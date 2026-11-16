Waltz em Beirute: Hezbollah deve desarmar voluntariamente

Após seu encontro com Nabih Berri, Mike Waltz chamou Hezbollah voluntariamente para entregar suas armas ao estado. A visita dos EUA também se concentra no pós-FINUL, enquanto Nawaf Salam defende uma presença internacional no Sul sob mandato da ONU.

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Mike Waltz convocou Hizbullah na segunda-feira, 16 de novembro, a entregar voluntariamente suas armas ao estado libanês, após uma entrevista com o Presidente do Parlamento, Nabih Berri, em Ain al-Tiné. O embaixador dos EUA nas Nações Unidas associou esta exigência à restauração da soberania libanesa, enquanto a sua visita a Beirute se concentra no futuro da presença internacional no Sul.

O diplomata americano insistiu na impossibilidade, segundo ele, de operar um país com dois exércitos. Enviou esta mensagem ao Hezbollah e aos seus apoiantes iranianos e apresentou as forças armadas libanesas como instituição para assegurar a restauração da autoridade do Estado.

Este apelo constitui uma posição americana, não o anúncio de um acordo de desarmamento. As declarações públicas consultadas não indicam um novo compromisso do Hizbullah de entregar as suas armas ou um calendário acordado pelas várias partes.

Desarmamento no centro das discussões

O encontro com Nabih Berri faz parte de uma turnê com os principais funcionários libaneses. Mike Waltz também se encontrou com o presidente Joseph Aoun em Baabda e o primeiro-ministro Nawaf Salam no Grande Serail. O embaixador americano no Líbano, Michel Issa, participou das discussões.

Em Baabda, Simon Karam, que lidera a delegação libanesa para as negociações, também estava presente. O relatório da Presidência refere-se aos debates durante o período que se seguiu ao fim da missão da UNIFIL, bem como à continuação dos ataques israelitas e ao que a Presidência descreve como o incumprimento de Israel das disposições do acordo-quadro.

As discussões incidiram sobre duas questões conexas: o alargamento da autoridade do Estado libanês e as garantias de segurança no Sul. A exigência americana de armas Hezbollah por si só não regula as modalidades de retirada de Israel nem as do futuro acordo internacional.

Salam defende presença mandatada pela ONU

Na Grande Sérail, Nawaf Salam defendeu a continuação de uma presença internacional no Sul sob mandato do Conselho de Segurança. As funções que defende incluem observação, relatórios, coordenação, ligação e apoio ao exército libanês. Deseja manter a resolução 1701 como referência fundamental para as disposições internacionais nessa região.

O Primeiro-Ministro apelou igualmente a resultados concretos dos princípios da reciprocidade e da implementação gradual do Acordo-Quadro Trilateral. Solicita um calendário claro para os progressos paralelos no sentido da retirada total de Israel, do alargamento da autoridade estatal no território e do monopólio das armas por instituições legítimas.

Tal inclui o pedido de um mecanismo fiável para verificar os compromissos de ambas as partes. Para Salam, o objectivo é uma solução duradoura que restabeleça a soberania do Líbano, em vez de simplesmente gerir o conflito.

Após FINUL ainda não ter sido especificado

O debate aproxima-se do fim do mandato operacional da UNIFIL, previsto para 31 de Dezembro de 2026. Este prazo deve distinguir-se do levantamento dos contingentes numa fase posterior. A escolha das missões a preservar e o seu quadro internacional continuam a ser fundamentais para as consultas.

Nesta fase, as conversações de Beirute não correspondem à adopção de um mandato de substituição. As declarações americanas e os pedidos libaneses estabelecem prioridades, mas ainda não permitem anunciar a composição, o comando ou os meios de um acordo sucessor.

Siga as evoluções em nossoa situação no sul do Líbano.

Ilustração: retrato oficial de Mike Waltz, setembro de 2025. Esta fotografia de arquivo não representa as entrevistas de 16 de novembro de 2026. Missão dos Estados Unidos às Nações Unidas, domínio público.

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