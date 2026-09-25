Raiva social: atrás de greves, a vertigem de um país onde dois salários já não são suficientes para cobrir as necessidades básicas

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$1.400 a $1.500 antes mesmo da escola e da saúde

A crise social libanesa está a mudar de natureza. Já não se limita à pobreza das famílias desempregadas ou ao colapso dos salários causado pela crise monetária. Os dados disponíveis mostram agora que uma família com duas pessoas a trabalhar pode permanecer incapaz de financiar as suas despesas essenciais. É esse colapso que explica a multiplicação de greves, demandas por pagamento antecipado e advertências sobre possível queima social.

Uma estimativa detalhada para uma família de quatro pessoas alugando alojamento em Beirute ou seus subúrbios é entre $1.400 e $1.500 por mês para o custo de apenas cinco postos: habitação, alimentação, eletricidade, água e transporte. Dois modelos de deslocamento dão resultados ligeiramente diferentes. Com um carro particular, contabilizando apenas gasolina e não todo o custo do veículo, a conta é de cerca de $1.403. Com duas pessoas usando regularmente o serviço e o mini-ônibus ou ônibus, atinge cerca de $1.486.

No entanto, estes montantes não são um orçamento familiar completo. A educação não está incluída. Também estão disponíveis cuidados médicos, hospitalização e medicamentos. São igualmente excluídas as telecomunicações, a internet, o vestuário, os produtos de limpeza, a higiene pessoal e as despesas imprevistas. O modelo alimentar utilizado em si é mínimo. Não inclui carne vermelha, frango, queijo ou peixe fresco. Corresponde essencialmente a um limiar para cobrir as necessidades básicas de calorias.

Face a estas despesas, existe um rendimento de referência particularmente baixo. Uma pesquisa realizada de 9 a 19 de maio de 2026 entre 2.485 trabalhadores do setor privado que estavam ativos antes da eclosão do conflito de março, incluindo 1.787 libaneses, estimou a renda mensal média do trabalhador libanês permanecendo no emprego na amostra em aproximadamente US $ 560. Antes do conflito, a renda era de $668. A diminuição é, portanto, de 16,2%.

A comparação é brutal. Com uma renda única de US$ 560, as cinco despesas essenciais representam entre 250,5 por cento e 265,4 por cento da renda. Com dois trabalhadores cada ganhando $560, a família tem $1.120. No entanto, ele ainda tem um déficit entre US $ 283 e US $ 366 por mês antes mesmo de pagar pela escola, médico ou medicina.

O problema já não é apenas o desemprego. Torna-se a insuficiência estrutural do trabalho remunerado.

Rendimento em queda à medida que os preços continuaram a subir

A comparação histórica mede a profundidade da ruptura. Em 2018, o rendimento salarial médio relatado à Previdência Social foi de cerca de £ 1,8 milhões, ou cerca de $1,195 na taxa de câmbio da época. As estimativas atuais referem-se a aproximadamente £88 milhões, ou quase $980, para este indicador específico. Mas a recente pesquisa de trabalhadores libaneses ainda em operação após o conflito resultou em uma renda mensal média de US $ 560 em sua amostra.

Estes indicadores não medem exactamente o mesmo e não devem ser confundidos. Os rendimentos salariais comunicados à Segurança Social e ao rendimento do trabalho calculados num inquérito que abrange também determinadas categorias de trabalhadores independentes correspondem a definições diferentes. No entanto, convergem para uma observação: o poder de compra do trabalho permanece muito inferior ao anterior ao colapso.

Ao mesmo tempo, os preços subiram drasticamente por vários anos. A inflação foi de 2,9% em 2019. Aumentou para 84,3% em 2020, depois para 15,8% em 2021 e 17,2% em 2022. Chegou a 221,3 por cento em 2023 antes de desacelerar para 45,2 por cento e, em seguida, 14,6 por cento em 2025. Em 2026, as expectativas iniciais foram fixadas em torno de 8% no final do ano. No entanto, a taxa cumulativa nos primeiros oito meses já está em torno de 17%.

Por conseguinte, o abrandamento da inflação não significa um regresso aos preços pré-crise. Só indica que os preços aumentam menos rapidamente do que no momento dos episódios de hiperinsuflação. Para uma família cuja renda já perdeu grande parte do seu valor, um aumento adicional de 17% ocorre numa base de preços já extremamente elevada.

Outro problema complica a análise: o índice oficial de preços ainda se baseia em uma estrutura de consumo construída sobre pesos antigos que remontam a 2012. No entanto, o orçamento real das famílias mudou drasticamente desde o colapso de 2019. Os serviços anteriormente financiados ou parcialmente subsidiados pelo Estado são agora pagos directamente pelas famílias. O peso da eletricidade privada, água comprada, cuidados médicos e transporte tem, portanto, aumentado consideravelmente.

A inflação estatística já não é suficiente para descrever o empobrecimento. Um aumento médio de preços pode mascarar um aumento muito maior de gastos que é impossível evitar.

700 dólares para habitação: uma renda já excede uma renda

O alojamento ilustra esta desconexão. Uma pesquisa de aluguel em Beirute e seus subúrbios detém aproximadamente US $ 700 por mês como um valor indicativo para um apartamento de dois quartos. Este valor não é apresentado como uma média estatística oficial, mas como uma ordem de grandeza baseada em preços e ofertas reais.

As diferenças geográficas são significativas. Um apartamento pode ser oferecido cerca de 500 dólares em Chiyah. Em Sainte-Thérèse, os preços são em torno de $650-700. Em Tariq al-Jdideh, uma antiga casa sem estacionamento pode custar cerca de US $ 600, enquanto um apartamento melhor equipado com estacionamento pode custar até US $ 1.000. Em Mar Elias, o nível escolhido é em torno de US $ 700.

Na periferia, as quantidades caem sem necessariamente se tornarem acessíveis. Bchamun e Ain al-Remmaneh são cerca de 500 dólares nos exemplos observados. O Aramoun pode baixar para 400 dólares. Em Hamrah e Ras al-Nabeh, um apartamento de dois quartos pode chegar a cerca de 1.000 dólares. Em Ras Beirute, algumas estimativas começam em torno de 1.200 dólares e podem subir para 1.500 dólares em Qoreitem.

Ao simplesmente tomar US $ 700 como referência, o aluguel representa 125 por cento da renda mensal de US $ 560 usado para comparação. Em outras palavras, um trabalhador que ganha essa quantia não pode sequer pagar apenas pela casa da família até que tenha comprado um único quilo de comida ou pago um único quilowatt de eletricidade.

Isso explica parte das transformações sociais silenciosas: a permanência prolongada de jovens adultos no domicílio familiar, o aumento da renda necessária no mesmo domicílio, o retorno a determinadas áreas periféricas, a redução da área de moradia e o aumento da dependência da solidariedade familiar.

A habitação não é mais um posto, entre outros. Para parte das famílias, absorve o equivalente a um salário inteiro.

Conta dupla de eletricidade: cerca de $204 por mês

A electricidade é outro exemplo espectacular da transferência dos custos públicos para as famílias. Uma família não paga uma conta pública. Deve combinar a electricidade fornecida pelo Estado com a de um gerador privado.

O cálculo baseia-se num consumo médio anual de aproximadamente 5.409 horas de quilowatt, ou quase 451 horas de quilowatt por mês. Com apenas quatro horas diárias de poder público, a parte fornecida pela eletricidade estatal pode ser estimada em cerca de 128 quilowatts horas por mês, em comparação com cerca de 323 quilowatts horas do gerador.

O consumo público de eletricidade custa aproximadamente $17,6 antes de certas taxas e impostos. A parte fornecida pelo gerador atinge aproximadamente $174 com a taxa de agosto de 2026, fixada em 48.241 libras por quilowatthour para assinantes menos de 700 metros acima do nível do mar. Uma taxa fixa de £685.000 para uma assinatura de dez amplificadores traz a conta do gerador para cerca de $182.

Por adicionar cerca de cinco dólares por mês para uma assinatura pública de vinte amperes, a conta combinada atinge quase 204 dólares, antes de todos os impostos e selos. A eletricidade representa aproximadamente 36,4 por cento da renda mensal de US$ 560.

A comparação histórica também é esclarecedora. O preço oficial médio do quilowatt-hora produzido pelos geradores foi de cerca de 38 centavos em 2025. Em seguida, aumentou em cerca de 43% para 54 centavos. Em algumas situações reais, o quilowatthour fornecido por um gerador pode até mesmo ser carregado em mais de um dólar.

A família paga, portanto, duas vezes pelo fracasso do serviço público. Paga a conta estadual de eletricidade quando está disponível, e então financia uma rede privada muito mais cara para cobrir longos períodos de ausência. Quando os preços do petróleo aumentam, a segunda conta sobe quase imediatamente.

194 dólares para uma dieta que nem sequer contém carne

A dieta mínima acrescenta cerca de 194 dólares por mês. Esta quantidade é baseada em uma cesta de sobrevivência projetado para fornecer cerca de 2.100 calorias por pessoa por dia. Para uma família de quatro, inclui 19 produtos.

O cesto inclui cerca de 28,1 kg de pão por mês, 9,6 kg de arroz egípcio, 7,8 kg de bulgur, 7,2 kg de massa e 8,4 kg de batata. Inclui também grão de bico, lentilhas, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, maçãs, repolho, cenouras e alguns outros produtos.

Depois de avaliar as quantidades com os preços observados em setembro de 2026, o custo atingiu aproximadamente 17,4 milhões de libras, ou aproximadamente 194 dólares. Esse valor representa 34,6% da renda mensal de referência.

Mas a figura deve ser interpretada corretamente. Não corresponde ao orçamento alimentar de uma família que normalmente consome. O cesto não inclui frango, carne vermelha, queijo ou peixe fresco. As fontes de proteínas animais limitam-se principalmente a ovos, sardinhas e leite em pó. Cereais e pulsos ocupam um lugar central.

O montante de US $ 194 é, portanto, mais um limiar de subsistência do que um orçamento para uma dieta diversificada. Uma família que deseja comprar carne, frango, queijo, mais frutas e verduras ou produtos específicos para crianças regularmente excede essa quantidade.

A pressão na alimentação é provavelmente maior do que o cálculo global de $1.400 a $1.500.

Transporte pode engolir entre $187 e $270

Mudar para o trabalho é outra despesa difícil de reduzir. Dois cenários medem o peso.

No primeiro, a família tem um carro. Uma média de 12.893 quilómetros por ano foi utilizada por um determinado automóvel para avaliar os padrões de transporte, ou aproximadamente 1.074 quilómetros por mês. Com um consumo médio de combustível de nove quilômetros por litro, leva cerca de 119 litros de gasolina por mês.

Em 18 de setembro de 2026, a gasolina de 20 litros 95-octanian pode custar £ 2.81 milhões. O combustível mensal representa aproximadamente £16,8 milhões, ou quase $187. Este montante equivale a 33,4% do rendimento mensal de referência.

E esses $187 não correspondem ao custo real de um carro. Manutenção, petróleo, pneus, seguros, impostos, estacionamento e depreciação do veículo não são registrados.

O segundo cenário diz respeito a duas pessoas que trabalham regularmente e utilizam transportes públicos. Com vinte e dois dias úteis e quarenta e quatro viagens mensais por pessoa, uma taxa indicativa de £400,000 para um serviço e £150,000 para um minibus ou ônibus produz uma fatura de aproximadamente $197 para a primeira pessoa e $74 para a segunda. O total é de cerca de $270.

Isso representa 48,2% da renda de um único trabalhador. Não significa necessariamente que o carro é mais barato, uma vez que o primeiro modelo só conta gasolina. Acima de tudo, mostra que, devido à falta de uma rede pública estruturada e acessível, ir trabalhar pode consumir uma quantidade considerável de renda obtida através do trabalho.

Água ilustra privatização forçada das necessidades básicas

A mesma lógica se aplica à água. Uma assinatura anual de uma instituição pública pode permanecer abaixo de cerca de 200 dólares. Mas quando a rede não fornece água suficiente, as famílias têm que comprar de fornecedores privados.

Um volume de 1.000 litros pode ser cobrado em torno de $20. Uma família que compra este valor a cada duas semanas gasta cerca de $480 por ano, mais do que o dobro da assinatura pública. Em algumas regiões e para certos consumos, os requisitos anuais podem chegar a 120.000 litros, com uma fatura estimada de cerca de $2.450.

O mecanismo é idêntico ao da electricidade: o cidadão financia um serviço público insuficiente e depois paga a um fornecedor privado para obter o serviço.

Esta é uma das características mais importantes da atual crise social. O nível das quotizações oficiais não é suficiente para medir o que o Estado em falta realmente custa. Parte do custo aparece em faturas privadas que as famílias são obrigadas a pagar para substituir os serviços ausentes.

A saúde passou do financiamento do grupo para o portfólio do paciente

As despesas médicas agravam ainda mais esta situação. Antes de 2019, cerca de um terço da conta médica e hospitalar poderia ser diretamente apoiada pelo paciente. Actualmente, esta proporção excede metade em várias estimativas. Algumas avaliações ainda colocam acima de 70%.

Esta mudança altera profundamente a estrutura do orçamento familiar. Uma família pode equilibrar suas despesas por vários meses e então mudar bruscamente quando um membro fica doente. A hospitalização ou o tratamento crónico é suficiente para absorver as restantes economias.

É precisamente por isso que estimativas de $1.400 a $1.500 subestimam a verdadeira fragilidade das famílias. Excluem o risco médico. Tornou-se em grande parte privatizada.

O mesmo se aplica à educação. Uma família com filhos na escola suporta despesas adicionais que podem transformar um déficit estrutural já em uma impossibilidade financeira completa. A pergunta feita já não é: em que posição pode salvar? Várias posições-chave já foram reduzidas ao mínimo.

Os avanços salariais tornam-se um indicador social

O empobrecimento também aparece em um fenômeno menos espetacular do que as principais manifestações: o aumento dos avanços financeiros solicitados aos empregadores antes do final do mês.

Estes avanços indicam que as receitas deixaram de cobrir todo o ciclo mensal. As famílias consomem parte de seus salários futuros para financiar suas despesas atuais. Quando esta prática se repete, ela funciona como uma forma de dívida a muito curto prazo.

Mostra também os limites das estatísticas salariais. Dois trabalhadores podem oficialmente manter seus empregos e receber seus salários a cada mês, enquanto não conseguem financiar suas necessidades até o próximo salário.

A crise laboral torna-se assim uma crise monetária interna. O pagamento existe, mas acontece tarde demais em comparação com as contas. Os domicílios reduzem as compras, adiam os cuidados, pedem empréstimos de suas famílias ou exigem avanços.

Isto ajuda a explicar por que a raiva pode aumentar mesmo na ausência de outra ruptura monetária espetacular. O empobrecimento já não precisa de um colapso diário da libra para progredir. É agora o resultado da persistente diferença entre o rendimento e as despesas essenciais.

Sindicatos sob suspeita de conter em vez de levar raiva

É neste contexto que os movimentos sindicais assumem uma dimensão política. As greves do setor público, as demandas salariais e as mobilizações profissionais estão aumentando. No entanto, parte do debate é agora sobre o verdadeiro papel das estruturas sindicais.

Algumas análises consideram que organizações próximas ao governo intervêm especialmente quando a pressão social se torna muito forte. Eles organizariam movimentos limitados, negociariam alguns benefícios e, em seguida, ajudariam a reverter a mobilização sem pôr em questão a política geral de salários, preços e impostos.

A União Geral dos Trabalhadores é directamente alvo desta crítica. A acusação é grave: algumas mobilizações serviriam mais como uma válvula do que como um verdadeiro equilíbrio de poder para transformar a política econômica. Esta leitura deve continuar a ser uma interpretação política e não ser transformada em facto comprovado.

Mas outro elemento é mais concreto: um líder sindical se oporia fortemente ao treinamento de mobilizações em direção a uma lógica de rua susceptível de abrir um período de desordem e levantar a questão da sobrevivência do governo.

Esta preocupação mostra que os próprios sindicatos percebem o risco de transbordamento. O problema é defender reivindicações cuja legitimidade econômica é difícil de contestar, evitando que elas se tornem o veículo para o confronto político geral.

Medo de « exploração de ruas »

Os avisos sobre uma explosão social são agora explícitos. Os círculos econômicos acreditam que a acumulação de vida cara, desaceleração econômica e pressão sobre as famílias pode levar a uma explosão se o governo não recuperar rapidamente o controle sobre preços, impostos e política social.

Ao mesmo tempo, estes círculos alertam contra a exploração política da raiva. Seu raciocínio é que as manifestações podem começar em demandas sociais legítimas e depois evoluir para um confronto que ninguém controla o resultado.

Este medo não põe em causa a realidade das reivindicações. Pelo contrário, mostra que o nível de tensão atingiu um limiar em que as questões sociais e políticas começam a ficar confusas. Quando a renda de dois trabalhadores não é mais suficiente para financiar habitação, energia mínima, eletricidade, água e movimento para o trabalho, o desafio não pode mais ser reduzido a agitação artificialmente induzida. A possibilidade de recuperação política existe, mas ocorre em um terreno já preparado pela degradação material mensurável.

O perigo é precisamente reverter a ordem das causas. Apresentar mobilização como uma ameaça à estabilidade pode temporariamente evitar a rua, mas não reduz o aluguel em US $ 700, a conta de eletricidade perto de US $ 204, ou os aproximadamente US $ 194 necessários para uma fonte de energia mínima, ou os US $ 187-270 gastos em viagens. O medo da desordem não é, portanto, uma política social. Só pode atrasar a expressão de uma crise cujos determinantes permanecem presentes.

Esta distinção torna-se importante quando os políticos falam sobre risco de segurança. Algumas instituições acreditam agora que a situação social está num nível de gravidade comparável às ameaças estratégicas ao país. A redacção é excepcional. Significa que o empobrecimento já não é considerado apenas um problema económico. Torna-se uma questão de estabilidade nacional.

Hezbollah e a tentação da pressão social sobre o governo

A esta preocupação acrescenta-se uma dimensão política mais sensível. A hipótese do uso das mobilizações sociais pelo Hizbollah está circulando nos círculos políticos. O raciocínio baseia-se no contexto atual: o partido está sob forte pressão sobre a questão das armas, enquanto o governo afirma estender a autoridade do Estado e monopolizar decisões sobre guerra e paz. Uma importante mobilização social poderia, portanto, criar uma segunda frente interna contra o executivo.

A hipótese mencionada não é necessariamente a de uma vontade de derrubar o governo. Antes, encorajaria ou acompanharia certas mobilizações a fim de criar pressão adicional e mudar o equilíbrio de poder. Essa leitura continua sendo uma análise política e não pode ser apresentada como evidência de um plano estabelecido.

No entanto, alguns movimentos podem combinar demandas econômicas com objetivos políticos. O caso das agências de viagens que organizam movimentos religiosos para o Irão é revelador. Prevê-se uma mobilização em torno da retomada de voos directos com Teerão e do regresso de empresas iranianas ao aeroporto de Beirute. O motivo pode ser econômico para os profissionais envolvidos, mas a alegação também tem uma dimensão política óbvia no contexto das relações entre o Líbano, o Irã e os Estados Unidos.

É precisamente esta sobreposição que torna a rua difícil de ler. Uma demonstração pode começar a partir de uma reivindicação profissional real e, em seguida, adquirir um significado político. Por outro lado, a natureza política de certos actores não é suficiente para invalidar os problemas económicos que levantam. O governo deve, portanto, evitar dois erros simétricos: negar qualquer instrumentalização possível ou considerar qualquer protesto como uma operação partidária.

Sector público concentra contradições governamentais

Os funcionários públicos estão no centro desta crise. Sua situação resume o problema enfrentado pelo governo. A remuneração tem sido profundamente desvalorizada desde 2019. Os ajustes sucessivos impediram um colapso total, mas não reabasteceu o poder de compra anterior. Ao mesmo tempo, um aumento maciço e sem financiamento salarial poderia reviver os desequilíbrios fiscais e inflacionistas.

O problema não é apenas o montante da remuneração. A própria administração é descrita como uma « bomba do tempo ». A sua estrutura continua marcada pelo recrutamento, equilíbrio religioso, protecção política e dificuldades de reestruturação. Qualquer reforma salarial encontra-se, portanto, de imediato, com uma questão mais ampla: quantas pessoas o Estado deve empregar, segundo que regras e com que produtividade?

O governo deve responder aos funcionários que não podem mais viver corretamente sem reproduzir as políticas que contribuíram para a crise financeira. Um aumento financiado por novas questões monetárias ou por um défice não controlado poderia melhorar temporariamente o rendimento nominal antes de ser absorvido por novos aumentos de preços.

Mas o argumento macroeconómico também tem um limite. Pedir ao pessoal indefinidamente que aguarde por uma reforma completa, enquanto as suas despesas são imediatas, é transferir o custo do ajustamento para eles. Por conseguinte, o debate diz respeito à construção de um aumento sustentável, e não à escolha simplista entre o aumento geral e o congelamento das compensações.

Esta dificuldade explica por que as greves retornam regularmente. Avanços, bônus e ajustes temporários permitem ganhar alguns meses sem resolver a estrutura do problema. Cada novo aumento de preço então reduz seu efeito, e as mesmas demandas reaparecem.

Orçamento 2027 arrisca aumentar a pressão em vez de removê-la

O projecto de orçamento 2027 está a ser executado neste contexto. O Estado procura receitas adicionais, enquanto as famílias já esgotaram grande parte da sua capacidade de ajustamento. A utilização de impostos e direitos sobre o consumo é particularmente sensível porque afecta directamente as despesas difíceis de evitar.

A tributação da gasolina é um exemplo. O combustível não é apenas uma despesa individual do carro. Num país onde os transportes públicos continuam a ser insuficientes, determina o custo da mudança para o trabalho. Também está envolvido no custo do transporte de mercadorias. Por conseguinte, é transmitido um aumento a grande parte da economia.

O imposto sobre o valor acrescentado produz o mesmo problema quando afecta os bens consumidos por todos. Ao contrário de um imposto progressivo sobre o rendimento ou a riqueza, um imposto sobre o consumo toma uma parte proporcionalmente maior do rendimento disponível das famílias modestas, que gasta quase tudo o que ganham com as necessidades actuais.

A crítica à política fiscal é precisamente esta: o Estado procura aumentar as suas receitas dentro de uma economia onde já não há rendimento disponível suficiente. A prioridade contabilística é equilibrar as contas. A questão social é determinar o que realmente permanece na carteira do agregado familiar após as taxas.

Esta contradição é particularmente evidente no exemplo de um casal que ganha um total de $1,120. Antes de qualquer novo imposto, suas cinco despesas essenciais já podem chegar a $1.403 a $1.486. Por conseguinte, o défice existe antes da intervenção fiscal suplementar. Cada aumento fiscal deve necessariamente ser compensado pela abolição de outras despesas ou pela dívida.

A estabilidade da libra não estabilizou o custo de vida

A situação é tanto mais paradoxal quanto a taxa de câmbio da libra tem sido relativamente estável desde agosto de 2023. Numa economia altamente dolarizada, esta estabilização deveria ter reduzido algumas das flutuações de preços. No entanto, o custo de vida continua a aumentar.

Esta divergência mostra que a actual crise já não pode ser explicada unicamente pela depreciação monetária. Os preços são agora impulsionados por outros factores: energia, importações, fiscalidade, custos de serviço privado e estrutura oligopolista de vários mercados.

O crescimento do petróleo desempenha um papel particularmente importante. Aumenta o preço da gasolina, mas também o da electricidade produzida pelos produtores, do transporte de bens e de muitos serviços. O choque energético está, portanto, a espalhar-se em várias partes do orçamento familiar.

Manter a taxa de câmbio em torno de £89.500 por dólar não protege automaticamente a renda. Um salário pode reter o mesmo valor nominal em dólares enquanto compra menos eletricidade, alimentos ou transporte alguns meses depois.

É por isso que 17% da inflação nos primeiros oito meses de 2026 é politicamente significativa. Intervém sem mais desvalorização do livro. O governo já não pode confiar apenas na estabilidade monetária para apresentar uma melhoria na situação económica.

Os serviços privados tornaram-se um segundo imposto

Um dos fenómenos mais profundos da crise é a transformação de serviços alternativos privados em quotizações quase obrigatórias. O agregado familiar pode optar por reduzir o lazer ou algumas compras. Não pode viver a longo prazo sem água, electricidade, transporte ou cuidados médicos.

Quando o Estado não presta esses serviços em quantidade suficiente, o agregado familiar deve comprá-los noutro lugar. O gerador torna-se obrigatório. O camião-tanque torna-se necessário. O carro ou serviço substitui os transportes públicos. O cuidado é pago mais diretamente pelo paciente.

Estes pagamentos funcionam como um segundo imposto, mas sem mecanismo de redistribuição. A família paga impostos e tarifas públicas primeiro. Em seguida, financia soluções privadas que compensam a inadequação do serviço correspondente.

O caso da electricidade é particularmente relevante. Uma família pode gastar cerca de 204 dólares por mês em uma combinação de eletricidade pública e privada. Este montante equivale a mais de um terço do rendimento de referência de 560 dólares. No entanto, esta despesa não é um serviço excepcional. Ele simplesmente fornece uma fonte de alimentação relativamente contínua.

A água reproduz o mesmo modelo. Uma assinatura pública anual pode permanecer abaixo de US $ 200, mas uma família forçada a comprar 1.000 litros a cada duas semanas acrescenta cerca de US $ 480 por ano. Em situações de maior consumo, a conta privada pode exceder US$ 2.000.

A crise social é, portanto, também uma crise do Estado que presta serviços. Reduzir a pressão sobre as famílias significa trabalhar nos preços, mas também reduzir a sua dependência de soluções privadas.

Por que simplesmente aumentar os salários não será suficiente

Tendo em conta estes números, a procura de aumentos salariais é lógica. Mas não pode ser a única resposta. Se o custo da eletricidade, transporte, água, habitação e saúde continuar a aumentar, cada aumento de renda será gradualmente absorvido.

Por conseguinte, a questão central passa a ser a do rendimento disponível após despesas incomprimíveis. Uma política social eficaz pode funcionar de ambos os lados da equação: aumentar certos rendimentos e reduzir os custos dos serviços essenciais.

A electricidade oferece novamente o exemplo mais óbvio. Reduzir a dependência de geradores poderia devolver dezenas de dólares por mês a uma família sem alterar seu salário nominal. Um transporte público mais eficiente teria o mesmo efeito. Uma melhor cobertura da saúde reduziria o risco de um acidente de saúde destruindo o equilíbrio financeiro de uma família.

A habitação é mais difícil de lidar rapidamente, mas não pode permanecer ausente da política social. Quando o aluguel indicativo de um apartamento familiar atinge US$ 700, enquanto a renda do trabalho é de cerca de US$ 560 na amostra estudada, os mercados de moradia e trabalho evoluem de acordo com duas realidades que se tornaram incompatíveis.

O diálogo económico e social proposto às autoridades deverá permitir sair de uma política reduzida a ajustamentos salariais. Deve haver monitoramento regular do custo real de vida, fortalecimento das redes sociais, enfrentamento do custo dos serviços e estímulo à atividade produtiva capaz de gerar maiores rendas.

O risco de uma política de « valva »

No entanto, a multiplicação de pequenas concessões é uma tentação para o poder. Um prémio concedido a uma categoria, adiantamento salarial, ajustamento tarifário ou uma promessa de revisão pode interromper uma greve. Estas medidas são politicamente menos onerosas do que as reformas gerais.

Mas fragmentam o problema. Cada grupo negocia seu próprio patch separadamente. As autoridades pedem um aumento. Professores negociam seus subsídios. Os militares procuram ajustes específicos. Os porta-aviões exigem compensação. Os sindicatos intervêm pelos seus membros.

Essa lógica transforma a política social em uma sucessão de transações. Não responde à questão central: que rendimento é necessário hoje para viver no Líbano e como pode a economia produzi-lo?

Também cria desigualdades entre grupos capazes de exercer pressão e aqueles sem representação organizada. Um oficial pode atacar. Um aposentado isolado, um trabalhador informal ou uma família sem uma organização profissional tem muito menos meios para impor a sua reivindicação.

É precisamente por isso que os movimentos sindicais são observados com tanta atenção. Eles podem defender os trabalhadores, mas também podem inadvertidamente contribuir para uma segmentação da crise onde cada categoria obtém um arranjo temporário sem que o sistema geral seja reformado.

A verdadeira linha de alerta: quando o trabalho já não protege da pobreza

Os números identificam finalmente a transformação mais importante. Durante muito tempo, a pobreza esteve associada ao desemprego ou à exclusão do mercado de trabalho. A situação atual mostra que ter um emprego já não garante a cobertura das necessidades básicas.

Com $560 em renda mensal, um trabalhador nem sequer cobre um aluguel indicativo de $700. Dois trabalhadores que ganham este valor cada um tem $1,120, mas as cinco necessidades básicas estudadas custo entre $1,403 e $1,486. Assim, seu déficit era entre US $ 283 e US $ 366 antes dos gastos escolares e médicos.

O cesto de comida já é mínimo. O custo do carro inclui apenas gasolina. A conta de electricidade não representa necessariamente todas as despesas de energia da família. A água comprada pelo petroleiro não está totalmente incluída no cálculo geral. As telecomunicações e a Internet não estão disponíveis.

Em outras palavras, o déficit real de uma família pode ser bem acima dos $283-366 calculados. E esta casa não está desempregada: dois dos seus membros trabalham.

São estes dados que tornam credíveis os avisos sobre uma explosão social. O problema já não diz respeito apenas a uma população marginalizada. Chega às famílias na economia, que trabalham, pagam aluguel e tentam manter um padrão de vida comum.

Quando o trabalho deixa de proporcionar essa proteção mínima, o contrato social se enfraquece. A questão dos governos já não é simplesmente apoiar os mais pobres. Torna-se o da viabilidade econômica de uma grande parte da classe assalariado.

Uma segurança da raiva não pode tratar

A tentação de ler o protesto principalmente através do prisma de riscos de segurança, portanto, perdendo o essencial. As forças políticas podem procurar explorar a rua. As partes podem tentar transformar uma reivindicação social em uma ferramenta de pressão. As organizações sindicais podem estar ligadas a interesses políticos. Todas estas dimensões existem.

Mas vêm depois do facto económico fundamental: as despesas essenciais excedem o rendimento.

Prevenir instrumentalização não reduz uma fatura em $204. Assistir a um evento não reembolsa o aluguel de $700. Uma campanha contra a desordem não transforma uma cesta alimentar mínima de 194 dólares em uma dieta diversificada. Manter a ordem pode impedir que uma crise se torne violenta; não pode eliminar as causas que a produziram.

A questão, portanto, é se o governo intervirá antes que a raiva econômica se torne uma crise política. Os avisos foram agora emitidos ao mais alto nível. O custo de vida está documentado. Os limites de receitas são conhecidos. As greves mostram que o limiar de tolerância é reduzido.

O próximo orçamento será um teste. Embora acrescente principalmente taxas de consumo sem reduzir os custos dos serviços essenciais ou melhorar os rendimentos numa base sustentável, pode agravar o fosso já medido. Se, pelo contrário, começar a transferir os encargos para as capacidades mais elevadas e acompanhar este desenvolvimento com uma política de electricidade, transportes, saúde e protecção social, poderá reduzir parte da pressão.

O cálculo da crise continua a ser uma brutal simplicidade: duas receitas de $560 dão $1,120. Cinco necessidades básicas já custam entre $1.403 e $1.486. Antes da escola, antes do hospital, antes da medicina, antes das roupas e antes do inesperado, o dinheiro está acabado. É nesta lacuna, muito mais do que nos slogans das manifestações, que reside agora a principal ameaça social.

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