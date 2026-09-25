🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire
Em um precipício dominante Enfeh e o mar, ao sul de Trípoli, a abadia cisterciense de Bellmont tem vigiado a herança espiritual do Líbano desde 1157.
Fundada em 1157, abandonada no século XIII, renascida ortodoxa no século XVI
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
A ala Alepina e sua igreja de São Jorge, construída em torno de 1652
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
Hoje sede patriarcal ortodoxa e grande universidade do Líbano
Crédito da foto: François El Bacha, para Libnanews.com
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