Em 22 de novembro de 1989, um ataque em seu comboio em Beirute terminou a presidência de René Moawad. Eleito em 5 de novembro, só passou 17 dias. Pelo 37o aniversário do seu assassinato, o seu discurso de inauguração permitiu-nos voltar a uma ambição específica: reconciliar os libaneses e restabelecer a autoridade do Estado após os acordos de Taif.
René Moawad: Uma reconciliação inclusiva
Em 5 de Novembro, o novo Presidente comprometeu-se a aplicar o documento de acordo nacional. Ele apela à reconciliação aberta a todos, incluindo aqueles que se recusam a participar. Ele anunciou um governo de concordância nacional e pediu uma renúncia ao uso de armas.
O seu programa combina segurança e reconstrução. Referiu-se ao regresso de pessoas deslocadas internamente, à restauração da destruição e à restauração da soberania. A recolha de armas fora da força jurídica é também um dos seus compromissos. Estes são os objetivos formulados quando ele assumiu o cargo, não uma revisão das realizações durante seu breve mandato.
Um presidente que nunca se juntou a Baabda
A história oficial do palácio presidencial recorda um limite muito concreto: René Moawad nunca se juntou a Baabda. Por conseguinte, a Presidência restabelecida não significou o regresso ao funcionamento institucional normal. O palácio sofreu a luta e a crise de poder permaneceu aberta.
A cronologia distingue entre eleição e assassinato. A primeira tem lugar em 5 de Novembro; O segundo ocorre no dia 22 do Dia da Independência. Confundindo-os iria remover o intervalo durante o qual Moawad realmente serviu e apresentou seu projeto político.
Apoio diplomático às condolências
Duas mensagens francesas enquadram estes 17 dias. Em 5 de novembro, François Mitterrand felicitou Moawad e garantiu-lhe o apoio da França. Associa este apoio à restauração da soberania libanesa.
Em 22 de novembro, sua mensagem à viúva do presidente tornou-se um texto de condolências. Mitterrand recorda a esperança gerada pelas eleições e os riscos assumidos por Moawad. Estes arquivos dão testemunho do apoio francês do tempo; não constituem uma conclusão judicial sobre os responsáveis pelo ataque.
Em 24 de novembro de 1989, Elias Hraoui o sucedeu. Ele também começou seu mandato fora de Baabda, primeiro em um quartel em Abdullah, depois em uma residência temporária em Beirute. A sua instalação no palácio reconstruído só terá lugar em Julho de 1993.
Fachada do aeroporto René-Moawad, foto de arquivo do banco Libnanews. Data de filmagem não documentada. Ilustração: Esta imagem não representa a sessão de 1989 ou o ataque. Crédito: Libnanews image bank.
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