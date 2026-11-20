Edmond Gharios foi responsável pelo LíbanoJus e pelo município de Chiyah. Os arquivos documentam a criação de um serviço social, a integração de um centro municipal na rede de atenção primária e a abertura do Teatro Boulevard. Permitem distinguir a via industrial das decisões tomadas para o município.

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O Ministério da Saúde de Chiyah lista um centro de atenção primária pertencente ao município. Ele nomeou Edmond Gharios, também conhecido por sua jornada em LibanJus, na direção do centro. Os arquivos de um seminário comunitário libanês descrevem um mecanismo que não se limita às consultas: Chiyah incluiu um serviço social em sua tabela de organização, com pessoal dedicado e projetos que vão da saúde à participação infantil. São esses serviços, não as atividades de um hospital privado, que permitem traçar a parte pública da jornada industrial.

Um serviço social incluído no gráfico organizacional

O ponto de partida remonta a 1999, de acordo com a história de Edmond Gharios em um seminário de comunidades libanesas realizado em 22 de abril de 2015 em Sin el-Fil. Chiyah então criou um escritório de desenvolvimento social. No relatório do seminário publicado pela Cités Nations France, o prefeito explica que o diagnóstico das necessidades precedeu a decisão do conselho municipal de incluir em seu quadro organizacional um serviço composto por três assistentes sociais. A sua nomeação tinha sido aprovada pelo Conselho do Serviço Público, de acordo com o mesmo registro.

A existência de um serviço permanente altera a forma como o município pode intervir: pode confiar o acompanhamento dos projetos aos agentes identificados, inclusive quando as atividades são realizadas com associações ou doadores. Em Chiyah, o relatório cita um centro de saúde, reuniões com os habitantes e um conselho municipal de crianças. O representante da Cooperação Italiana confirmou que Chiyah era um dos parceiros comuns no seu programa de familiarização das crianças com as decisões locais. Esses documentos atestam os dispositivos apresentados, mas não dão seu atual atendimento ou custo ao município.

Da prevenção ao teatro municipal

O centro de atenção primária também participou de uma campanha nacional de detecção precoce de doenças cardíacas. Na lista de estabelecimentos selecionados para a operação de 2019, o Ministério da Saúde identifica o centro de Chiyah como um dos locais do distrito de Baabda. O registro público do Ministério o lista como instituição municipal. Essa qualificação distingue o centro, integrado na rede de linha de frente, de um hospital que presta atendimento especializado. Só ela não fornece informações sobre todos os benefícios ou suas condições de acesso hoje.

O município investiu em outro tipo de equipamento: o Boulevard Theatre, inaugurado em janeiro de 2019 pelo Ministro da Cultura Ghattas Khoury. Fazia parte do complexo esportivo e cultural municipal. Naquela noite, a Orquestra Filarmônica Libanesa foi produzida. O departamento também propôs financiamento e equipar uma biblioteca pública. Este anúncio é distinto da abertura do teatro: não atesta que a biblioteca abriu na mesma data.

Em abril de 2025, Edmond Gharios, apresentado como prefeito pelo Ministério da Informação, anunciou que sua lista municipal havia vencido sem oposição. Em seguida, ele citou a saúde, o complexo esportivo e cultural, jardins e reabilitação de ruas como uma das questões que ele pretendia buscar. Esta declaração coloca as suas prioridades ao nível do mandato, sem disponibilizar orçamentos ou calendários de projectos por projectos.

Duas trajetórias no distrito de Baabda

A rota industrial está documentada separadamente. A história publicada pelo LíbanoJus atribui a Mikhaël Gharios a criação de La Frutta em 1959 para condicionar laranjas cultivadas nas proximidades. A empresa estabeleceu o LíbanoJus em 1974, quando se mudou e instalou uma linha de embalagem de papelão, e depois abriu sua fábrica de sorvete em 1991. Edmond Gharios apareceu como o proprietário e diretor do LíbanoJus nos arquivos de uma mesa redonda na Universidade de São José em 2007. Em 2014, o diretório da IDAL Investment Promotion Agency ainda o menciona entre os interlocutores da empresa, com sede no Hadath e fabricante de sucos, laticínios e sorvete.

Os arquivos da Chiyah documentam responsabilidades diferentes das da empresa familiar. O conselho municipal decide sobre a organização do serviço social, o município é dono do centro de atendimento e os parceiros intervêm em projetos definidos. Nenhuma das fontes consultadas estabeleceu que o LíbanoJus financiou estes serviços. A proximidade geográfica e o papel de Edmond Gharios em ambas as instituições não são suficientes para confundir os seus orçamentos e decisões.

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