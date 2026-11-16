Bloco 8: sísmico não prova uma descoberta

O bloco 8 inclui uma pesquisa sísmica tridimensional sobre 1.200 quilômetros quadrados. Esta campanha deve melhorar o conhecimento do subsolo antes da possível perfuração. Os documentos da Administração Libanesa de Petróleo ainda descrevem os preparativos ambientais e operacionais. O alvo de perfuração mencionado para 2028 permanece uma perspectiva, não um resultado. Portanto, as áreas estudadas, as ações do consórcio e o cronograma de exploração não permitem a criptografia de reservas comerciais ou a promessa de receita no Líbano.

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O bloco 8 continua a ser um registo de exploração, não uma reserva de gás estabelecida comercialmente. Os anúncios sobre sua pesquisa sísmica devem ser lidos nesta ordem. Uma campanha tridimensional pode melhorar o conhecimento do porão e preparar uma perfuração. Não prova a existência de um depósito explorável nem a data em que o Líbano poderia produzir gás.

Os documentos publicados pela Administração Libanesa do Petróleo permitem distinguir estas fases. Em seu ponto 15 de outubro de 2026, a autoridade ainda descreve a campanha 3D como a próxima operação do programa. Referiu os procedimentos ambientais em curso e a coordenação para acelerar a preparação. Este relatório não anuncia resultados de perfuração.

Bloco 8: uma superfície a ser estudada, não um volume de gás

TotalEnergies anunciou em 9 de janeiro de 2026 a assinatura do acordo de entrada do consórcio na licença bloco 8. O grupo detém 35% e atua como operador. Eni também possui 35%, enquanto QatarEnergy possui 30%. Estas percentagens descrevem as participações das empresas, não uma parte das receitas já recebidas.

O programa inicial prevê a aquisição de um inquérito sísmico 3D de 1 200 quilómetros quadrados. O valor mede a área de investigação notificada. Não representa o tamanho de um tanque identificado nem uma quantidade de gás. A Administração de Petróleo coloca todo o bloco nas águas profundas do sul do Líbano. Aloca uma área de aproximadamente 1.400 quilômetros quadrados e uma distância de 70 quilômetros da costa.

As duas áreas têm, portanto, objectos diferentes: a licença abrange um espaço, enquanto o programa inicial define uma campanha. Em 15 de outubro, a autoridade apresentou o bloco como uma das poucas áreas marítimas libanesas ainda sem cobertura sísmica 3D. O objectivo imediato é reduzir esta lacuna de dados.

O que o sísmico realmente mede

Um levantamento sísmico investiga características geológicas de ondas refletidas no subsolo. Os instrumentos registram os sinais, em seguida, os especialistas interpretá-los para mapear estruturas que podem conter hidrocarbonetos. O método produz uma imagem geológica, não uma amostragem direta de gás.

A terceira dimensão permite uma maior concentração de dados e uma melhor representação da estrutura. Ajuda a selecionar um alvo e reduzir certos riscos antes da perfuração. No entanto, uma estrutura promissora continua a ser uma suposição a ser testada. Para estabelecer reservas comercialmente recuperáveis, a avaliação deve incluir a perfuração e os ensaios.

Esta distinção tem uma consequência orçamental imediata: um domínio estudado não pode ser convertido em receitas esperadas sem resultados adicionais. O calendário de aquisição de dados também não é um calendário de produção. A exploração, a avaliação de uma descoberta potencial e o seu desenvolvimento correspondem a decisões separadas.

As autorizações e a preparação permanecem etapas concretas

O Comité de Gestão do Bloco 8 reúne a Administração Libanesa de Petróleo e os licenciados. O seu relatório de Outubro refere-se às abordagens ambientais e à preparação operacional e de segurança da campanha. Ele anunciou o desejo de acelerar, sem indicar que todos esses passos haviam sido concluídos.

Outra reunião, apresentada pela Autoridade em Setembro, envolveu a Ministra do Ambiente, Tamara El Zein, e o Presidente Fawzi Khalifa. Tratava da coordenação dos estudos ambientais. O documento referia-se à localização futura de um poço e ao objetivo de iniciar a perfuração em meados de 2028. Este é um horizonte de trabalho, não um exercício já feito.

As operações libanesas anteriores também mostram a diversidade dos preparativos. Para os blocos 4 e 9, a Autoridade descreve estudos geológicos, avaliações ambientais, autorizações, contratos e uma base logística. Estes exemplos históricos não comprovam o progresso do Bloco 8. Explicam por que o licenciamento e o início de uma operação não são confusos.

O precedente de Qana requer uma distinção entre potencial e resultado

Em seu comunicado de janeiro, TotalEnergies lembrou que o poço Qana 31/1 no Bloco 9 não tinha produzido resultados positivos. No entanto, o grupo confirmou a sua vontade de continuar a explorar o Líbano com os seus parceiros. As duas informações não são contraditórias: um operador pode continuar sua pesquisa sem anunciar uma descoberta comercial.

O próximo fator determinante para o Bloco 8 será, portanto, a realização documentada da campanha, em seguida, a interpretação de seus dados e decisões de perfuração. Antes dessas etapas, as áreas, participações e prazos anunciados descrevem um programa industrial. Eles não permitem criptografar reservas ou prometer produção.

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