Essentials em 5 minutos: 15 de novembro, 18:00

O Sul do Líbano permanece sob tensão neste domingo, 15 de novembro, com explosões relatadas a Haddatha e um ataque relatado a Kfar Tebnit. Rai pede resultados concretos nas negociações. Em Gaza, a morte do líder da Brigada Rafa foi confirmada pelo Hamas e Israel. O Barém apela ao Conselho de Segurança após os ataques iranianos. O CICV confirma 600 lançamentos no Iêmen. São anunciadas reuniões diplomáticas em Islamabad, Muscat e Bruxelas, sem novo acordo.

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Explosões foram relatadas a Haddatha após um ataque relatado a Kfar Tebnit. Rai está exigindo resultados das negociações sobre o Sul do Líbano. Em Gaza, o Hamas e Israel confirmam a morte do Comandante da Brigada Rafa. O Barém apela a uma resposta do Conselho de Segurança aos ataques iranianos. No Iêmen, o CICV confirmou a libertação de 600 detidos.

Essentials em 5 minutos, edição das 18:00 Domingo 15 Novembro 2026, hora de Beirute. Este ponto distingue os fatos do dia do contexto anterior. Os anúncios militares, as responsabilidades reivindicadas e os balanços incompletos continuam a ser atribuídos aos seus autores.

Fundamentos em 5 minutos : Haddatha e Kfar Tebnit

As operações de dinamitação são relatadas neste domingo em Haddatha, distrito de Bint Jbeil. Uma cópia do boletim oficial da agência libanesa foi publicada às 1406 horas. Um correspondente de televisão já havia relatado uma explosão atribuída ao exército israelense e aos movimentos de tanques em um ponto transmitido às 1220 horas.

Essas horas correspondem às publicações, não às horas estabelecidas de fato. As informações disponíveis não especificam os objectivos exactos, a extensão dos danos ou uma avaliação humana. Os diferentes relatórios não são adicionados para calcular uma série de explosões. Eles dizem respeito a este domingo, não ao incêndio de artilharia relatado na localidade na sexta-feira.

Em Kfar Tebnit, distrito de Nabatiyah, um ataque foi relatado pela manhã. Os relatórios emitidos às 1042 horas e 1045 horas atribuem à aviação israelita. Mais uma vez, não está estabelecido nenhum balanço consolidado nas rubricas examinadas. A ausência de um balanço publicado não significa a ausência de danos.

Rai pede paz mensurável no Sul

Em Bkerké, Béchara Rai solicitou que as negociações produzissem resultados concretos para os habitantes do sul do Líbano. Em sua homilia de domingo, o patriarca maronita ligou a busca de paz duradoura ao fortalecimento do exército. Ele expressou seu medo de um assentamento israelense estendido em certas áreas, sem anunciar um novo arranjo territorial.

Rai também teme um vácuo de segurança relacionado à retirada da UNIFIL. Defende uma única autoridade nacional para armas e decisões de guerra e paz. A nível nacional, ele pediu reformas financeiras que preservassem os depositantes e a continuidade das instituições. A sua intervenção não especifica nenhum novo mecanismo de reembolso bancário.

A questão internacional continua em aberto. No sábado, 14 de novembro, Joseph Aoun pediu a Amina Mohammed, vice-secretária-geral das Nações Unidas, para evitar uma pausa no Sul. O Presidente defende a renovação da UNIFIL; caso contrário, quer uma transição ou solução sob os auspícios das Nações Unidas. Este pedido não é uma decisão do Conselho de Segurança.

Gaza: Líder da Brigada Rafah confirmado morto

O Hamas e o exército israelita confirmaram no domingo a morte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante da Brigada Rafa. As brigadas al-Qassam estão realizando a greve israelense no sábado à noite no sul de Gaza. Relatórios locais colocam o ataque em al-Mawasi, a oeste de Khan Yunes. Seu papel como comandante de Rafa não significa, portanto, que o ataque ocorreu naquela cidade.

Segundo o exército israelense, Abu Younis estava liderando a brigada por cerca de dois meses. Ele tinha sucedido Nael Abu Obeid, que foi morto em 15 de setembro. O Hamas também o apresenta como membro do Conselho Militar Geral de sua ala armada. Ambos os lados lhe atribuem responsabilidades operacionais, mas suas acusações e relatos biográficos não são uma investigação independente.

As informações consultadas não permitem uma avaliação completa dos afetados pela greve. Esta operação é distinta da realizada na quinta-feira contra o Hospital Nasser, onde Israel anunciou que estava mirando o Comandante da Brigada Khan Yunes. A confirmação de Abu Younis não fornece informações sobre o destino desse outro funcionário.

Barém apela à resposta do Conselho de Segurança

O Ministério das Relações Exteriores do Bahrein condena o ataque de 15 de novembro. Ele afirma que as defesas aéreas interceptaram e destruíram a aeronave no espaço aéreo do Reino. Manama apela ao Conselho de Segurança para que condene estes ataques e actue no sentido de aplicar a Resolução 2817. Ele também invoca seu direito à autodefesa.

Os Guardas Revolucionários iranianos reivindicam separadamente o envio de seis drones contra um radar americano para Al-Riffa. Este número continua a ser o da alegação iraniana. Nenhum dano ao radar é estabelecido de forma independente nos documentos examinados. Não deve ser confundido com os dois drones anunciados como interceptados na sexta-feira, 13 de novembro.

O Catar condenou no domingo a continuação dos ataques iranianos contra o Bahrein. Seu Ministério dos Negócios Estrangeiros os descreveu como uma violação da soberania do reino. Doha também acredita que complicam os esforços diplomáticos para conter tensões regionais.

Araghchi esperava no Paquistão, então Omã

O porta-voz diplomático iraniano Esmaeil Baghaei anuncia a participação de Abbas Araghchi em uma reunião ministerial em Islamabad na segunda-feira, 16 de novembro. Os dez membros da Organização de Cooperação Económica deveriam discutir o comércio e a cooperação económica. O deslocamento faz parte do calendário desta organização regional.

O ministro iraniano deverá então visitar Muscat na terça-feira, 17 de novembro, para consultas com seu homólogo Omani. O anúncio não especifica uma reunião com representantes americanos. Por conseguinte, não basta estabelecer uma retoma das negociações directas entre Teerão e Washington.

Iémen: 600 prisioneiros libertados em Sana

O Comité Internacional da Cruz Vermelha confirma que 600 pessoas detidas em ligação com o conflito iemenita foram libertadas no domingo. A decisão é unilateral e emana das autoridades de Sana. A iniciativa foi lançada pelo Comité Nacional dos Assuntos dos Prisioneiros.

Antes da sua libertação, os delegados do CICV realizaram entrevistas privadas com cada um dos detidos. O pessoal médico acompanhou a sua saúde e prestou assistência adicional sempre que necessário. A organização também prestou assistência de retorno.

O CICV afirma que esta operação não é abrangida pelo Acordo de Estocolmo. Ele não escolheu nem as pessoas libertadas nem seu número. Esta libertação não deve, portanto, ser apresentada como um intercâmbio negociado neste quadro. A organização afirma que está disponível para facilitar novos lançamentos, transferências ou repatriamentos a pedido das partes.

Ucrânia: nomeação de segunda-feira em Bruxelas

Mark Rutte está programado para receber uma delegação ucraniana na sede da OTAN na segunda-feira 16 de novembro. Inclui o Presidente do Parlamento, Rouslan Stefanchuk, e o Primeiro-Ministro Serhii Koretsky. O aviso oficial não prevê a cobertura da mídia e não anuncia qualquer acordo para assinar.

Esta reunião tem lugar após a reunião europeia de Dublim, na sexta-feira 13 de Novembro. António Costa confirmou uma equipa diplomática de instituições da UE e de cinco países: França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido. Os líderes europeus devem examinar as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2027 e para além de 26 e 27 de Novembro. Os montantes e as decisões continuam por decidir.

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