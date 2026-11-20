Em Akkar, o Ministério da Agricultura estuda a reativação de um centro de coleta de leite em Wadi Khaled. O objectivo é consolidar a produção local antes de ser transportada para as fábricas de laticínios. O Ministério discutiu o projeto em 30 de outubro com o Líbano Leite e a cooperativa agrícola Al-Douroub. Não anunciou qualquer data de abertura ou compromisso de compra.
Um centro a ser posto em serviço
Em 19 de agosto, durante uma visita a Wadi Khaled, o ministro da Agricultura Nizar Hani informou que o estudo necessário para reabilitar o centro havia sido preparado. Ele esperava que o trabalho começasse em breve. O Ministério apresentou o afastamento das fazendas das laticínios como uma das dificuldades enfrentadas pelos agricultores da região.
No final de outubro, as discussões com a empresa e a cooperativa ainda eram sobre o lançamento do projeto. O relatório não especifica o volume que o centro poderia receber, o preço pago aos agricultores ou o modo de transporte. A presença de um laticínio nesta reunião não vale um contrato de compra.
O frio não pára no centro
Um ponto de coleta é usado para coletar entregas de várias fazendas antes da viagem para a fábrica. Para um agricultor, o seu interesse depende da distância até ao centro, dos tempos de recepção e das condições de aceitação do leite. Para os lacticínios, a assembleia facilita a organização dos raptos, desde que a viagem entre o centro e a fábrica seja igualmente efectuada em boas condições.
No Líbano, a Decisão Ministerial 821/1 estabelece requisitos para os veículos que transportam leite cru. Inclui o arrefecimento durante a viagem, uma temperatura não superior a 10 °C e um dispositivo de registo de temperatura. Este limite aplica-se ao transporte: não diz nada sobre o equipamento do centro Wadi Khaled, que o ministério não explicou.
Dois preços cotados, sem taxa agrícola
Em sua pesquisa de 16-18 de novembro, o Ministério da Agricultura relatou um preço médio de 71 mil libras libanesas por litro em massa e 93 mil libras no varejo. Estes são dois preços observados em diferentes estádios de venda. O boletim não dá o montante pago aos agricultores em Wadi Khaled. A diferença entre estes preços torna impossível calcular a margem de um leiteiro ou de um comerciante ou as economias que o centro poderia trazer.
Ilustração: Caminhão de coleta de leite em Nièvre, França, 29 de março de 2022. Arquivo fora do Líbano.Cjp24 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Libnanews vestir sob a mesma licença, fotografia un recortado.
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