Para terminar um serviço, recusar uma opção ou completar um teste gratuito devem ser decisões legíveis, não obstáculos. O projecto europeu anunciado em 11 de Novembro permite compreender as alterações previstas, sem as apresentar como direitos já aplicáveis. Esta descriptografia centra-se em assinaturas e interfaces comerciais. Distingue o reconhecimento, o consentimento para o pagamento e a cessação de funções, e depois coloca estas medidas no seu calendário legislativo. Uma proposta publicada não é uma regra imediatamente móvel num litígio.

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Um teste gratuito que se torna pago sem uma nova decisão do cliente, um botão de recusa difícil, um alerta de escassez falsa: o projeto European Digital Fairness Act visa essas práticas. Apresentado em 11 de novembro de 2026, resta uma proposta. Em 18 de Novembro, o Observatório Legislativo do Parlamento Europeu classifica-o como uma fase preparatória. Este ainda não é um novo direito de invocar para cancelar uma subscrição.

Assinaturas aprisionadas: um acordo antes de pagar

O artigo 20.o do projecto prevê um lembrete antes do final de um ensaio gratuito. Deve especificar o preço, a duração e as condições de cessação da fórmula de pagamento. Sem esse pedido de reembolso ou sem o consentimento expresso do consumidor para o processo de pagamento, este último não estaria vinculado ao contrato.

A proposta distingue as renovações de acordo com a duração do contrato. Para fórmulas de pelo menos seis meses, um lembrete deve ocorrer entre um mês e catorze dias antes da renovação automática. Os contratos mais curtos são abrangidos por outros acordos. Por conseguinte, não se trata de impor o mesmo aviso antes de cada amostragem.

Os profissionais que podem celebrar contratos através de uma interface online também devem oferecer uma função de terminação facilmente acessível. Este caminho não deve ser confundido com a retirada: pôr termo a uma relação contratual e regressar a uma compra dentro de um prazo especificado são duas questões diferentes.

A escolha deve permanecer legível

Na sua apresentação do pacote, a Comissão cita falsas indicações de escassez, opções de remuneração pré-selecionadas e formulações culpadas destinadas a desencorajar a recusa. Visa igualmente desactivar determinadas características que favorecem o uso excessivo, tais como reprodução automática ou notificações que não estejam directamente relacionadas com a actividade do consumidor.

O problema pode ser ilustrado por um caminho hipotético: aceitar leva um clique, recusar obriga a cruzar várias telas. O número de cliques não descreve tudo, mas ele convida a olhar para como a escolha é apresentada, em vez de apenas verificar se um botão existe em algum lugar.

Uma negociação, não uma entrada em vigor

O processo 2026/0356 segue o processo legislativo ordinário, com análise pelo Parlamento e pelo Conselho. O projecto propõe substituir a Directiva relativa às práticas comerciais desleais por um regulamento. O seu conteúdo e calendário continuam por negociar. Para ler um anúncio sobre este dossiê, temos, portanto, de distinguir três fases: a proposta da Comissão, a adopção do texto e a aplicação efectiva.

Ilustração: computador, arquivo de fotos Pixabay/Fotos Livres via Libnanews. Data de filmagem não estabelecida. O ecrã não representa um serviço de assinatura nem uma interface abrangida pelo projecto europeu.

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