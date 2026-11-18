A NASA planeja parar a coleção científica do satélite Terra em 1 de dezembro de 2026, antes de sua extinção completa em janeiro de 2027. Lançado em 18 de dezembro de 1999 para uma missão de seis anos, o observatório seguiu as interações entre a atmosfera, continentes e oceanos por quase 27 anos. O anúncio de 17 de novembro atualiza um cronograma previamente planejado para 2027. Os arquivos permanecerão disponíveis gratuitamente, enquanto a preparação para o fim da missão deve incluir uma descida da órbita.

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Terra deixará de coletar dados científicos em 1o de dezembro de 2026, anuncia a NASA em um comunicado de imprensa em 17 de novembro. A Agência planeja então desligar todos os sistemas de satélite em janeiro de 2027.Esta decisão conclui uma missão de observação terrestre lançada em Dezembro de 1999 e originalmente concebida para seis anos.

Dois passos, nem uma parada já alcançada

O calendário distingue o fim das observações do desmantelamento completo. No meio, as equipes devem usar o combustível restante para baixar a órbita e depois extinguir. A NASA invoca o envelhecimento dos sistemas e a deriva orbital da aeronave. O seu anúncio não dá uma data de reentrada atmosférica: parar os instrumentos não significa, portanto, uma queda imediata do satélite.

Este calendário de 17 de Novembro é o mais recente comunicado específico no final da Terra. Uma nota ainda contida em um registro histórico da NASA, publicado em 29 de dezembro de 2025, previa o fim das atividades científicas em fevereiro de 2027. Esta antiga projecção deve agora distinguir-se dos prazos anunciados para Dezembro de 2026 e Janeiro de 2027, sem os transpor para os outros satélites da frota.

Quase 27 anos para observar um planeta ligado

Terra decolou em 18 de dezembro de 1999 de Vandenberg, Califórnia. Após as primeiras verificações e manobras, ele se juntou à sua órbita de trabalho em 24 de fevereiro de 2000. Na parada anunciada das observações, perderá, portanto, algumas semanas para alcançar exatamente 27 anos desde o seu lançamento.

O interesse deste observatório era medir em conjunto vários componentes do sistema terrestre. Seus cinco instrumentos, ASTER, CERES, MISR, MOPITT e MODIS, foram utilizados para estudar superfícies, nuvens, aerossóis, poluição e troca de energia. Esta abordagem combinou contribuições americanas, japonesas e canadenses.

O registro histórico da missão ilustra esta complementaridade: ASTE mapeia as propriedades das superfícies, CERES mede o equilíbrio radiativo da Terra, enquanto MOPITT seguiu o monóxido de carbono na troposfera. MODIS fornece observações em 36 bandas espectrais. Essas capacidades não são intercambiáveis e seu encontro na mesma plataforma foi uma característica particular da Terra.

As medidas param, os arquivos permanecem

As contribuições da NASA incluem monitoramento da cobertura terrestre, fogo, poeira e transporte de fumaça, composição atmosférica e gelo. Estas séries têm sido utilizadas para pesquisas e aplicações agrícolas, hidrológicas ou de segurança pública.

O aparelho já estava operando com carga científica reduzida: MOPITT e partes do CERES e d No entanto, o final da coleta não removerá as observações acumuladas. A NASA confirma que os dados da Terra permanecerão livres e acessíveis ao público.

Ilustração: Fotografia da preparação da Terra pela NASA antes do seu lançamento em Dezembro de 1999, referência KSC-99PP-1412. É um arquivo, não uma operação de fim de missão.

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