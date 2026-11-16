16 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Bloco 8: sísmico não prova uma descoberta

Libnanews
· 4 min de leitura · 3 vues

O bloco 8 inclui uma pesquisa sísmica tridimensional sobre 1.200 quilômetros quadrados. Esta campanha deve melhorar o conhecimento do subsolo antes da possível perfuração. Os documentos da Administração Libanesa de Petróleo ainda descrevem os preparativos ambientais e operacionais. O alvo de perfuração mencionado para 2028 permanece uma perspectiva, não um resultado. Portanto, as áreas estudadas, as ações do consórcio e o cronograma de exploração não permitem a criptografia de reservas comerciais ou a promessa de receita no Líbano.

Couverture explicative sur la sismique du bloc 8, sur une photographie d’archives du littoral libanais.
Littoral de Ras Naqoura. Photographie d’archives illustrative, sans représentation du bloc 8 ni d’une campagne sismique. Photo : François el Bacha / Libnanews. Composition Libnanews. © François el Bacha / Libnanews
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O bloco 8 continua a ser um registo de exploração, não uma reserva de gás estabelecida comercialmente. Os anúncios sobre sua pesquisa sísmica devem ser lidos nesta ordem. Uma campanha tridimensional pode melhorar o conhecimento do porão e preparar uma perfuração. Não prova a existência de um depósito explorável nem a data em que o Líbano poderia produzir gás.

Os documentos publicados pela Administração Libanesa do Petróleo permitem distinguir estas fases. Em seu ponto 15 de outubro de 2026, a autoridade ainda descreve a campanha 3D como a próxima operação do programa. Referiu os procedimentos ambientais em curso e a coordenação para acelerar a preparação. Este relatório não anuncia resultados de perfuração.

Bloco 8: uma superfície a ser estudada, não um volume de gás

TotalEnergies anunciou em 9 de janeiro de 2026 a assinatura do acordo de entrada do consórcio na licença bloco 8. O grupo detém 35% e atua como operador. Eni também possui 35%, enquanto QatarEnergy possui 30%. Estas percentagens descrevem as participações das empresas, não uma parte das receitas já recebidas.

O programa inicial prevê a aquisição de um inquérito sísmico 3D de 1 200 quilómetros quadrados. O valor mede a área de investigação notificada. Não representa o tamanho de um tanque identificado nem uma quantidade de gás. A Administração de Petróleo coloca todo o bloco nas águas profundas do sul do Líbano. Aloca uma área de aproximadamente 1.400 quilômetros quadrados e uma distância de 70 quilômetros da costa.

As duas áreas têm, portanto, objectos diferentes: a licença abrange um espaço, enquanto o programa inicial define uma campanha. Em 15 de outubro, a autoridade apresentou o bloco como uma das poucas áreas marítimas libanesas ainda sem cobertura sísmica 3D. O objectivo imediato é reduzir esta lacuna de dados.

O que o sísmico realmente mede

Um levantamento sísmico investiga características geológicas de ondas refletidas no subsolo. Os instrumentos registram os sinais, em seguida, os especialistas interpretá-los para mapear estruturas que podem conter hidrocarbonetos. O método produz uma imagem geológica, não uma amostragem direta de gás.

A terceira dimensão permite uma maior concentração de dados e uma melhor representação da estrutura. Ajuda a selecionar um alvo e reduzir certos riscos antes da perfuração. No entanto, uma estrutura promissora continua a ser uma suposição a ser testada. Para estabelecer reservas comercialmente recuperáveis, a avaliação deve incluir a perfuração e os ensaios.

Esta distinção tem uma consequência orçamental imediata: um domínio estudado não pode ser convertido em receitas esperadas sem resultados adicionais. O calendário de aquisição de dados também não é um calendário de produção. A exploração, a avaliação de uma descoberta potencial e o seu desenvolvimento correspondem a decisões separadas.

As autorizações e a preparação permanecem etapas concretas

O Comité de Gestão do Bloco 8 reúne a Administração Libanesa de Petróleo e os licenciados. O seu relatório de Outubro refere-se às abordagens ambientais e à preparação operacional e de segurança da campanha. Ele anunciou o desejo de acelerar, sem indicar que todos esses passos haviam sido concluídos.

Outra reunião, apresentada pela Autoridade em Setembro, envolveu a Ministra do Ambiente, Tamara El Zein, e o Presidente Fawzi Khalifa. Tratava da coordenação dos estudos ambientais. O documento referia-se à localização futura de um poço e ao objetivo de iniciar a perfuração em meados de 2028. Este é um horizonte de trabalho, não um exercício já feito.

As operações libanesas anteriores também mostram a diversidade dos preparativos. Para os blocos 4 e 9, a Autoridade descreve estudos geológicos, avaliações ambientais, autorizações, contratos e uma base logística. Estes exemplos históricos não comprovam o progresso do Bloco 8. Explicam por que o licenciamento e o início de uma operação não são confusos.

O precedente de Qana requer uma distinção entre potencial e resultado

Em seu comunicado de janeiro, TotalEnergies lembrou que o poço Qana 31/1 no Bloco 9 não tinha produzido resultados positivos. No entanto, o grupo confirmou a sua vontade de continuar a explorar o Líbano com os seus parceiros. As duas informações não são contraditórias: um operador pode continuar sua pesquisa sem anunciar uma descoberta comercial.

O próximo fator determinante para o Bloco 8 será, portanto, a realização documentada da campanha, em seguida, a interpretação de seus dados e decisões de perfuração. Antes dessas etapas, as áreas, participações e prazos anunciados descrevem um programa industrial. Eles não permitem criptografar reservas ou prometer produção.

Report an error

Include the passage and proposed correction. Avoid personal information. The newsroom keeps reports for 90 days.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *