Notas do Tesouro: nenhuma emissão em 2025

Não foram emitidos novos projetos de lei do Tesouro em 2025, de acordo com o relatório anual do Banco do Líbano. No entanto, os prazos continuaram a ser estabelecidos, para 23.472 bilhões de libras de principal amadureceu, além de cupons. Por conseguinte, a ausência de emissão não significa o desaparecimento da dívida ou a cessação do serviço dos títulos existentes. As contas do Tesouro libanês constam do relatório juntamente com outros instrumentos financeiros, incluindo Certificados de Depósitos no Banco Central. Esta proximidade pode causar confusão. Os títulos não têm o mesmo emitente e não representam a mesma empresa. O balanço de 2025 permite a separação de novas operações, stocks herdados e pagamentos efectivamente mencionados.

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Não foram emitidos novos projetos de lei do Tesouro em 2025, de acordo com o relatório anual do Banco do Líbano. No entanto, os prazos continuaram a ser estabelecidos, para 23.472 bilhões de libras de principal amadureceu, além de cupons. Por conseguinte, a ausência de emissão não significa o desaparecimento da dívida ou a cessação do serviço dos títulos existentes.

As contas do Tesouro libanês constam do relatório juntamente com outros instrumentos financeiros, incluindo Certificados de Depósitos no Banco Central. Esta proximidade pode causar confusão. Os títulos não têm o mesmo emitente e não representam a mesma empresa. O balanço de 2025 permite a separação de novas operações, stocks herdados e pagamentos efectivamente mencionados.

Notas do Tesouro libanês: um ano sem novas emissões

A BDL associa a ausência de novas questões a uma decisão do Departamento de Finanças. Ela declarou que havia continuado a liquidar cupons e títulos que amadureceram. A soma de £23.472 bilhões refere-se à maturidade. A passagem não dá um total separado de juros pagos.

Por conseguinte, não deve ser anunciado que o pleno serviço destes títulos teria custado exactamente esse montante. O reembolso do capital e o pagamento de juros são duas operações distintas. O primeiro extingue parte de uma alegação existente. O segundo paga o financiamento de acordo com as condições do título.

Um novo programa fornece financiamento criando um compromisso. Uma maturidade reembolsa um compromisso anterior. Ambos podem existir separadamente. O relatório descreve com precisão um ano sem emitir novas obrigações, mas com pagamentos contínuos na carteira existente.

Títulos de banco central formam outro conjunto

A BDL também afirma que não emitiu um certificado de depósito de longo prazo, em livros ou moeda, para 2025. No entanto, continuou a pagar cupões e prazos. A emissão de certificados de curta duração foi suspensa em 6 de abril de 2024, de acordo com o mesmo documento.

Estes certificados são instrumentos do banco central. Eles não devem ser confundidos com contas do Tesouro. A sua presença no balanço responde a outra ligação financeira, mesmo que bancos, instituições públicas e BDL interfiram em circuitos estreitamente ligados.

O valor nominal dos certificados de livro aumentou de $34.066 bilhões no final de 2024 para $31.593 bilhões no final de 2025. A redução é de 2.473 bilhões, ou cerca de 7,3%. Este movimento mede a variação de um estoque nominal entre duas datas. Só ela não fornece o montante dos desembolsos anuais.

Instrumentos em livros na BDL Fim 2024 Fim 2025 Variação calculada Certificados de depósito, valor nominal 34,066 mil milhões 31 593 mil milhões -2,473 mil milhões ou -7,3 por cento Depósitos a prazo 15.496 mil milhões de dólares 16.883 mil milhões +1 387 mil milhões, ou 9,0%

Os depósitos a prazo seguem, portanto, um caminho diferente de certificados. Este aumento mostra porque parar as emissões de um instrumento não é suficiente para descrever todas as operações do banco central. Todavia, não permite concluir que cada certificado de restituição tenha sido devolvido aos depósitos a prazo. O relatório não permite o acompanhamento individual destes movimentos.

Um montante em dívida não é uma despesa anual

Um estoque de títulos descreve o que permanece em uma determinada data. Um pagamento descreve uma transação por um período. Comparando directamente os 31 593 mil milhões de certificados no final de Dezembro com 23.472 mil milhões de vencimentos de contas do Tesouro iria misturar diferentes instrumentos, emitentes e medidas.

Da mesma forma, um montante expresso em libras não pode ser adicionado a um montante em dólares sem um método explícito de conversão. Uma conversão contabilística não provaria que um pagamento foi efectuado na moeda obtida pelo cálculo. O relatório mantém os montantes nominais em moeda nacional.

O documento afirma que as taxas dos certificados de depósito e dos depósitos a prazo na BDL permaneceram estáveis em 2025. Ele não dá nesta passagem o seu calendário detalhado. Tal não deve ser alargado a todos os empréstimos e depósitos oferecidos pelos bancos comerciais.

O que este balanço não diz sobre o financiamento público

O relatório estabeleceu que os projetos de lei do Tesouro não foram emitidos em 2025. Não demonstra, apenas através desta informação, a ausência de qualquer outro financiamento, compromisso ou atraso público. Uma leitura completa das finanças públicas exige receitas, despesas, cash flow e outras obrigações durante o mesmo período.

Os pagamentos de obrigações também não devem ser equiparados à liquidação de todos os títulos de moeda estrangeira soberanos. Cada categoria deve ser examinada separadamente. Uma transacção realizada num instrumento não permite concluir o tratamento de outros credores.

A fim de avaliar a continuação desta política, os dados de 2026 terão de especificar quaisquer novas emissões, vencimentos reembolsados e saldos. O resultado de 2025 é mais limitado, mas forte: as questões foram interrompidas nos instrumentos citados, enquanto a gestão de compromissos anteriores e depósitos a prazo continuou.

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