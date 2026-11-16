Saint Charbel: uma estátua abençoada em Paris

Uma estátua de Saint Charbel foi instalada e abençoada em 15 de novembro de 2026 na igreja de Saint-Pierre-de-Chaillot em Paris. Maroun Ammar, Arcebispo Maronita de Saida, presidiu a missa. Oferecido por Phoenix – Semeadores da Paz, o trabalho junta-se à capela Notre-Dame-de-Lourdes. Esta presença duradoura prolonga uma devoção já viva na paróquia e acompanha um tour francês de oração pela paz, com relíquias do santo libanês, de 8 a 17 de novembro.

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Uma estátua de São Carlos foi instalada e abençoada domingo, 15 de novembro de 2026 na igreja de São Pedro-de-Chaillot, em Paris. Maroun Ammar, Arcebispo Maronita de Saida, presidiu a celebração. Esta presença duradoura faz parte de um passeio de oração pela paz no Líbano e no Médio Oriente.

Saint Charbel tem um novo lugar de devoção na capital francesa. A igreja de Saint-Pierre-de-Chaillot, localizada em 31 avenida Marceau no 16o arrondissement, recebeu no domingo uma estátua do monge libanês. A bênção ocorreu na Missa das 11 horas, celebrada de acordo com o rito maronita.

Oferecido pela associação Phoenix – Seeders of Peace, a estátua junta-se à capela Notre-Dame-de-Lourdes da igreja. Diácono Fouad Hassoun participou deste dia, organizado com a paróquia liderada por Dom Bruno Lefevre Pontalis. Uma imagem de São Charbel já estava presente na igreja: a instalação, portanto, não marca uma primeira aparição de sua devoção a Chaillot.

São Charbel, lugar de oração para os libaneses de Paris

A presença da estátua permitirá que os fiéis se reúnam para além da única cerimónia de domingo. Neste bairro onde vive o libanês, a paróquia pretende recordar os laços entre a França e os cristãos do Líbano. A iniciativa dirige-se também aos fiéis franceses que desejam rezar por este país.

A escolha de uma celebração maronita deu um lugar especial a esta tradição cristã oriental. O rito maronita pertence à família litúrgica de Antioquia. Ele mantém o uso do siríaco em certas partes da Missa. A Igreja Maronita é uma Igreja católica oriental em comunhão com Roma.

Esta instalação estende uma devoção já presente em várias paróquias francesas. O escultor Bertrand Chevallier-Chantepie, autor da estátua de Chaillot, também fez representações do santo para as igrejas de Saint-Germain-en-Laye e de Aniche. Em Paris, o trabalho permanecerá na igreja após a partida da delegação libanesa.

Relíquias em turnê na França 8-17 de novembro

A cerimônia Chaillot faz parte de um passeio organizado de 8 a 17 de novembro com relíquias de São Carlos. A Associação Fénix – Semente da Paz acompanha Dom Maroun Ammar durante as Missas e vigílias dedicadas à paz no Líbano, Oriente Médio e França.

O curso inclui Vallet, Douai, Aniche, Paris e Saint-Étienne-du-Rouvray. Na capital, as vigílias foram inscritas no programa de Notre-Dame de la Salette e Saint-Honoré-d’Eylau. Também foi planejada uma missa pela paz no domingo à noite em Notre-Dame de Compaixão, após a manhã de Chaillot.

D-Annaya à diáspora

Monge e eremita Maronita, São Carlos Makhlouf viveu de 1828 a 1898. Seu túmulo está localizado no Mosteiro de São Maron, em Annaya, Líbano. Canonizado em 1977 pelo Papa Paulo VI, tornou-se uma das figuras mais conhecidas do cristianismo libanês.

Em Annaya, como nas comunidades diásporas, os fiéis confiam à sua intercessão intenções de oração e pedidos de cura. A estátua instalada em Chaillot agora dá uma âncora adicional para esta devoção em uma paróquia de Paris.

O passeio está programado para terminar terça-feira, 17 de novembro às 20h30 com uma vigília na Catedral da Basílica de Saint-Denis. Maroun Ammar é esperado lá ao lado do bispo Étienne Guillet, bispo de Saint-Denis.

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