Em Taiz, onde o governo recebe a maior parte dos deslocados desde os novos combates no oeste do Iêmen, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou uma operação de coleta e liberação de resíduos em 18 de novembro. A intervenção de seis meses beneficiará 450 habitantes vulneráveis e envolverá emprego temporário na reabilitação dos serviços municipais.
O governo hospeda mais de 145.000 pessoas deslocadas
Como em 17 de novembro, o acompanhamento de emergência da Organização Internacional para a Migração (OIM) informou cerca de 357.658 pessoas deslocadas internamente como parte da escalada desde junho, ou 59.602 domicílios. Para o período mais curto de 1 de agosto a 17 de novembro, tem cerca de 356.602 pessoas, ou 59.426 famílias. Estes dois totais sobrepõem-se e não devem ser acrescentados.
Nesta pesquisa, a governadoria de Taiz recebe cerca de 145.344 pessoas, ou 41% do total. Lahj recebe 95.580 e Aden 71.706. Este é o lugar declarado de recepção, não o lugar de partida, e o total de Taiz não é a única cidade. Os números provêm de um acompanhamento dos domicílios e dos informantes locais nas áreas documentadas, não de um censo abrangente. Eles descrevem uma população estimada, não o número de viagens por famílias, algumas das quais tiveram que viajar várias vezes.
O relatório de status da UNICEF, que foi detido em 10 de novembro, descreve famílias alojadas em prédios inacabados ou danificados, com difícil acesso à água e cuidados. A organização também cita necessidades de saneamento nos locais de acolhimento. Sua revisão começa em 3 de setembro: documenta outro período e, portanto, não acrescenta ao acompanhamento da OIM.
Empregos temporários para restaurar serviços
O PNUD financia a operação de Taiz a partir de recursos próprios, na sequência de um apelo da comissão local sobre saúde e ambiente. O programa inclui limpeza de ruas, triagem e coleta de resíduos e liberação de canais. Deve proporcionar trabalho remunerado aos habitantes vulneráveis, incluindo os jovens desempregados. O objectivo de 450 beneficiários não é um registo de recrutamento.
O programa prevê igualmente apoiar o fundo local de limpeza e os serviços municipais na definição de prioridades e na preparação para a continuidade da recolha. A estaca vai além da remoção de resíduos acumulados: sem serviço regular, os canais podem novamente bloquear e os mesmos bairros são expostos.
Isto é, além do pacote de recuperação em Aden e Lahj, para o qual o PNUD anunciou em outubro uma alocação inicial de $1 milhão e aproximadamente 1.200 posições temporárias. Este montante diz respeito à iniciativa separada de Aden e Lahj; o comunicado de 18 de Novembro não especifica o orçamento específico de Taiz. O anúncio não substitui a assistência de emergência às famílias deslocadas nem as medidas necessárias para restabelecer os serviços numa base sustentável.
Arquivo: Vista de Taiz City, 18 de agosto de 2013.Rod Waddington / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir sob a mesma licença. A imagem não mostra o projeto 2026.
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