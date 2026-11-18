As 19 pessoas a bordo de um militar An-12 morreram em seu acidente na área de Kemerovo, de acordo com o Ministério da Defesa russo citado por Interfax.O acidente ocorreu em 17 de novembro de 2026 perto da aldeia de Iagounovo, de acordo com o Comitê de Investigação russo em uma comunicação publicada em seu canal oficial.
Uma revisão anunciada pelo Ministério
De acordo com a Defesa, a aeronave estava em um voo planejado e caiu em uma área desabitada. O registro de 19 mortes inclui tripulantes e outras pessoas transportadas. O despacho não fornece a sua distribuição nem as suas identidades.
O departamento refere-se a uma falha técnica e indica que uma comissão aeroespacial está trabalhando no local. Esta explicação continua a ser a das autoridades militares: não deve ser apresentada como a conclusão de um perito independente ou uma investigação concluída.
Processo penal aberto
O Comité de Investigação confirmou igualmente que todos os tripulantes e passageiros tinham morrido. Sua declaração, na verdade consultada no canal oficial da instituição, data do acidente de 17 de novembro e coloca-o na área de Kemerovo, também chamado Kuzbass.
Os investigadores militares iniciaram processos nos termos do artigo 351.o do Código Penal Russo relativos a violações das regras de roubo ou preparação de voos. A instituição especifica que as circunstâncias estão a ser estabelecidas. Esta qualificação processual não é uma condenação e não se refere, por si só, à pessoa ou ao mecanismo responsável pelo acidente.
As informações aqui utilizadas não permitem o registo da aeronave de acidente, a sua idade ou a natureza exacta do problema técnico. Nem podem atribuir o acidente a um ataque. Por conseguinte, os pormenores não confirmados de um potencial incêndio em voo não são conservados como causa estabelecida.
Ilustração: Um 12BK fotografado em 2011 por Igor Dvurekov. Este dispositivo não é identificado como Kemerovo. Foto e curativo sobCC BY-SA 3.0, imagem integral redimensionada e titulação adicionada fotografia externa.
Fontes
- Interfax, revisão e declaração do Ministério da Defesa da Rússia, 17 de novembro de 2026.
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- Arquivo de Fotografia e Licença, Wikimedia Commons.
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