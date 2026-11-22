A Bibliothèque nationale de France e um catálogo universitário americano dois registros de Wadih el-Safi, um editado por Pathé, o outro por Alamphon. Seus registros mostram o que pode ser estabelecido nessas edições e por que manter um meio, identificar uma versão e obter o direito de transmissão são abordagens diferentes.

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Em Paris, um 78-tours by Wadih el-Safi aparece no catálogo da Biblioteca Nacional de França sob uma referência Pathé. Na Carolina do Norte, um arquivo da diáspora libanesa descreve outro álbum, editado por Alamphon. Esses registros mostram por onde começar a documentar o repertório da cantora: identificar as edições que circularam, sem confundi-las com as gravações originais ou assumir quem as pode transmitir.

Em 20 de novembro, o Ministério da Informação libanês informou sobre uma entrevista entre Paul Morcos e Georges el-Safi, filho do cantor. Ele disse que tinha discutido a retenção de gravações, direitos associados e acesso público. O departamento não anunciou neste relatório qualquer transferência de arquivos, orçamento, ou online. Os catálogos pesquisáveis já dão uma panorâmica concreta do trabalho que um inventário poderia fazer.

Dois discos, duas referências

O BnF descreve um diâmetro de 78 cm, com a referência Pathé PAM1501. Folheto informativoAllūma Llūma, classificada como uma dança, menciona Wadih el-Safi cantando, acompanhada por uma orquestra e coros. A data de 1956 refere-se ao depósito legal indicado no aviso, não a uma sessão de estúdio cuja data é conhecida. Uma cópia pode ser encontrada no departamento audiovisual.

Na Universidade Estadual da Carolina do Norte, o Moise A. Khayrallah Center for Studies on the Libanês Diáspora documenta um disco de Alamphon de 10 polegadas a 78 voltas. Seu aviso diz ambos os ladosAllomah Illomahe não data a edição. A proximidade dos títulos torna a aproximação instrutiva, mas os registros não são suficientes para estabelecer que é a mesma gravação sonora. Também não indicam onde a fonte usada para pressionar um ou outro disco estaria localizada.

Os 38 registros relacionados à estrela de autoridade Wadih el-Safi no BnF incluem 36 gravações de som e dois documentos de imagem animados. Esta contagem descreve o estado de um catálogo, não 38 músicas ou integral do cantor. Existem diferentes gráficos de seu nome e créditos que mudam dependendo da publicação. Um inventário de trabalho deve manter estas variantes, juntamente com a marca, a referência de registo, o rosto e a natureza da data indicada, para que os documentos diferentes não sejam recolhidos de forma errada sob um único título.

Manter uma cópia não dá o direito de retransmissão

O cartão norte-americano é acompanhado por um MP3. A referência às taxas indica que o doador conserva os direitos que controla e que o centro pode autorizar determinadas utilizações não comerciais, incluindo investigação ou ensino. O acesso ao arquivo não é válido para permissão para integrar ou reemitir uma publicação. Também no Líbano, a lei distingue os direitos inerentes ao trabalho dos direitos vizinhos dos artistas intérpretes, dos produtores de discos e dos radiodifusores. Isto não diz quem detém atualmente os direitos de cada versão da canção.

As recomendações da International Association of Audio and Audio-Visual Archives também distinguem o registro de uma cópia que pode ser processada para facilitar a escuta. Um catálogo público pode descrever uma edição, localizá-la e comunicar as suas condições de acesso sem colocar o som em linha. Este é um primeiro passo concreto: pesquisadores e ouvintes sabem qual versão está sendo discutida, enquanto a preservação do meio e as autorizações de divulgação podem ser examinadas separadamente.

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