Em 15 de fevereiro de 1898, o navio de guerra americano USS Maine explodiu no porto de Havana. A causa da explosão USS Maine continua em discussão. Numa Cuba que já estava em guerra pela sua independência, o desastre acelerou o confronto entre Washington e Madrid. Dois meses depois, os Estados Unidos entraram em conflito do Mar do Caribe ao Pacífico.
A Guerra do Dia Mudou, Episódio 1.
Na noite de 15 de fevereiro de 1898, o comandante Charles Sigsbee telegrafou em Washington. AMaineexplodiu às 2140 horas no porto de Havana. Os sobreviventes estão a bordo de um navio de guerra espanhol e de um navio americano. Há muitos feridos. Sigsbee ainda ignora o destino de dois oficiais. Sobre o ponto que em breve ocupará as primeiras páginas, ele não faz nenhuma acusação. Pelo contrário, pede que o parecer suspenda o seu acórdão.
O primeiro despacho deixa, assim, lado a lado dois fatos que o resto da história muitas vezes separam: um edifício de guerra americano acaba de ser destruído em um porto espanhol, e marinheiros espanhóis estão ajudando sua tripulação. Em Washington, o naufrágio torna-se uma questão de política externa. Em Havana, os sobreviventes e os mortos devem ser contados primeiro. O naufrágio custou a vida a 266 homens.
Antes do USS Maine, Cuba já está em guerra
Quando o USS Maine entrou na Baía de Havana em 25 de janeiro, a insurreição independentista cubana durou quase três anos. Foi retomada em 1895. Os insurgentes querem acabar com o domínio espanhol; Madrid quer manter a ilha. Assim, já há uma guerra, com seus próprios combatentes e objetivos, antes que o couraçado americano se torne outro símbolo.
A política de reconcentração do general Valeriano Weyler forçou parte da população rural a recuar para localidades controladas pelo exército espanhol. Ela contribuiu para uma crise de fome e doença. A oferta de autonomia que Madrid espera de um calmante não atende à demanda central dos independentes. Para o governo insurgente cubano, não se trata de reorganizar o governo espanhol, mas de libertar-se.
Os Estados Unidos têm as suas próprias razões para seguir o conflito. Cuba está perto da Flórida, cidadãos americanos vivem na ilha e a guerra interrompe o comércio a que Washington atribui importância. O envio do navio, que Washington apresenta como uma visita amigável, deve sinalizar que os Estados Unidos pretendem proteger seus nacionais e propriedade. Em fevereiro, Sigsbee ainda pode escrever que suas relações oficiais com os espanhóis são boas. Essa avaliação não diz o que aconteceu no dia 15; Recorda que a chegada do edifício não foi uma declaração de guerra.
Duas comissões e nenhuma responsabilidade estabelecida
O naufrágio oferece vestígios, mas não uma história que todos liam da mesma forma. Uma comissão naval americana, presidida pelo Capitão William T. Sampson, ouviu os sobreviventes e explorou as descobertas no navio. Concluiu em março que uma mina externa provocou uma explosão a bordo. Em seguida, estabelece um limite claro para o seu veredicto: as provas recolhidas não permite a atribuição de destruição a ninguém.
No relatório, a mina é, portanto, uma conclusão sobre a alegada origem física da catástrofe, e não provas contra o Governo espanhol. A diferença é essencial. Mesmo que a primeira proposta seja aceite, ela não estabelece quem teria agido, por que motivo, ou por quem. A comissão não está a dar esse passo.
As autoridades espanholas prosseguem a sua própria investigação. A sua comissão rejeita a hipótese de uma explosão vinda de fora e inclina-se para uma causa interna. No entanto, admite que o seu acesso limitado dentro dos destroços o impede de determinar esta causa. Washington recusou uma investigação conjunta. Assim, ambas as abordagens produzem interpretações opostas de naufrágio, com possibilidades desiguais de exame. Nem demonstram responsabilidade humana identificável.
O desacordo sobrevive à guerra. Em 1911, uma segunda comissão dos EUA aproveitou a limpeza do prédio para retomar o exame. Mantém a hipótese de uma mina, mas remonta a parte do raciocínio de 1898. Em 1976, o Almirante Hyman Rickover publicou um novo estudo baseado, entre outros, em registros e fotografias de investigações anteriores. Sua equipe favoreceu um acidente interno e considerou um fogo de carvão plausível. Os investigadores estão trabalhando em pistas antigas e não podem observar o momento do desastre. A hipótese do acidente continua a ser uma interpretação dos traços, não um veredicto definitivo.
Das manchetes aos votos do Congresso
A cautela de Sigsbee não dura dois dias em parte da imprensa americana. Em 17 de FevereiroJornal de Nova Iorquejá apresenta o desastre como um ato hostil atribuível à Espanha. Ele promete uma recompensa de 50 mil dólares para ajudar a identificar líderes. A Comissão Sampson não devolveu então o seu relatório. A página não revela nada sobre a causa: mostra a que velocidade a ideia de um ataque é imposta em um jornal que campanhas para uma reação americana.
Seria tentador concluir que uma campanha de imprensa é suficiente para travar a guerra. As datas dizem outra coisa. Entre o telegrama de Sigsbee e a declaração americana, mais de dois meses se passaram. Enquanto isso, diplomatas, oficiais eleitos e governo discutem o futuro de Cuba. A explosão da imprensa para cortar; não encerra as negociações. Mais importante, dá um debate sobre uma guerra próxima um evento americano a ser colocado na vanguarda.
Em 11 de abril, o presidente William McKinley pediu ao Congresso para poder intervir à força em Cuba. Ele invoca o sofrimento da população, a proteção dos cidadãos americanos, os danos ao comércio e o risco de uma crise permanente perto dos Estados Unidos. Ele também citaMaineO seu argumento não é que a Espanha tenha sido considerada culpada: usa a destruição do navio para retratar a situação na ilha como insustentável.
A resolução assinada em 20 de Abril convida Madrid a renunciar à sua autoridade sobre Cuba e a retirar as suas forças. O texto contém também um compromisso: os Estados Unidos declaram que não quer manter a soberania ou o controlo de Cuba após a sua pacificação. No dia seguinte Madrid rompeu relações diplomáticas. Em 25 de abril, o Congresso dos EUA observou oficialmente o estado de guerra, dando-lhe efeito a partir de 21 de abril. É esta votação, não a noite do naufrágio, que define a data escolhida por Washington.
Em Paris, a paz ultrapassa muito Cuba
Em 1 de maio, a frota de George Dewey derrotou o esquadrão espanhol em Manila Bay. A guerra declarada contra a crise cubana chegou assim ao Pacífico nas suas primeiras semanas. Mas as Filipinas também não entram na história com a chegada dos americanos: os independências filipinas já estão lutando contra o domínio espanhol. Eles não lutam para que o arquipélago mude seu poder colonial.
O texto assinado em Paris em 10 de dezembro de 1898 indica claramente como as questões diferem. A Espanha renuncia à sua soberania sobre Cuba, onde o tratado organiza as obrigações dos Estados Unidos durante a sua ocupação da ilha. Por outro lado, cedeu Porto Rico e Guam aos Estados Unidos. Também cedeu as Filipinas, contra um pagamento de 20 milhões de dólares. Renúncia de Cuba e destinações de outros territórios estão incluídos em diferentes artigos: a ilha não é transferida para os Estados Unidos da mesma forma que os outros três.
Em Cuba, a ocupação americana continuou até 1902. O estabelecimento da República não põe fim à assimetria criada pela guerra: a emenda Platt enquadra a nova relação e dá a Washington um direito de intervenção. Nas Filipinas, a mudança é mais imediata. Em 4 de fevereiro de 1899, as forças americanas e as dos independências filipinas colidiram. O Senado dos Estados Unidos só concordou com o tratado dois dias depois. A guerra contra a Espanha foi resolvida em Paris. Em Manila, os combates retomaram, desta vez entre soldados americanos e independências filipinas.
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