Camp Eisenkot atribui a Netanyahu vários requisitos para um governo de unidade. O Likud contesta os detalhes das discussões, mas reivindica a gestão da empresa. Por trás desta controvérsia estão a sucessão política, o recrutamento do ultraortodoxo, a investigação de 7 de outubro e a continuação das reformas judiciais já adotadas.

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Autoridades do Campo Eisenkot atribuem várias demandas a Netanyahu para um governo de unidade, informa Yuval Karni em Ynet em 18 de novembro. O Likud contesta os detalhes dessas discussões, mas confirma que ele quer liderar a firma.

Cinco condições centrais, seguidas de princípios adicionais

O texto distingue cinco condições principais e, em seguida, princípios complementares. Este não é um programa aceito pelos negociadores:

Uma presidência do governo por Netanyahu por cerca de quatro anos, sem alternância.

Um texto sobre a isenção do serviço militar de mulheres ultra-ortodoxas de acordo com a fórmula de Boaz Bismuth, com o acordo de seus partidos.

A ausência de uma comissão de inquérito estatal em 7 de Outubro.

A participação de Itamar Ben-Gvir no governo.

Manter as leis da reforma judicial adotadas pelo anterior Knesset.

Outros princípios relatados incluem a manutenção de posições militares nas várias frentes até que a ameaça desapareça e a ausência de qualquer mudança nas condições de detenção de membros da elite do Hamas Nukhba. O texto menciona também a recusa de um Estado palestiniano e a afirmação de Israel como o Estado-nação do povo judeu.

O que negar Likud

Uma fonte Likud citada por Ynet descreve discussões preliminares, sem qualquer discussão detalhada da convocação ou investigação de 7 de outubro. Outro afirma que a rotação não foi abordada. A parte confirmou, no entanto, a sua exigência de liderar o gabinete. Estas respostas não permitem que toda a lista seja considerada como garantida ou chegue a acordo.

A maioria a ser construída após as eleições

A controvérsia vem após as eleições legislativas de 27 de outubro. A Presidência israelita anunciou, em 7 de Novembro, a sua escolha de confiar a Eisenkot a formação do Governo, com um adiamento do mandato previsto para o dia seguinte. As consultas incluíram 67 recomendações a favor de Netanyahu, em comparação com 46 para Netanyahu; sete deputados não haviam recomendado ninguém. O procedimento prevê um período inicial de 28 dias, possivelmente prorrogado por 14 dias.

Estas recomendações não são uma coligação já formada. Eles reúnem partes que podem diferir no serviço militar, instituições e composição do gabinete. A diferença entre nomear um candidato e apoiar seu governo explica por que a vantagem obtida do presidente não regula as negociações.

Em 17 de novembro, Matan Kahana, um aliado de Eisenkot, foi eleito presidente do Knesset por 66 votos contra 52 para Ofir Katz. Esta votação, relatada pela Associated Press, dá ao campo adversário Netanyahu uma vantagem parlamentar adicional. No entanto, não é um voto de confiança para um novo governo.

Discordâncias sobre as autoridades, não apenas departamentos

Os pontos levantados dizem respeito a vários níveis de poder. A alternância determinaria quem chefia o executivo. O recrutamento diz respeito à relação entre os partidos ultra-ortodoxos e seus parceiros. A investigação de 7 de Outubro levanta a questão da responsabilização, enquanto as leis judiciais estabelecem um equilíbrio entre as instituições. Por conseguinte, um compromisso sobre a atribuição de carteiras não seria suficiente para resolver estas diferenças.

Para o Líbano, o princípio da manutenção de posições militares deve ser lido com particular prudência: é um elemento de uma negociação israelita cujo conteúdo é contestado, não uma nova ordem militar estabelecida ou um acordo diplomático. Nenhum esquema de retirada pode ser deduzido.

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