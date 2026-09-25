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Nossa Senhora de Qannubin, refúgio dos patriarcas

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Nossa Senhora de Qannubin, refúgio dos patriarcas

Na rocha do vale de Qadisha, o mosteiro de Nossa Senhora de Qannoubin foi fundado no século V por Teodósio, o Grande. De 1440 a 1823, foi sede do patriarcado maronita. 24 patriarcas o sucederam.

Sua igreja abriga um afresco raro da Coroação da Virgem, e sob ela, uma cripta onde se encontra o corpo naturalmente mumificado do Patriarca Youssef Tyan. 17 patriarcas descansam lá, incluindo Estephan Doueihy.

O coração do santo vale de Qadisha, Qannoubina tem sido classificado na UNESCO desde 1998, ao lado da floresta de cedro de Deus.

Vale de Qadisha, Líbano

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Newsdesk Libnanews - translated by IA

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