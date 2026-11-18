Marco Rubio disse que não viu uma ameaça iminente contra Washington após a investigação da CNN sobre planos para atacar o Irã. O canal conta com sete funcionários anônimos dos EUA e ele mesmo descreve incertezas sobre uma possível mudança para agir. A Casa Branca tinha-lhe dito que não havia qualquer ameaça credível nesta fase. Teerão negou. Este seguimento distingue a nova declaração do Secretário de Estado, as reacções anteriores e as limitações das provas divulgadas neste caso.

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Marco Rubio declarou em 18 de novembro em Manila que não acreditava em uma ameaça iminente contra Washington.Segundo Reuters, o Secretário de Estado respondeu a uma pergunta sobre a investigação da CNN sobre possíveis planos iranianos para atacar. A sua resposta é uma posição adicional dos EUA, não a validação do alegado cenário.

Rubio acrescentou que as autoridades permaneceram atentas às ameaças à segurança dos Estados Unidos. Estas palavras vêm após o nosso17 de novembro artigo sobre a negação iraniana e reação de Donald Trump.

O que a CNN relata, e o que permanece incerto

A pesquisa de 16 de novembro da CNN cita sete funcionários americanos não nomeados. Eles relatam informações sobre opções para altos funcionários administrativos, com um dispositivo radiológico ou arma química em Washington. No entanto, o canal descreve um debate sobre a capacidade e a vontade do Irão de os implementar.

As fontes entrevistadas apresentam esses supostos preparativos como a busca de opções e não o sinal de um ataque iminente. A CNN também relata que Lauren Bis, porta-voz da Casa Branca, disse que nenhuma ameaça credível ao território americano foi identificada nesta fase.

Por conseguinte, devem ser separados três elementos: as informações descritas pelos interlocutores anónimos, a avaliação pública das autoridades e a existência efectiva de um projecto operacional. A narrativa jornalística por si só não fornece uma demonstração independente deste último ponto.

Negação iraniana, aviso condicional de Trump

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano rejeitou as acusações em 17 de novembro. Quando questionado no mesmo dia, Trump disse que levou as informações a sério e ameaçou o Irã com consequências se um ataque ocorresse, sem confirmar sua iminência.

A declaração de Rubio trata precisamente desta iminência. Não permite afirmar que uma conspiração foi provada ou concluir que uma investigação seria encerrada. Nenhum anúncio de prisão ou desmantelamento aparece nas declarações aqui discutidas.

Ilustração: Retrato oficial de Marco Rubio em 2018, Senado dos Estados Unidos, domínio público. Este arquivo não representa a sua troca com a imprensa em Manila.

Fontes

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