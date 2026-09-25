Na ONU, Nawaf Salam apresenta o roteiro do Líbano

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O Primeiro-Ministro Nawaf Salam defendeu na sexta-feira 25 de Setembro perante a Assembleia Geral das Nações Unidas uma linha articulada em torno de dois objectivos que apresenta como inseparáveis: recuperar todo o território libanês ainda ocupado por Israel e restaurar a autoridade exclusiva do Estado no território, armas e a decisão de guerra e paz. Em Nova Iorque, o chefe de governo também pediu a cessação de ataques israelenses, a libertação de prisioneiros libaneses, a reconstrução de áreas destruídas e o aumento do apoio ao exército. Sublinhou a necessidade de preparar o pós-FINUL sem criar um vazio de segurança no Sul do Líbano, apresentando as reformas económicas e institucionais empreendidas pelo seu Governo.

Nawaf Salam usou o rostro da 81a Assembleia Geral da ONU para apresentar a situação no Líbano como uma questão de soberania a ser reconstruída em várias frentes. O Primeiro-Ministro não limitou a sua intervenção ao conflito com Israel. Ele colocou dentro da mesma arquitetura Israelita retirada, monopólio de armas, reconstrução, reformas estatais, relações com a Síria e o Líbano no seu ambiente árabe e internacional.

A chave de seu discurso é uma responsabilidade que o governo reivindica diretamente. O Líbano, explicou em substância, não pode pedir à comunidade internacional que assuma as obrigações do Estado libanês. Mas está à espera, em troca, que outros actores cumpram as suas próprias obrigações, especialmente quando se trata de ocupação e operações israelitas.

« O Líbano que está diante de vocês hoje não foge de suas responsabilidades e não pede aos outros que façam o que tem que fazer », disse Nawaf Salam.

Esta formulação resume grande parte de sua intervenção: Beirute afirma querer recuperar o controle sobre seu território e sua decisão nacional, mas pede que este passo seja acompanhado pela retirada israelense e apoio internacional para a reconstrução e instituições estatais.

Salam coloca a soberania no centro de seu discurso

O Primeiro-Ministro apresentou a recuperação da decisão nacional como uma das principais responsabilidades do Estado. Para ele, essa soberania começa com a ausência de armas e autoridade militar além das instituições legais.

Assim, Salam reafirmou o princípio de que as armas devem ser mantidas exclusivamente pelo Estado. A decisão sobre a guerra e a paz também deve caber apenas às instituições constitucionais libanesas.

Essa posição faz parte diretamente do debate sobre o arsenal do Hezbollah, mesmo quando o movimento não é sistematicamente nomeado. Desde a sua chegada ao Grande Sérail, Nawaf Salam tem defendido com o Presidente Joseph Aoun o princípio de um Estado com força armada legítima.

Na ONU, porém, o Primeiro-Ministro colocou esta questão numa visão mais ampla da soberania. O Líbano tem de recuperar a sua decisão nacional, mas também todo o seu território.

Os dois objetivos foram apresentados no mesmo discurso: nenhuma autoridade militar paralela deve competir com o estado dentro dele, e nenhuma ocupação estrangeira deve permanecer no território.

« Recuperando todo o nosso território »

O lado israelita desempenhou um papel importante na intervenção. Nawaf Salam apelou a uma interrupção imediata dos ataques israelenses e a retirada de Israel de todo o território libanês.

Ele também pediu a libertação de prisioneiros libaneses detidos por Israel, alegando que eles não seriam « esquecidos ou abandonados ».

O Primeiro-Ministro apelou à plena aplicação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança. Adoptado em Agosto de 2006, tem sido um dos principais quadros internacionais que regem a situação no Sul do Líbano e a fronteira com Israel há vinte anos.

A situação mudou dramaticamente desde a guerra aberta entre Israel e Hezbollah. O cessar-fogo de 27 de novembro de 2024 previa a retirada das forças israelenses e o destacamento do exército libanês para o sul. No entanto, as hostilidades e operações israelitas não cessaram completamente.

Desde então, Beirute tem constantemente solicitado a retirada de Israel das posições ainda ocupadas e denunciado os ataques ao território libanês.

Salam reposicionou estes pedidos internacionalmente. Seu governo acreditava que o retorno à soberania completa não só poderia dizer respeito às armas do Hezbollah, mas também deve levar ao fim da presença militar e ataques israelenses ao Líbano.

Programa pós-FINUL

O discurso também abordou o futuro da presença internacional no Sul do Líbano.

Nawaf Salam já havia indicado em Nova Iorque que seu governo estava se preparando para o período seguinte ao fim do mandato da UNIFIL. Antes da Assembleia Geral, reafirmou a importância de evitar um vazio institucional e de segurança na região.

O Governo espera que uma presença internacional possa continuar a desempenhar determinadas funções de acompanhamento, comunicação e sob a autoridade de uma resolução do Conselho de Segurança.

Esta questão torna-se particularmente sensível à medida que o exército libanês assume mais responsabilidades no Sul. Ao mesmo tempo, Beirute apela ao reforço das suas capacidades militares, para que possa fornecer defesa e controlo territorial apenas a longo prazo.

Assim, Salam convidou os parceiros internacionais do Líbano a dotar as forças armadas dos meios necessários para realizar as suas missões.

Este pedido está de acordo com as declarações do Presidente Joseph Aoun. Ex-comandante do exército, disse novamente esta semana que as armas da instituição militar eram as únicas armas legítimas no Líbano.

Reconstruir aldeias destruídas

A soberania, no entanto, não se limita no discurso de Salam ao controle militar do território. O Primeiro-Ministro dedicou uma parte importante à reconstrução.

A destruição causada pelas operações israelitas afectou aldeias, casas e infra-estruturas em várias áreas, particularmente no Sul do Líbano. O regresso sustentável dos habitantes depende, portanto, da reconstrução da habitação e da restauração dos serviços essenciais.

Salam pediu mobilização internacional para este projeto.

Para o governo, a reconstrução também cumpre uma função política. O Estado deve poder regressar materialmente às regiões fronteiriças através das suas administrações, infra-estruturas, serviços públicos e exército. O retorno da população deve acompanhar esse processo.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro associou a reconstrução, o regresso dos habitantes e a restauração da autoridade pública.

Ele lembrou que o Líbano não pediu aos seus parceiros que o substituíssem. Por outro lado, solicita-lhes que contribuam para os meios financeiros necessários para uma recuperação cujo custo exceda a capacidade actual de um Estado que ainda enfrenta as consequências de vários anos de crise económica.

Reformas no sector bancário, da justiça e do combate ao branqueamento de capitais

Nawaf Salam também dedicou uma parte substancial de sua intervenção à situação interna.

Ele apresentou as medidas tomadas para tirar o país da crise financeira e restaurar a confiança nas instituições. O Primeiro-Ministro referiu-se à reestruturação do sector bancário, à consolidação financeira, à modernização da administração e à luta contra a corrupção.

Sublinhou igualmente a independência do poder judicial e o reforço dos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Estas questões estão directamente relacionadas com as discussões do Líbano com os seus parceiros internacionais e instituições financeiras. O Governo procura mostrar que o apoio solicitado à comunidade internacional é acompanhado de reformas internas.

Salam apresentou essas transformações como uma condição para restaurar a confiança entre os libaneses e seu Estado, mas também entre o Líbano e seus parceiros estrangeiros.

Sua mensagem aqui ecoa que se desenvolveu ao longo de sua viagem a Nova York: o governo quer emergir de uma lógica em que o Líbano busca ajuda externa sem mudar o funcionamento de suas instituições.

As pessoas deslocadas internas sírias também mencionaram

Outro aspecto do discurso foi a questão síria.

Nawaf Salam recordou a importância para o Líbano da presença de um grande número de pessoas deslocadas internamente em relação à sua população. Defendeu o trabalho continuado com as Nações Unidas e com as novas autoridades sírias para lhes permitir regressar.

O Primeiro-Ministro referiu-se igualmente às discussões directas entre Beirute e Damasco, bem como à mediação e acompanhamento da Arábia Saudita sobre determinadas questões bilaterais.

O objectivo declarado é duplo: permitir que os sírios no Líbano regressem ao seu país em condições seguras e reconstruam as relações libanesa-síria numa base diferente das anteriores décadas.

Salam quer colocar essas relações em um estado para a lógica do estado. Esta fórmula junta-se à que ele usou no dia anterior em seu encontro com o presidente iraniano Massoud Pezeshkian.

Depois do Irão, o lembrete do princípio da não-interferência

Na véspera de seu discurso, Nawaf Salam conheceu Massoud Pezeshkian em Nova Iorque. Ele lhe disse que o Líbano não queria mais ser uma arena para conflitos regionais ou um lugar usado para a troca de mensagens entre poderes.

Salam também pediu uma relação libanesa-iraniana « de Estado para Estado », baseada na soberania, independência e não-interferência.

O seu discurso à Assembleia Geral estendeu esta linha sem transformar o rostro numa liquidação de contas com Teerão.

A prioridade continua a ser o restabelecimento da decisão libanesa. A mensagem dirige-se, portanto, tanto aos actores externos como às forças políticas libanesas: as instituições da República devem fazer as escolhas relativas à guerra, à paz, à segurança e às relações internacionais.

Esta abordagem é particularmente importante numa altura em que o Irão está a negociar com os Estados Unidos e inclui o Líbano entre as frentes regionais que procura acalmar.

Pelo contrário, Beirute procura assegurar o reconhecimento de que o caso libanês deve ser tratado em primeiro lugar através de instituições estatais.

Solidariedade com os países árabes face aos ataques iranianos

Salam também abordou as tensões causadas pelas operações iranianas na região.

O Primeiro-Ministro manifestou a solidariedade do Líbano para com os Estados do Golfo e com a Jordânia face aos ataques iranianos. Salientou os riscos que representam para a segurança regional, bem como para a liberdade e segurança da navegação marítima.

Esta posição é significativa no contexto do confronto entre Washington e Teerão e do encerramento do Estreito de Ormuz.

O Irão acaba de propor aos Estados Unidos um roteiro para reabrir a Ormuz dentro de sete dias, incluindo a cessação das hostilidades no Líbano.

O governo de Salam também procura reforçar as relações do Líbano com os países do Golfo Árabe após vários anos de tensões diplomáticas e políticas.

Palestina e a solução de dois Estados

O Primeiro-Ministro também colocou o conflito israelo-palestiniano no seu discurso.

Defendeu uma solução duradoura e justa, baseada em resoluções internacionais e no princípio dos dois Estados. Salam referiu-se à aprovação da Declaração de Nova Iorque e a maioria obtida na Assembleia Geral a favor dessa orientação.

O Chefe de Governo associou a estabilidade do Líbano à do seu ambiente regional. Por conseguinte, uma solução duradoura no Sul não pode ser completamente isolada da questão palestiniana e da evolução do conflito árabe-israelense.

Ao mesmo tempo, o Líbano continua a rejeitar qualquer acordo permanente de refugiados palestinianos no seu território.

« Não deixe o Líbano »

Nawaf Salam terminou seu discurso voltando ao contraste entre o projeto defendido por seu governo e a realidade diária de um país ainda em guerra.

Ele lembrou que falou de paz antes da Assembleia Geral enquanto libanês continuava a ser morto e partes do território continuou a ser destruído.

O Primeiro-Ministro apresentou a alternativa em termos simples: ou o Líbano recupera a sua vocação de país de vida, liberdade e pluralismo, ou continua a ser um campo de guerras e confrontos que o transcendem.

O seu governo, disse ele, fez a sua escolha.

O seu último apelo dirigido directamente aos Estados-Membros das Nações Unidas: « Estar connosco. Não saia do Líbano. »

Este pedido resume o contrato político que Salam procurou apresentar em Nova Iorque: o Líbano afirma que ele mesmo quer assumir a restauração do seu Estado, da sua autoridade e da sua decisão nacional, mas pede em troca que a comunidade internacional contribua para a retirada de Israel, a segurança no Sul, o fortalecimento do exército e a reconstrução.

Discurso de Nawaf Salam: Restituição integral

A restituição a seguir reproduz o conjunto dos temas e o progresso substancial da intervenção de Nawaf Salam perante a Assembleia Geral, sem reproduzir palavra por palavra o texto publicado.

Nawaf Salam abriu seu discurso com uma reflexão sobre confiança. Sem confiança mútua, explicou, a paz e a segurança não poderiam se estabelecer permanentemente entre os Estados e a cooperação não poderia se desenvolver. Associa esta ideia à situação no Líbano e à necessidade de reconstruir simultaneamente a confiança entre o Estado e os cidadãos, entre os próprios libaneses e entre o Líbano e os seus parceiros internacionais.

O Primeiro-Ministro apresenta então a responsabilidade do seu governo. O Líbano, que se dirigiu à Assembleia Geral, explicou, não tencionava fugir às suas obrigações nem pedir a outros países que fizessem o que era da responsabilidade das autoridades libanesas. O Estado deve recuperar a sua decisão nacional e exercer a sua autoridade sobre todo o território. As armas, bem como a decisão sobre a guerra e a paz, devem ser da exclusiva responsabilidade do Estado e das suas instituições.

Salam imediatamente associa esta responsabilidade interna a uma exigência externa. O Líbano tem de recuperar todo o seu território ainda sob ocupação israelita. Os ataques israelitas têm de parar e Israel tem de retirar-se das posições que mantém no território libanês. Os prisioneiros libaneses detidos por Israel também devem ser libertados. O Primeiro-Ministro garante que não serão esquecidos ou abandonados.

Apelou então à plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança e abordou o papel da UNIFIL. A presença internacional no Sul acompanhou o exército durante um período decisivo, mas Beirute deve agora preparar-se para a próxima fase. Salam recusou-se a permitir que surgisse um vazio após o fim do mandato da força internacional. Solicita, por conseguinte, uma fórmula para manter as funções internacionais de acompanhamento, comunicação e sob a autoridade do Conselho de Segurança, juntamente com o reforço das responsabilidades do exército libanês.

Como tal, o Chefe de Governo pede um maior apoio às forças armadas. O exército deve ter os meios materiais para exercer controle sobre o território e defender o país. Este aumento do poder deve acompanhar a extensão da autoridade do Estado e permitir que as instituições jurídicas assumam apenas funções de segurança e defesa.

Então Salam vai para a reconstrução. As operações israelitas destruíram casas, aldeias e infra-estruturas essenciais para o regresso do Estado e das pessoas às zonas fronteiriças. A reconstrução torna-se assim uma condição para o retorno sustentável dos habitantes e para a estabilização do Sul. O Primeiro-Ministro apela aos parceiros do Líbano para que contribuam para iniciativas e conferências internacionais destinadas a financiar esta reconstrução e a reforçar as forças armadas.

Em seguida, ele estendeu suas observações à situação interna. O Líbano, afirmou, tinha iniciado um programa de recuperação económica e financeira. Isto exige maior transparência, reestruturação do sector bancário, modernização da administração e luta contra a corrupção e a criminalidade organizada. O governo quer restaurar a confiança dos cidadãos no Estado e na dos parceiros internacionais no Líbano.

O Primeiro-Ministro referiu igualmente o reforço da independência da justiça e da consolidação das instituições. Para Nawaf Salam, a restauração da autoridade estatal não se limita a questões de segurança ou controle de armas. Envolve também instituições capazes de aplicar a lei, garantir os direitos dos cidadãos e restaurar a confiança profundamente afetada por sucessivas crises. Assim, a recuperação económica e a reconstrução institucional são apresentadas como duas dimensões do mesmo projecto: a reconstrução de um Estado capaz de exercer plenamente as suas responsabilidades.

Neste contexto, Salam salienta a necessidade de prosseguir as reformas empreendidas pelo seu Governo. O Líbano está a emergir de vários anos de crise financeira, monetária e institucional que enfraqueceram gravemente a administração pública e os serviços essenciais. O Chefe de Governo apresenta medidas económicas e financeiras não como um objectivo isolado, mas como uma condição para a restauração do Estado. A reestruturação do sector bancário, a transparência financeira e a luta contra a corrupção devem, em particular, contribuir para restabelecer relações mais estreitas com as instituições e parceiros internacionais que possam acompanhar a recuperação do país.

Reconstrução do Sul como prioridade nacional

Nawaf Salam volta então às consequências humanas e materiais da guerra. Refere-se a populações deslocadas, aldeias destruídas ou danificadas e infra-estruturas afectadas. Para o Governo, a reconstrução do Sul do Líbano não pode ser separada da restauração da soberania. O regresso sustentável dos habitantes exige a sua segurança, a restauração dos serviços públicos e o exercício da autoridade estatal nas zonas fronteiriças.

Neste contexto, o Primeiro-Ministro apela à comunidade internacional para que apoie o Líbano no seu esforço de reconstrução. As necessidades ultrapassam a atual capacidade financeira do Estado, já enfrentando as consequências de uma prolongada crise econômica. Salam apresenta, portanto, a ajuda internacional como um elemento necessário para permitir que as populações afetadas recuperem suas aldeias e meios de vida, mas também para evitar que a destruição deixada pela guerra se torne uma nova fonte de instabilidade.

No entanto, esta reconstrução deve ser efectuada sob a autoridade do Estado. O Governo tenciona manter a apropriação de projectos, financiamentos e prioridades para que a recuperação das regiões afectadas acompanhe o regresso das instituições públicas. Essa abordagem se une à linha defendida por Salam desde sua chegada ao chefe de governo: a reconstrução não deve levar à restauração de estruturas paralelas às do estado.

Salam insiste no regresso das pessoas deslocadas

A questão do regresso dos habitantes ocupa também um lugar importante no discurso do Primeiro-Ministro. Muitas famílias de regiões fronteiriças foram deslocadas por combates, bombardeamentos e destruição. Alguns foram capazes de retornar às suas comunidades, enquanto outros permanecem confrontados com a condição de suas casas, a falta de serviços essenciais ou uma situação de segurança que permanece instável.

Para Salam, seu retorno não pode ser sustentável enquanto persistirem as condições que causaram seu deslocamento. Por conseguinte, associa directamente esta questão à retirada israelita, à cessação das operações militares e ao real destacamento do exército libanês. O governo quer que as pessoas possam regressar sob a protecção das instituições nacionais, não num ambiente em que o risco de um novo confronto permaneça permanente.

O Chefe de Governo coloca a questão humanitária no centro da agenda de segurança. Por trás das negociações fronteiriças, as armas e os mecanismos internacionais são comunidades cujas aldeias sofreram guerra direta. O seu regresso é um dos critérios para medir o êxito de um eventual acordo no Sul do Líbano.

Após FINUL deve ser preparado

Nawaf Salam também aborda o futuro da presença internacional no Sul do Líbano. A retirada prevista da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano abre um período delicado para Beirute. A UNIFIL está presente no Sul desde 1978 e o seu papel foi significativamente reforçado após a guerra de 2006 pela Resolução 1701 do Conselho de Segurança.

O Primeiro-Ministro adverte contra a criação de um vácuo de segurança após a sua partida. O governo libanês quer que a transição seja organizada de modo a permitir que o exército fortaleça gradualmente seu controle sobre a área, mantendo o apoio internacional. Salam defende assim a manutenção de uma presença das Nações Unidas de forma adequada e sob a autoridade do Conselho de Segurança.

O objectivo declarado é impedir que uma redução da presença internacional enfraqueça a fronteira ao mesmo tempo que o Estado procura alargar a sua autoridade. O exército deve poder retomar as missões necessárias, mas este aumento do poder exige pessoal, equipamento, financiamento e apoio externo. O governo pede, portanto, aos seus parceiros que continuem a ajudar a instituição militar.

Exército no centro da restauração da soberania

O papel confiado ao exército é uma das linhas condutoras do discurso de Nawaf Salam. O primeiro-ministro apresenta a instituição militar como a principal ferramenta do Estado para restaurar sua autoridade em todo o território. O seu destacamento para o Sul deve acompanhar a retirada israelita e permitir que Beirute assuma a responsabilidade directa pela segurança das zonas fronteiriças.

Esta missão junta-se à posição defendida pelo Presidente Joseph Aoun. O Chefe de Estado disse novamente esta semana que as armas militares eram as únicas armas legítimas. Aoun e Salam convergem assim para o princípio de um Estado que tem apenas o direito de se armar e decidir sobre a guerra e a paz.

Essa orientação diz diretamente respeito ao Hezbollah, mesmo quando o movimento não é sistematicamente nomeado. Seu arsenal é o principal aparato militar organizado fora do controle estatal. O governo quer acabar progressivamente com esta dualidade, ao mesmo tempo que diz que quer evitar um confronto interno que possa ameaçar a paz civil.

O discurso de Salam nas Nações Unidas coloca esta questão num contexto mais amplo. O monopólio das armas não é apresentado separadamente da retirada israelita, da cessação dos ataques e do reforço do exército. O Governo defende estes objectivos como os vários componentes da restauração da soberania libanesa.

Líbano se recusa a voltar ao confronto

O Primeiro-Ministro regressa também ao lugar do Líbano nos conflitos regionais. Sua mensagem estende a mensagem que ele enviou ao presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante seu encontro em Nova York: o país não quer mais ser usado como um campo de batalha ou como um espaço para poderes externos para trocar mensagens.

Esta posição reveste-se de particular importância, uma vez que o Líbano volta a aparecer nas discussões entre o Irão e os Estados Unidos. Teerã incluiu a cessação das hostilidades no Líbano como uma das condições apresentadas em Washington em seu plano para acabar com a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz.

Para o Governo de Salam, a soberania exige que as decisões sobre o Líbano sejam tomadas pelas suas instituições. Beirute procura impedir que os dossiês do Sul ou do Hezbollah se tornem apenas elementos de negociações mais amplas entre Washington, Teerão e Israel.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro defende a sua própria diplomacia libanesa, baseada em resoluções internacionais e nos interesses do Estado. Esta linha não significa que Beirute possa evitar as relações regionais de poder. Antes, visa impedi-los de determinar o futuro do país sozinho.

Síria e a relação entre os dois estados

Nawaf Salam também aborda as relações com a Síria, outra questão importante para o governo libanês. Beirute procura reconstruir as suas relações com Damasco numa base diferente daquelas que marcaram décadas de relações entre os dois países. O Governo defende uma relação institucional entre Estados baseada no respeito pela respectiva soberania.

Vários casos ainda não foram resolvidos. Estes incluem fronteiras, pessoas desaparecidas, detidos e questões de segurança. O Líbano também quer evitar o uso de áreas fronteiriças para armas, drogas ou outras atividades ilegais que possam prejudicar ambos os países.

A estabilização da Síria também é de interesse direto para o Líbano. Desde o início do conflito sírio em 2011, o país acolheu um número muito grande de refugiados. A sua presença pressionou ainda mais as infra-estruturas, os serviços públicos e uma economia já enfraquecida.

Salam volta à questão dos refugiados sírios

O Primeiro-Ministro reafirma à ONU a necessidade de avançar no regresso dos refugiados sírios. Beirute considera que os acontecimentos na Síria permitem agora abordar esta questão num contexto diferente do dos anos de guerra.

O Governo do Líbano apela à comunidade internacional para que acompanhe os regressos, em vez de concentrar a sua ajuda na manutenção sustentável dos refugiados no Líbano. Espera que o financiamento possa também apoiar a sua reinstalação nas suas regiões de origem e contribuir para a reconstrução das infra-estruturas necessárias na Síria.

Salam coloca isso nas capacidades limitadas do Líbano. Após vários anos de colapso econômico, o Estado tem recursos limitados para fornecer serviços essenciais à sua própria população. A presença a longo prazo de uma grande população de refugiados Assim, segundo Beirute, um fardo que o país não pode assumir indefinidamente.

No entanto, a questão continua enquadrada pelas exigências internacionais relativas à segurança e ao carácter voluntário dos rendimentos. Ao fazê-lo, o governo procura acelerar o processo, garantindo ao mesmo tempo apoio internacional para torná-lo sustentável.

Palestina e a solução de dois Estados

O Primeiro-Ministro dedica também parte da sua intervenção à questão palestiniana. Reafirma o apoio do Líbano ao direito dos palestinianos de disporem de um Estado e de uma solução política baseada no direito internacional e nas resoluções das Nações Unidas.

Esta posição faz parte da linha diplomática tradicional de Beirute. O Líbano apoiou a criação de um Estado palestiniano independente e rejeitou qualquer solução que conduzisse à resolução final dos refugiados palestinianos no seu território.

A questão é particularmente sensível no Líbano devido à presença de campos palestinianos e várias centenas de milhares de refugiados registados nas últimas décadas. Por conseguinte, Beirute continua a associar a criação de um Estado palestiniano à resolução da questão dos refugiados, em conformidade com as resoluções internacionais.

Salam também salientou a necessidade de pôr fim às guerras que afetaram as populações civis da região. O Líbano, directamente afectado pelas consequências dos sucessivos conflitos israelo-palestinianos, considera que uma solução duradoura da questão palestiniana constitui uma condição de estabilidade regional.

O Líbano apela a um apoio internacional concreto

Para além das várias crises, Nawaf Salam utiliza o rostro da ONU para apelar aos parceiros do Líbano para que transformem o seu apoio político em ajuda concreta. As necessidades preocupam simultaneamente o exército, a reconstrução, as instituições públicas e a recuperação económica.

Em particular, o governo está buscando recursos adicionais para o exército. A sua implantação em todo o país requer equipamento, infra-estruturas e recursos humanos, cujo financiamento continua a ser difícil no actual contexto orçamental.

Outra grande necessidade é a reconstrução. A destruição acumulada no Sul excede as possibilidades imediatas do Tesouro libanês. Sem financiamento externo, o retorno dos moradores e a reabilitação das aldeias poderiam levar vários anos.

Por conseguinte, Salam procura convencer os parceiros internacionais de que o apoio ao Líbano não deve apenas responder a uma emergência humanitária. Pretende-se fortalecer as instituições estatais para que possam gradualmente assumir as funções agora enfraquecidas pela crise econômica, guerra e divisões políticas.

Soberania declinou em várias frentes

Todo o discurso é assim estruturado em torno da mesma noção: soberania. Nawaf Salam aplica-se ao território, armas, instituições, justiça, fronteiras e relações do Líbano com poderes estrangeiros.

A nível territorial, pressupõe a retirada e o controlo de todo o país por parte das instituições libanesas. Militarmente, implica um monopólio estatal sobre armas. A nível institucional, exige uma administração, justiça e um sector financeiro capaz de funcionar de acordo com regras claras.

Finalmente, a nível diplomático, Salam quer que o Líbano mantenha relações de Estado a Estado com os seus vizinhos e com as suas potências regionais. Essa abordagem já havia sido formulada no dia anterior em seu encontro com Massoud Pezeshkian, quando ele apelou para a abertura de uma nova etapa nas relações com o Irã com base na soberania, independência e não-interferência.

O Primeiro-Ministro não apresenta estes vários projectos como concluídos. Vários permanecem na fase de decisões políticas ou negociações. O exército ainda não exerceu apenas o controle de todas as armas no Líbano, Israel mantém uma presença e continua as operações no território, a reconstrução do Sul permanece incompleta e as reformas económicas ainda não foram totalmente implementadas.

É precisamente nestes arquivos que Salam procura apoio internacional. Sua intervenção em Nova York apresenta o retorno do Estado como o quadro comum dentro do qual o governo quer tratar a segurança, reconstrução e recuperação econômica simultaneamente.

O próximo passo será jogado principalmente em campo. Beirute terá de avançar na retirada de Israel, reforçar o destacamento do exército para o Sul e clarificar as modalidades do monopólio das armas, enquanto o Hezbollah mantém as suas próprias condições para qualquer mudança no seu estatuto militar. Ao mesmo tempo, o Governo terá de encontrar o financiamento necessário para a reconstrução e prosseguir as reformas prometidas aos parceiros libaneses e internacionais.

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