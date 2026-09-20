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paz que foi negada antes da guerra

Quando a recusa da imperfeição acaba abrindo a porta para o pior

Por Bernard Raymond Jabre

Uma leitura histórica de um mecanismo recorrente: recusar um compromisso considerado insuficiente, entrar em guerra, ver o equilíbrio de poder deteriorar-se e perguntar depois o que tinha sido recusado antes. Uma reflexão sobre tempo, território, negociação e perigo de facto consumado.

Há um mecanismo trágico na história do conflito árabe-israelense que parece estar a regressar de geração em geração.

Recusamos um compromisso porque parece injusto. Acredita-se que o tempo permitirá mais. Preferimos o equilíbrio de poder ao arranjo imperfeito. A guerra está a chegar. Ela está perdida. O território está encolhendo, as posições estão se deteriorando, novas realidades estão tomando controle. E alguns anos depois, pedimos uma base negocial… o que eles tinham recusado antes.

« A arte de reivindicar após a derrota a paz que foi negada antes da guerra. »

Mas temos de esclarecer imediatamente algo essencial. Não é uma característica dos povos árabes, como se houvesse uma psicologia coletiva e imutável. Estas são escolhas feitas, em momentos diferentes, por governos, líderes, movimentos políticos e militares árabes — escolhas que também foram abordadas por decisões israelenses, às vezes defensivas, às vezes expansionistas.

Pois a história deste conflito nunca é de uma única responsabilidade. É uma sucessão de oportunidades perdidas, medos mútuos, violência, cálculos errados e, acima de tudo, uma terrível verdade geopolítica: o tempo nunca mantém intactas as condições para uma paz recusada.

1947: a primeira oportunidade perdida

Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a Resolução 181 propondo a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe, com um estatuto internacional especial para Jerusalém. A gestão da Agência Judaica aceita o princípio da partilha, mesmo que algumas correntes sionistas o recusem; líderes árabes palestinos e Estados árabes rejeitam o plano, que eles consideram profundamente injusto.

Pode-se entender por que os árabes da Palestina o consideravam injusto. Compreender uma decisão histórica, no entanto, não significa negar as suas consequências.

A guerra começa. Então Israel proclamou sua independência em maio de 1948 e vários exércitos árabes intervieram. Não conseguem impedir a existência de Israel.

Quando os armistícios foram concluídos em 1949, Israel controlou mais território do que lhe foi atribuído pelo plano de divisão. Uma análise histórica do Departamento de Estado dos EUA estima que Israel manteve então cerca de 30% mais território do que lhe foi atribuído pelo plano da ONU. O Estado árabe palestino planejado para 1947 não nasceu: a Cisjordânia estava sob controle da Jordânia e Gaza estava sob controle egípcio.

Este é o primeiro paradoxo. Isso foi recusado em 1947 porque, depois de 1949, foi considerado insuficiente para ter sido uma situação territorial muito mais favorável para os palestinos do que o resultado da guerra.

A história acabara de dar sua primeira lição. Ela não seria ouvida.

1967: seis dias que mudam a geografia

Dezenove anos depois veio o próximo desastre.

Depois de várias semanas de escalada regional, mobilização militar e crise em torno do Estreito de Tiran, Israel entrou em guerra em 5 de junho de 1967. Em seis dias derrotou o Egito, Jordânia e Síria e assumiu o controle do Sinai, Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e o Golã.

O mapa do Médio Oriente está perturbado.

E alguns meses depois desta derrota vem uma decisão que talvez simboliza melhor do que qualquer outra a lógica que descrevemos. Na cimeira árabe de Cartum, em 1 de Setembro de 1967, foram formuladas as famosas três recusas: nenhuma paz com Israel, nenhum reconhecimento de Israel, nenhuma negociação com Israel.

O problema não é moral. Ele é estratégico.

Pois enquanto alguém se recusa a negociar com o poder que acabou de ocupar esses territórios, esse poder se estabelece lá. O interino está começando a se tornar sustentável. A linha militar está a tornar-se uma realidade política. Depois aparece uma estrada. Depois uma implantação. Depois uma cidade. Então uma geração inteira nasce nesta terra. E um dia descobrimos que já não negociamos com o mesmo cartão.

O Egito demonstrará que o oposto é possível

Felizmente, há uma enorme exceção para esta história. Seu nome vem de Anwar al-Sadate.

Após a guerra de 1973, o Egito gradualmente entendeu que o problema do Sinai provavelmente não seria resolvido por uma sucessão infinita de guerras. Sadate então realizou algo revolucionário no mundo árabe: ele decidiu falar diretamente com o adversário.

Ele vai para Jerusalém. Ele está a negociar. Os acordos de Camp David seguem. Em seguida, o tratado de paz egípcio-israelense foi assinado em 26 de março de 1979. Israel aceitou a retirada de suas forças e, em abril de 1982, o Sinai retornou sob a soberania egípcia.

A negociação não levou à perda do Sinai no Egito. Ela permitiu-lhe recuperá-lo.

Sadat entendeu algo que muitos não queriam ouvir: fazer as pazes com seu inimigo não significa necessariamente aceitar sua vitória. Esta pode ser uma forma de recuperar politicamente o que não conseguimos recuperar militarmente.

Em seguida, os palestinos também acabam reconhecendo Israel

Vai levar décadas.

Em 1993, os acordos de Oslo chegaram. A Organização de Libertação da Palestina reconhece o direito de Israel de viver em paz e Israel reconhece a OLP como representante do povo palestino. Ambas as partes iniciam um processo para lidar com as principais questões: fronteiras, Jerusalém, refugiados e segurança.

Mas estamos em 1993. Não em 1947. Não em 1949. Nem mesmo em 1967. Quarenta e seis anos se passaram desde o plano de partilha. Entretanto, a realidade territorial mudou profundamente.

Este é o problema de « tarde demais ». Na geopolítica, o tempo não é neutro. O tempo produz fatos. E os fatos acabam produzindo direitos reivindicados, interesses, infraestrutura, populações e ideologias que tornam o compromisso a seguir mais difícil do que o anterior.

2002: o mundo árabe finalmente propõe o que uma vez recusou

Depois vem outro momento extraordinariamente revelador.

Em Beirute, em março de 2002, a Liga Árabe como um todo adotou a Iniciativa de Paz Árabe. O princípio é considerável: a retirada israelita dos territórios ocupados desde 1967, a criação de um Estado palestiniano na Cisjordânia e em Gaza, com Jerusalém Oriental como capital, uma solução negociada para a questão dos refugiados — e, em troca, o fim do conflito e o estabelecimento de relações normais entre Israel e os Estados árabes.

Em outras palavras, trinta e cinco anos depois de Cartum e seus três « não », o mundo árabe coletivamente diz: sim à paz, sim às relações normais, sim à existência de Israel — em troca de um acordo territorial.

A evolução histórica é imensa. Mas entretanto, passou toda uma geração. E especialmente a geografia mudou.

Porque cada guerra perdida não perdeu apenas uma guerra

Ela estava a mudar o chão.

É aqui que aparece a ligação com o que alguns chamam de « Grande Israel ».

O termo deve ser usado com precisão. Não há um único projeto chamado « Grande Israel » ao qual toda a sociedade israelense ou todos os governos israelenses adeririam. Milhões de israelitas defenderam ou defenderam uma solução territorial negociada e dois Estados.

Mas há também, no nacionalismo religioso e em parte do direito israelense, uma corrente considerando a Cisjordânia — Judéia e Samaria na terminologia israelense — como historicamente parte da terra de Israel.

E a partir de 1967, essa corrente tem uma coisa que não tinha anteriormente: território.

Este é o trágico paradoxo. A guerra para reduzir Israel às vezes criou condições territoriais para as correntes mais expansionistas de Israel exigirem mais.

Da vitória militar ao facto consumado

A mecânica torna-se então formidável.

Uma guerra dá controle sobre um território. O controlo militar dura. Os assentamentos civis aparecem. Estão a ser construídas estradas e infra-estruturas. Uma população israelense se instala. Então aparece o argumento: « Como podemos agora abandonar centenas de milhares de pessoas que vivem aqui? »

O que foi inicialmente apresentado como uma situação pós-guerra gradualmente se torna uma realidade demográfica e política.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas considera que os colonatos israelitas nos territórios palestinianos ocupados desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental, não são legalmente válidos e apela à cessação da sua expansão.

E esta dinâmica não pertence apenas ao passado. O relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas de 24 de junho de 2026 prosseguiu a expansão dos assentamentos.

Em setembro de 2026, o projeto E1 na Cisjordânia foi ampliado. A sua importância é considerável porque afecta a continuidade territorial de um possível futuro Estado palestiniano. O ministro israelita Bezalel Smotrich apresentou explicitamente este projecto como forma de impedir a criação de um Estado palestiniano.

É aqui que a história se torna terrivelmente irónica. Quanto mais a solução política é adiada, mais difícil se torna a sua geografia.

Mas seria intelectualmente desonesto explicar tudo por erros árabes

Neste caso, temos de resistir a uma simplificação perigosa.

Uma guerra árabe perdida pode explicar como um exército israelense assumiu o controle de um território. Só isso não explica por que um governo israelense decide, anos ou décadas após a guerra, desenvolver assentamentos civis ou considerar a anexação. São duas perguntas diferentes.

Os líderes árabes são responsáveis pelas suas escolhas. Os líderes israelitas são responsáveis pelos seus. Uma oportunidade de paz negada por alguns não dá automaticamente a outros direitos ilimitados sobre os territórios conquistados.

Do mesmo modo, o terrorismo contra civis israelitas não pode justificar qualquer política territorial. Nem a ocupação ou colonização justificam a morte de civis israelitas.

Uma análise honesta deve ser capaz de manter estas duas verdades unidas.

O verdadeiro inimigo: a ilusão de que amanhã ainda nos oferecerá as condições ontem

Talvez seja esta a grande doença política do Médio Oriente.

O tempo de acreditar está à espera. Acreditar que a oferta negada permanecerá disponível. Acreditar que podemos sempre voltar à fronteira anterior. Acreditar que depois da próxima guerra, depois do próximo sacrifício, após a próxima morte, o mundo irá milagrosamente colocar todas as peças de volta no tabuleiro de xadrez como eram antes.

Mas a história não tem o botão « Desfazer ». Ela nunca volta exactamente.

Em 1947, havia um mapa. Em 1949, já não existia. Em 1967, havia outro mapa. Ela também se afastou gradualmente. Em 2002, o mundo árabe propôs uma paz geral baseada em grande parte nas linhas de 1967. Mas quanto mais os anos passam, mais duras essas linhas se tornam para se materializar no chão.

Esse é o verdadeiro perigo.

O chamado « Grande Israel » não nasceria simplesmente de um grande plano secreto executado desde 1948. A história é mais complexa.

Pode também progredir acumulando oportunidades perdidas.

Uma guerra. Uma derrota. Uma ocupação. Uma recusa em negociar. Dez anos. Uma colónia. Uma estrada. Outra guerra. Uma geração. Daí, certo dia, o que parecia provisório parece permanente.

Você tem que saber como fazer as pazes antes de você tem que

Portanto, a grande lição desta história não deve ser « Israel está sempre certo », nem « árabes estão sempre errados ». Deveria ser muito mais universal.

Temos de negociar quando ainda temos algo para negociar.

A paz perfeita provavelmente nunca existe. A grande paz da história quase sempre foi compromisso imperfeito assinado entre povos que tinham excelentes razões para se odiarem.

Esperar por justiça perfeita antes de aceitar a paz pode, por vezes, não produzir mais justiça… mas mais guerra, mais mortes, e finalmente menos território para exercer justiça.

O Egito entendeu quando recuperou Sinai pela paz. O mundo árabe compreendeu parcialmente a proposta de normalização geral em 2002.

Também os israelitas terão de decidir se a verdadeira segurança é construída através do alargamento indefinido do território ou de uma coexistência política e fronteiriça reconhecida.

Pois a lógica do fato consumado também possui sua armadilha. O desejo de Israel por mais terras poderia um dia ser confrontado com outra contradição: controlar o território sem poder resolver a questão dos milhões de palestinianos que ali vivem de forma sustentável.

Assim, os dois povos estão enfrentando o mesmo relógio. E este relógio nunca pára.

A verdadeira questão não é mais: « Quem estava certo em 1948? Ela é: « Quantas gerações mais terão que pagar pelas decisões que seus líderes não tiveram a coragem de tomar a tempo? »

Pois no Oriente Médio, por quase oitenta anos, toda paz repelida parece voltar alguns anos depois. Mas é quase sempre mais caro. E às vezes com um cartão mais pequeno.

Fontes históricas e índices de referência

Principais referências utilizadas para as datas, resoluções e etapas diplomáticas mencionadas no artigo:

•ONU — Resolução 181 (plano de partilha, 1947)

•Departamento de Estado dos EUA — Guerra Árabe-Israel de 1948

•Departamento de Estado dos EUA — Guerra Árabe-Israel de 1967

•Resolução ONU – Cartum, setembro de 1967

•Estados Unidos. Departamento de Estado — Camp David / Tratado Israel-Egípcio

•Departamento de Estado dos EUA — Acordos de Oslo

•Iniciativa de Paz Árabe da ONU, 2002

•Conselho de Segurança das Nações Unidas — Resolução 2334 relativa aos colonatos

•ONU – Relatório do Secretário-Geral, 24 de junho de 2026

•Reuters — Cisjordânia, acordos e debates de anexação

Nota: Este ensaio distingue as escolhas dos governos e movimentos políticos dos próprios povos. Não retrata as sociedades árabes ou a sociedade israelense como blocos homogêneos.