O PNUD está lançando uma operação de coleta e drenagem de resíduos de seis meses em Taiz, combinada com emprego temporário. A província é o primeiro território a receber pessoas deslocadas internamente registradas pela IOM, que estima cerca de 357.658 pessoas deslocadas internamente desde junho como resultado da escalada no Iêmen.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em Taiz, onde o governo recebe a maior parte dos deslocados desde os novos combates no oeste do Iêmen, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou uma operação de coleta e liberação de resíduos em 18 de novembro. A intervenção de seis meses beneficiará 450 habitantes vulneráveis e envolverá emprego temporário na reabilitação dos serviços municipais.

O governo hospeda mais de 145.000 pessoas deslocadas

Como em 17 de novembro, o acompanhamento de emergência da Organização Internacional para a Migração (OIM) informou cerca de 357.658 pessoas deslocadas internamente como parte da escalada desde junho, ou 59.602 domicílios. Para o período mais curto de 1 de agosto a 17 de novembro, tem cerca de 356.602 pessoas, ou 59.426 famílias. Estes dois totais sobrepõem-se e não devem ser acrescentados.

Nesta pesquisa, a governadoria de Taiz recebe cerca de 145.344 pessoas, ou 41% do total. Lahj recebe 95.580 e Aden 71.706. Este é o lugar declarado de recepção, não o lugar de partida, e o total de Taiz não é a única cidade. Os números provêm de um acompanhamento dos domicílios e dos informantes locais nas áreas documentadas, não de um censo abrangente. Eles descrevem uma população estimada, não o número de viagens por famílias, algumas das quais tiveram que viajar várias vezes.

O relatório de status da UNICEF, que foi detido em 10 de novembro, descreve famílias alojadas em prédios inacabados ou danificados, com difícil acesso à água e cuidados. A organização também cita necessidades de saneamento nos locais de acolhimento. Sua revisão começa em 3 de setembro: documenta outro período e, portanto, não acrescenta ao acompanhamento da OIM.

Empregos temporários para restaurar serviços

O PNUD financia a operação de Taiz a partir de recursos próprios, na sequência de um apelo da comissão local sobre saúde e ambiente. O programa inclui limpeza de ruas, triagem e coleta de resíduos e liberação de canais. Deve proporcionar trabalho remunerado aos habitantes vulneráveis, incluindo os jovens desempregados. O objectivo de 450 beneficiários não é um registo de recrutamento.

O programa prevê igualmente apoiar o fundo local de limpeza e os serviços municipais na definição de prioridades e na preparação para a continuidade da recolha. A estaca vai além da remoção de resíduos acumulados: sem serviço regular, os canais podem novamente bloquear e os mesmos bairros são expostos.

Isto é, além do pacote de recuperação em Aden e Lahj, para o qual o PNUD anunciou em outubro uma alocação inicial de $1 milhão e aproximadamente 1.200 posições temporárias. Este montante diz respeito à iniciativa separada de Aden e Lahj; o comunicado de 18 de Novembro não especifica o orçamento específico de Taiz. O anúncio não substitui a assistência de emergência às famílias deslocadas nem as medidas necessárias para restabelecer os serviços numa base sustentável.

Arquivo: Vista de Taiz City, 18 de agosto de 2013.Rod Waddington / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir sob a mesma licença. A imagem não mostra o projeto 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews