infraestrutura, que reúne as três primeiras atividades, gerou 7,1 bilhões de dólares em resultados operacionais. Sua margem de operação aumentou de 12,4% para 17%. Por outro lado, o resultado operacional do centro de computação do cliente caiu 6%. Nessa divisão, o aumento das vendas aos profissionais mais do que compensa o declínio entre os indivíduos.
Orderbook não é confundido com vendas
O Dell disse que tinha registado 60,2 mil milhões de dólares em encomendas de equipamento para a IA durante o trimestre. O grupo tem 132,3 bilhões de pedidos ainda a serem entregues na cerca. Este livro dá uma indicação da demanda, mas não entra como está no volume de negócios: as datas de entrega e contabilidade podem variar. A Dell afirmou, nomeadamente, que, para examinar o financiamento dos clientes e o seu acesso à electricidade, duas condições concretas para a implantação de centros de dados.
O fabricante agora espera $78 bilhões em vendas anuais de servidores otimizados para a IA, em comparação com $74 bilhões anteriormente. No quarto trimestre, visa 56,3 mil milhões de volume de negócios de todas as actividades combinadas. Estes montantes são objectivos de gestão, a distinguir dos resultados já registados em 30 de Outubro.
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