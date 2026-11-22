René Moawad serviu como Presidente do Líbano durante 17 dias, entre sua eleição em 5 de novembro de 1989 e seu assassinato em 22 de novembro. Para o 37o aniversário da sua morte, o seu discurso inaugural esclarece as prioridades deste mandato interrompido: reconciliação, reconstrução e autoridade estatal. Os arquivos presidenciais também lembram que ele nunca se juntou a Baabda. Duas mensagens de François Mitterrand dão testemunho do apoio francês, depois do luto causado pelo seu desaparecimento, sem designar os responsáveis pelo ataque.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 22 de novembro de 1989, um ataque em seu comboio em Beirute terminou a presidência de René Moawad. Eleito em 5 de novembro, só passou 17 dias. Pelo 37o aniversário do seu assassinato, o seu discurso de inauguração permitiu-nos voltar a uma ambição específica: reconciliar os libaneses e restabelecer a autoridade do Estado após os acordos de Taif.

René Moawad: Uma reconciliação inclusiva

Em 5 de Novembro, o novo Presidente comprometeu-se a aplicar o documento de acordo nacional. Ele apela à reconciliação aberta a todos, incluindo aqueles que se recusam a participar. Ele anunciou um governo de concordância nacional e pediu uma renúncia ao uso de armas.

O seu programa combina segurança e reconstrução. Referiu-se ao regresso de pessoas deslocadas internamente, à restauração da destruição e à restauração da soberania. A recolha de armas fora da força jurídica é também um dos seus compromissos. Estes são os objetivos formulados quando ele assumiu o cargo, não uma revisão das realizações durante seu breve mandato.

Um presidente que nunca se juntou a Baabda

A história oficial do palácio presidencial recorda um limite muito concreto: René Moawad nunca se juntou a Baabda. Por conseguinte, a Presidência restabelecida não significou o regresso ao funcionamento institucional normal. O palácio sofreu a luta e a crise de poder permaneceu aberta.

A cronologia distingue entre eleição e assassinato. A primeira tem lugar em 5 de Novembro; O segundo ocorre no dia 22 do Dia da Independência. Confundindo-os iria remover o intervalo durante o qual Moawad realmente serviu e apresentou seu projeto político.

Apoio diplomático às condolências

Duas mensagens francesas enquadram estes 17 dias. Em 5 de novembro, François Mitterrand felicitou Moawad e garantiu-lhe o apoio da França. Associa este apoio à restauração da soberania libanesa.

Em 22 de novembro, sua mensagem à viúva do presidente tornou-se um texto de condolências. Mitterrand recorda a esperança gerada pelas eleições e os riscos assumidos por Moawad. Estes arquivos dão testemunho do apoio francês do tempo; não constituem uma conclusão judicial sobre os responsáveis pelo ataque.

Em 24 de novembro de 1989, Elias Hraoui o sucedeu. Ele também começou seu mandato fora de Baabda, primeiro em um quartel em Abdullah, depois em uma residência temporária em Beirute. A sua instalação no palácio reconstruído só terá lugar em Julho de 1993.

Fachada do aeroporto René-Moawad, foto de arquivo do banco Libnanews. Data de filmagem não documentada. Ilustração: Esta imagem não representa a sessão de 1989 ou o ataque. Crédito: Libnanews image bank.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews