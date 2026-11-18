Na Síria, os conselhos de conciliação locais não se confundem com o projeto de mediação judicial ou justiça de transição. Fontes oficiais descrevem abordagens separadas. O seu desenvolvimento levanta a questão do consentimento, da competência e das garantias, sem estabelecer que os textos anunciados foram promulgados.

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Os conselhos de conciliação ocupam um lugar na resolução de litígios na Síria, enquanto vários projetos legislativos permanecem em aberto. No entanto, o seu desenvolvimento não significa a adopção de uma lei sobre a mediação judicial ou a conclusão do sistema judicial transitório. Os anúncios oficiais dos últimos meses descrevem três abordagens distintas, cujo âmbito não pode ser confundido.

Uma rede local que reivindica milhares de voluntários

SegundoSANA, 30 de setembroA abertura de um escritório em Shiha, província de Hama, deu uma ilustração concreta deste acordo. Este escritório deve seguir o conselho do oeste e sul de Hama, bem como o conselho de Idleb central. Nessa ocasião, Ali al-Jassem, presidente do Conselho de Conciliação e deputado do Parlamento, informou sobre mais de 1.000 escritórios e comissões, reunindo mais de sete mil voluntários. Estes números são os da pessoa responsável, não o resultado de um censo independente.

Maysar Khalil, apresentado como o fundador do regime, alegou que os passos eram livres e que nenhuma solução podia ser imposta às partes. Ele também indicou que os tribunais permaneceram a solução em caso de fracasso. Estes compromissos descrevem as operações reclamadas pelos responsáveis. Só eles não permitem a verificação de como cada acordo é obtido ou executado.

A mediação judicial continua a ser um projecto separado

Ao Departamento de Justiça tinha apresentado, em 20 de Agostooutra abordagem: um projeto de lei sobre mediação judicial. Na primeira conferência nacional sobre o assunto, o ministro Mazhar al-Wais tinha defendido um mecanismo complementar dos tribunais, não uma justiça concorrente. Em particular, manteve no campo judicial grandes crimes e casos ameaçando a segurança da sociedade.

O ministro queria mobilizar experiências locais e internacionais, bem como as habilidades de magistrados aposentados, advogados e acadêmicos. Esta intervenção forneceu orientação governamental. Não anunciou a promulgação do texto. Por conseguinte, seria incorrecto apresentar hoje os conselhos locais como a aplicação comprovada de uma lei já em vigor nessa base.

O consentimento e os direitos permanecem no centro das questões

Umapesquisa publicada em outubro por Carnegiecom base em entrevistas com atores sírios, destaca as questões colocadas por esta extensão. Refere-se tanto à defesa da participação voluntária por parte de advogados e críticos sobre a protecção da propriedade, as competências das partes interessadas e a representação das mulheres. Estas observações não constituem uma avaliação global de todos os pareceres. No entanto, mostram por que razão o número de acordos alegados não é suficiente para medir as garantias oferecidas às pessoas em causa.

A justiça transitória segue o seu próprio calendário

SegundoSANA, 10 de novembroA Comissão Parlamentar da Justiça Transitória debateu um projecto de quadro legislativo. O deputado Hicham al-Afioni descreveu reuniões preparatórias para o encaminhamento oficial, e não a adoção de uma lei. Este projecto centra-se nos direitos, verdade e reparação das vítimas. Não se limita a procurar um acordo entre duas partes num litígio.

O principal ponto é, portanto, a distinção entre os estatutos: os conselhos já exercem atividade local, a mediação judicial é objeto de um projeto e a justiça transitória é uma tarefa legislativa preparatória. Os elementos consultados não estabelecem a promulgação dos dois textos. O controlo deve agora centrar-se nas suas disposições reais e na sua adopção, em vez de transformar as intenções anunciadas em garantias já adquiridas.

Foto ilustrativa: Mercado de Damasco, 16 de agosto de 2008, não relacionado com o conselho estudado.Vyacheslav Argenberg,CC BY 4.0. Quadro inteiro, versão redimensionada pela Wikimedia Commons.

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