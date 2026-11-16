Líbano-Palestina: nomeação de Bassora

O Líbano enfrentará a Palestina em 17 de novembro em Bassora, após sua derrota contra o Iraque. Os palestinos permanecem em uma derrota contra o Irã e um comício marcado por quinze ausências anunciadas. A disponibilidade de Reda Khadra continua a ser especificada após seu lançamento em sua estreia com a seleção.

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O Líbano voltará à Palestina na terça-feira, 17 de novembro de 2026, no estádio internacional em Bassora, Iraque. Esta segunda reunião do torneio amigável deve prolongar o trabalho realizado por Madjid Bougherra após o empate contra os anfitriões na sexta-feira 13 de novembro. A seleção palestina enfrenta esta nomeação após uma derrota de 2-0 contra o Irã no sábado. Consiste também em uma equipe reduzida por lesões e ausências.

A Federação Palestiniana de Futebol confirma a data e o local do confronto. O programa reúne quatro selecções: Iraque, Líbano, Irão e Palestina. Para os libaneses, isto não é um jogo de qualificação. A nomeação oferece uma nova oportunidade para avaliar os jogadores reunidos durante esta janela internacional, enfrentando um oponente diferente do encontrado na abertura.

Líbano-Palestina: um segundo teste após zero

O 0-0 obtido contra o Iraque deixou vários elementos concretos para o pessoal libanês. A seleção resistiu às ofensivas opostas, mas também encontrou oportunidades. No sexto minuto, Leonardo Chahine atacou o bar após uma tentativa de Hassan Kaafarani repelido pelo goleiro Kamil Saadi. No final da reunião, Khalil Badr também perguntou ao porteiro iraquiano.

Mostafa Matar desempenhou um papel importante na preservação da pontuação. A guarda libanesa respondeu às tentativas de Aymen Hussein antes da ruptura, depois a um ataque distante de Amir Fouad. Sua intervenção diante de Younes Hamoud, aos 89 minutos, impediu os anfitriões de se aproveitarem.

O jogo contra o Iraque também permitiu que Bougherra usasse vários jogadores. Hussein Chakrun entrou no primeiro período. Ali Kassas e Khalil Badr substituíram Wahbi Fawaz e Leonardo Chahine. Badr Kawam e Mahmoud Zbib também participaram no final da reunião. O próximo jogo deve trazer uma nova sequência de jogo para o grupo, sem que a composição inicial seja deduzida dessas mudanças.

A situação da Reda Khadra ainda não foi esclarecida

A primeira aparição internacional de Reda Khadra foi interrompida em Bassora. Em face do Iraque, o jogador sentiu desconforto muscular e deixou o campo no 38o minuto. Chakrun então o sucedeu. Sua disponibilidade para a nomeação de 17 de novembro continua a ser confirmada.

Uma Palestina derrotada pelo Irã após uma exclusão

A Palestina começou seu torneio no sábado 14 de novembro contra o Irã. De acordo com o relatório da sua federação, as duas equipas juntaram-se ao intervalo numa pontuação zero e em branco. Os palestinos foram então reduzidos para dez com a expulsão de Amid Sawafta no 64o minuto. O Irã marcou Sardar Azmoun em 76o, depois Saleh Hardani em 84o.

Um comício palestino marcado por ausências

O treinador palestino Ihab Abu Jazar anunciou em 12 de novembro uma lista de 23 jogadores para Bassora. A federação mencionou Oday Dabbagh e Milad Termanini, enquanto relatava questões sobre sua preparação.

Abu Jazar também explicou as dificuldades encontradas em reunir seu grupo. Mencionou quinze ausências, entre lesões e indisponibilidade. Segundo suas declarações, oito jogadores ficaram feridos, cinco deles na semana anterior com seus clubes. Sete outros não se juntaram ao comício.

O técnico apresenta este torneio como uma oportunidade de multiplicar encontros e confrontar seus jogadores com diferentes adversários. Ele ressaltou a dificuldade de organizar estágios regulares e jogos amigáveis. Neste contexto, o confronto com o Líbano deve ser utilizado para avaliar o grupo disponível após o teste iraniano.

A reunião de terça-feira 17 de novembro se oporá a duas equipes cujos primeiros jogos seguiram caminhos separados. O Líbano chega com um zero e uma performance decisiva de Matar. A Palestina procura recuperar após sua derrota contra o Irã. As composições e disponibilidade dos jogadores continuam a ser confirmadas antes do início em Bassora.

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